Протесты в Гонконге обернулись беспорядками и транспортным коллапсом. События дня. ФАН-ТВ

Пожары в Сибири Площадь пожаров в Сибири еще весьма внушительна, но заметно снижается. По данным МЧС, сегодня в регионе горит менее 2,5 млн га (при том что на прошлой неделе это число достигало 3 млн га). К проблеме уже подключились не только пожарные, но и военные — за несколько дней в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, где ситуация наиболее сложная, прирост огненной стихии сократился впятеро. Авиация МЧС и Минобороны сбросила на горящие леса уже более 6 тыс. тонн воды. Но не исключено, что окончательно проблему решат лишь сезонные дожди — они ожидаются осенью.

«Новая оружейная эра» Тем временем Соединенные Штаты призвали Россию и Китай к новым переговорам по «оружейной сделке». С таким обращением выступил Пентагон по итогам встречи американской и австралийской делегаций в Сиднее. По их мнению, сфера контроля за вооружениями должна вступить в «новую эру», при расширенном участии других государств. Вдобавок к этому власти США не подтвердили, но и не исключили продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это стало особенно актуальным 2 августа, когда распалось соглашение между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Правда, случилось это как раз по решению Штатов, что вызывает сомнения в их якобы мирных инициативах. Да и подробности новой потенциальной сделки пока что неясны.

Иран выйдет из «ядерной сделки» А вот Иран, напротив, готов окончательно выйти из «ядерной сделки». Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Это связано с агрессивной риторикой и новыми санкциями Соединенных Штатов. После того, как американцы в одностороннем порядке вышли из договора, Тегеран приостановил ряд обязательств и возобновил обогащение урана до запретного уровня. В то же время другие участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) все-таки призывают Иран к действующему соглашению, хотя не исключено, что совсем скоро оно, как и ДРСМД, прекратит свое действие.