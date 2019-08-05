Глава «Офицеров России» призвал сажать за угрозы семьям силовиков

Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой призвал полицейских не игнорировать угрозы в их адрес со стороны так называемой оппозиции, которые появляются в социальных сетях, и обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Об этом генерал-майор заявил в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя призывы к насилию над детьми правоохранителей. Ранее за подобное сообщение в Twitter был задержан житель Подмосковья.

«Я глубоко убежден, что все случаи публикаций угроз в адрес сотрудников правоохранительных органов должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — заявил Сергей Липовой.

Собеседник ФАН призвал давать реальные сроки за подобные нарушения.

«Сядет один, и другой сто раз подумает, делать ли это снова. Призываю всех не игнорировать подобные сообщения, а писать заявления в полицию. Нужно навсегда отбить охоту у злоумышленников угрожать силовикам», — подчеркнул генерал-майор.

Сергей Липовой также прокомментировал распространяемое в Сети от имени т. н. «Инициативной группы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб» обращение к организаторам беспорядков в Москве. Авторы текста угрожают расправой организаторам митингов и их детям в ответ на аналогичные заявления в адрес стражей правопорядка.

«За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей… Мы используем свое служебное положение, чтобы выявить каждого из вас и покарать!» — говорится в распространяемом на интернет-ресурсах сообщении.

По мнению председателя президиума «Офицеров России» причастность реальных сотрудников правоохранительных органов к этому обращению крайне маловероятна.

«Что касается ответного письма, написанного якобы полицейскими, то это больше похоже на провокацию со стороны тех, кто пытался устроить в Москве массовые беспорядки», — высказал свою точку зрения Липовой.

Представитель «Офицеров России» отметил, что полицейские, вызвавшие гнев организаторов нелегальных собраний, в том числе обеспечивали безопасность их же сторонников.

«Отмечу, что беспорядки, на которые рассчитывали организаторы митинга, не случились именно благодаря профессиональной работе полиции. Безусловно, что этим недовольны те, кто все это устроил, отсюда и подобные публикации», — подытожил Липовой.

Очередной несанкционированный митинг, организованный незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые пытались сдать поддельные подписи и бракованные документы в избирательную комиссию и получивших отказ в регистрации, прошел 3 августа в центре Москвы. Полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила москвичам и туристам безопасность.

Задержанный за призывы физической расправы над семьями силовиков житель Подмосковья опубликовал в Twitter пост, где не только призвал к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, но и предложил после этого присылать им на почту компакт-диски с видеосъемкой совершенного преступления.