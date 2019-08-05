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Психологи назвали 10 качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

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Психологи назвали 10 качеств женщины, с которой мужчина не захочет расставаться

Москва, 5 августа. Психологи назвали 10 главных качеств женщины, которые привлекают представителей сильной половины человечества.

По мнению экспертов, у женщины должно быть наличие хобби и увлечений. Важно, чтобы женщина развивалась, расширяла свой кругозор и путешествовала.

Специалисты отмечают, что представительница прекрасной половины человечества должна гордиться своим возлюбленным. Мужчину необходимо уважать и поддерживать, пишет Planet Today.

Кроме того, женщина должна уметь слушать и быть доброй. По мнению психологов, если избранница способна даже самый неприятный и мрачный разговор закончить в положительном ключе, то это свидетельствует о том, что она действительно обладает добрым сердцем.

Не менее важно присутствие доверия — на нем строится взаимопонимание. Отмечается, что настоящая женщина не будет претендовать на регулярное присутствие рядом с ней, а также не будет стремиться переделать мужчину «под себя».

При этом эксперты утверждают, что женщина должна быть самодостаточной и обладать острым умом. Ни один мужчина не захочет расставаться с возлюбленной, обладающей таким набором качеств, резюмируют специалисты. 

Ранее психолог назвала три признака неподходящего для создания отношений партнера.

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Источник: Planet Today
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