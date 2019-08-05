Ударивший омоновца фанат «Зенита» задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время матча Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» на петербургской арене, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. В результате проведения следственных мероприятий был задержан мужчина 1994 года рождения, следует из сообщения.

Согласно информации СК России, подозреваемый вечером 3 августа во время игры на стадионе «Газпром-Арена» в Северной столице, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений», ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН.

Ранее сообщалось, что после первого тайма матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар», прошедшего в субботу, произошла стычка между фанатами сине-бело-голубых и сотрудниками ОМОНа, позднее в Сети появились ролики инцидента. В воскресенье в пресс-службе ГУ Росгвардии заявили, что после завершения встречи со стороны болельщиков в полицейских бросили тяжелый предмет. В итоге сотрудник ОМОНа получил травму.

Следствие намерено подать прошение об аресте подозреваемого.