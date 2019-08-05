Клименко назвал блокировку ФАН «Википедией» образцом настоящего либерализма

Сотрудники интернет-энциклопедии «Википедия» приняли решение заблокировать четыре российских информационных сайта, чтобы лишить пользователей Рунета не зависимой от Соединенных Штатов Америки информации. Речь идет о Федеральном агентстве новостей, а также интернет-ресурсах «Экономика сегодня», Nation news, и газете «Журналистская правда».

Герман Клименко, в свое время являвшийся советником президента РФ по вопросам развития Интернета, в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что тут удивляться нечему, так как вся «Википедия» политизированна.

«Когда [дело] касается действительно спорных вопросов, [есть] некоторый уклон у авторов «Википедии» в сторону либерализма и, соответственно, всех вытекающих из этого последствий, — сказал он. — Вроде, казалось бы, либерализм — это все мнения в одном месте, тем не менее либералы оказываются гораздо более жесткими, чем консерваторы».

По словам собеседника ФАН, действительно, в «Википедии» сложился некоторый перекос. И в свое время он сам столкнулся с этим, когда возник серьезный вопрос с наркотиками — Роскомнадзор блокировал статьи о процессе их изготовления.

«Я долго общался с большим количеством авторов «Википедии», — вспомнил Клименко. — По сути, они все люди хорошие... Но у них реально смещена ценность в сторону «все должны все знать, все должны всем владеть». Такая либеральная точка зрения, которая сконцентрирована в ресурсе, где нет правил, приводит к тому, что могут страдать ресурсы, как, например, ваш».

Все точки зрения хороши, но в «Википедии» стопроцентно превалирует точка зрения такого либерального контекста, считает экс-омбудсмен. Нынешние события напомнили Клименко историю, когда американская социальная сеть Facebook блокировала рекламные кампании российских СМИ, направленные на зарубежье. К слову, почти полтора года назад та же соцсеть заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей без всякого объяснения причин.

Напомним, один из редакторов «Википедии» Михаил Грузнов опубликовал на сайте интернет-энциклопедии заявление с призывом начать цензуру. Сам Грузнов, как стало известно, на протяжении пяти лет имел так называемый флаг администратора «Википедии» и использовал его для внедрения на сайт незаконной рекламы, которая проплачивалась различными сомнительными структурами. В итоге уроженец Санкт-Петербурга был лишен этого флага за массовые нарушения правил всемирной энциклопедии.