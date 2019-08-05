Молдавский политик Плахотнюк заочно арестован в России

Москва, 5 августа. Предприниматель и экс-лидер бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк арестован в России по обвинению в организации преступного сообщества. Такое решение вынес судья Тверского суда Москвы Анатолий Беляков.

По информации следствия, на данный момент Плахотнюк находится на территории США.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», — приводит слова Белякова ТАСС.

Мера пресечения в отношении Плахотнюка будет действовать с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории страны.

Адвокат предпринимателя Дарья Константинова заявила о невиновности ее подзащитного. В суде она выступала с просьбой отказать в его заочном аресте.

«Его преследование в России носит политический характер», — убеждена она.

Следователь в свою очередь заявил о планах добиваться экстрадиции обвиняемого в Россию.