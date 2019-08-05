Экс-депутат Рады обнародовал шокирующие результаты опроса военных ВСУ в Донбассе

Депутат Верховной рады V созыва Алексей Журавко обнародовал шокирующие результаты соцопроса, проведенного среди украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе. В соответствии с ними военные Вооруженных сил Украины крайне недовольны условиями их содержания, большинство опрошенных условия службы считают неудовлетворительными.

Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook документ для служебного пользования Командования сухопутных войск ВСУ. Это результаты социологического опроса «по срокам пребывания в районе проведения операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и определения оптимальных сроков для ротации личного состава», в котором приняли участие 130 украинских военнослужащих.

«По результатам опроса установлено: 38% опрошенного личного состава готовы к выполнению задач в районе проведения ООС, 16% из них готовы к пребыванию в районе ООС в течение 12 месяцев. Неудовлетворенные условиями военной службы во время выполнения боевых задач: 68% — вещевым обеспечением; 82% — боевой подготовкой; 79% — организацией отдыха; 57% — банным обеспечением; 55% — питанием. Наиболее целесообразным сроком пребывания в районе ООС 70% военнослужащих определили 3 месяца. Срок пребывания подразделения на переднем крае в районе ООС считают оптимальным: до 1 месяца — 28%; до 3 месяцев — 45%; до 6 месяцев — 22%», — цитирует внутренний документ ВСУ Алексей Журавко.

Украинский политик считает, что такая шокирующая статистика неутешительна для американских и украинских генералов и вряд ли вдохновит их на организацию новых «побед» над мирным населением Донецка и Луганска.

«Да и Верховному главнокомандующему в лице вчерашнего комика Владимира Зеленского эта статистика не позволит важной походкой прохаживаться перед своим заокеанским боссом — президентом США Дональдом Трампом и корешами в натовской Европе», — считает Журавко.

По его мнению, «для американцев, то есть для так называемых «зарубежных партнеров», украинский народ — это быдло, а быдло надо вести на войну. Да чтобы оно было пушечным мясом и жило «хуже, чем скот во дворе».

«Как они говорят: «Будут эти украинцы убивать себя до последнего украинца», — напоминает Журавко и советует своим соотечественникам бежать из ВСУ. — Бегите, украинцы, от такой армии и от таких руководителей-командующих, которые просто на вас наживаются, грабят, да и плевать они хотели на вас с большой горы!»

Экс-депутат Рады напомнил, что украинские солдаты пошли воевать в Донбасс за Петра Порошенко и ту власть, которая пришла в 2014 году путем госпереворота.

«Вы расстреливали и убивали мирных граждан Донбасса. Прошло пять лет, а вы как были голодранцами, так и остались ими. А вот те уроды, которые пришли через государственный переворот, стали супербогатыми. Так что не стоит вам дальше продолжать войну и погибать за самых настоящих мародеров. Бегите, покамест еще не поздно!» — призвал Журавко.

Ранее он раскрыл масштабы бегства контрактников из украинской армии.