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Провокаторшу Соболь вышвырнула из суда мать арестованного за беспорядки студента

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Мать задержанного на митинге Конона вытолкнула Соболь с заседания суда

Москва, 5 августа. Мать задержанного во время несанкционированного митинга в Москве студента Даниила Конона вытолкнула Любовь Соболь с заседания суда по делу в отношении ее сына.

Об инциденте рассказала сама одиозная соратница блогера Алексея Навального на своей странице в Twitter.

«Перед оглашением решения по Даниилу Конону выразила вслух ему признательность и поддержку, за что меня выгнали из зала заседания», — посетовала Соболь.

Как оказалось, против присутствия активистки выступила мать задержанного молодого человека. Соболь явилась на заседание после перерыва. Как это уже вошло у нее в привычку, она тут же начала нарушать порядок, выкрикивая фразу о том, что «будет бороться».

Потребовала замолчать соратницу Навального сама мать Конона.

«Девушка, вы можете помолчать, — обратилась она к Соболь. — Выйдите, пожалуйста».

Мать задержанного на митинге Конона вытолкнула Соболь с заседания суда

Однако юриста ФБК просьбы матери не остановили, тогда в дело были вынуждены вмешаться приставы. Наталья Конова присоединилась к ним и помогла вытолкнуть одиозную активисту из зала суда.

Конон не только участвовал в несанкционированных акциях соратников Навального, но и собирал подписи за несостоявшегося кандидата на выборы в Мосгордуму Ивана Жданова. Жданова, как и других соратников Навального, не зарегистрировали из-за превышения уровня брака и «мертвых душ» в предоставленных документах. О мошенничестве со стороны «оппозиции» стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке бумаг, куда приглашали тех самых сборщиков подписей.

Родители обвиняемых в нарушении закона детей понимают, что главная угроза исходит от «независимых» кандидатов, которые хотят впутать молодых людей в свои грязные политические игры.

Ранее о недопустимости использования детей заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она призвала организаторов незаконных митингов не привлекать к участию несовершеннолетних.

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