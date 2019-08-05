Провокаторшу Соболь вышвырнула из суда мать арестованного за беспорядки студента

Москва, 5 августа. Мать задержанного во время несанкционированного митинга в Москве студента Даниила Конона вытолкнула Любовь Соболь с заседания суда по делу в отношении ее сына.

Об инциденте рассказала сама одиозная соратница блогера Алексея Навального на своей странице в Twitter.

«Перед оглашением решения по Даниилу Конону выразила вслух ему признательность и поддержку, за что меня выгнали из зала заседания», — посетовала Соболь.

Перед оглашением решения по Даниилу Конону выразила вслух ему признательность и поддержку, за что меня выгнали из зала заседания. Даниил -красивый, молодой, статный, честный и порядочный. Такие люди - элита России. А сейчас их судит эта мерзкая воровская власть. Позор! — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 5, 2019

Как оказалось, против присутствия активистки выступила мать задержанного молодого человека. Соболь явилась на заседание после перерыва. Как это уже вошло у нее в привычку, она тут же начала нарушать порядок, выкрикивая фразу о том, что «будет бороться».

Потребовала замолчать соратницу Навального сама мать Конона.

«Девушка, вы можете помолчать, — обратилась она к Соболь. — Выйдите, пожалуйста».

Однако юриста ФБК просьбы матери не остановили, тогда в дело были вынуждены вмешаться приставы. Наталья Конова присоединилась к ним и помогла вытолкнуть одиозную активисту из зала суда.

Конон не только участвовал в несанкционированных акциях соратников Навального, но и собирал подписи за несостоявшегося кандидата на выборы в Мосгордуму Ивана Жданова. Жданова, как и других соратников Навального, не зарегистрировали из-за превышения уровня брака и «мертвых душ» в предоставленных документах. О мошенничестве со стороны «оппозиции» стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке бумаг, куда приглашали тех самых сборщиков подписей.

Родители обвиняемых в нарушении закона детей понимают, что главная угроза исходит от «независимых» кандидатов, которые хотят впутать молодых людей в свои грязные политические игры.

Ранее о недопустимости использования детей заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она призвала организаторов незаконных митингов не привлекать к участию несовершеннолетних.