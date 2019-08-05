Правозащитники осудили введение «Википедией» цензуры против ФАН

Составители «Википедии» нарушают принципы свободы слова и открытости. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. По словам общественника, «Википедия» действительно содержит большое количество ценной информации, но в вопросах, касающихся общественно-политических тем, в ней много предвзятого и субъективного.

«Люди, связанные с отстаиванием позиций РФ, выступающие с критикой зарубежных сторон действительности, критически оценивающие российскую оппозицию, сталкивались с тем, что их деятельность в «Википедии» освещается однобоко и подается только в негативном ключе», — пояснил правозащитник.

Таким образом, ресурс оказывает давление на этих участников проекта.

«Даже когда люди пытались передать в «Википедии» объективную информацию и осветить другую сторону медали, эти данные сознательно не принимались. Установка именно на негативное восприятие таких личностей», — рассуждает Брод.

Подобные нападки сейчас были совершены и на Федеральное агентство новостей, отметил он.

«Не во всем я соглашаюсь с некоторыми оценками вашего издания, но тем не менее ФАН имеет свое право на освещение событий, свою точку зрения. И ее нужно уважать и давать возможность для присутствия этого мнения», — подчеркнул член СПЧ.

Это и есть принцип гласности, открытости и свободы слова, что является одной из норм международного права, демократических ценностей, которые и провозглашают хозяева «Википедии», добавил правозащитник.

Факт того, что некоторые ресурсы на сайте блокируются, говорит о двойных стандартах, применяемых руководством интернет-энциклопедии, заявил собеседник ФАН.

«Также это свидетельствует о том, что «Википедия» политически ангажированна и выполняет определенные задачи в политическом проекте», — указал Брод.

По мнению правозащитника, ФАН следует добиваться права на присутствие в «Википедии».

«Возможно, стоило бы привлечь внимание представителя ОБСЕ по свободе слова. Я готов и сам написать ему по этому вопросу, поскольку считаю, что эти действия по ограничению являются противоправными», — пообещал он.

Кроме того, Россия могла бы создать аналог сайта.

«У нас достаточно специалистов, экспертов, эрудированных людей, способных поддерживать свой ресурс, который не имел бы политических оценок, а давал бы объективную реальность», — предложил член СПЧ при президенте РФ.

Ранее стало известно о блокировке «Википедией» ряда российских интернет-СМИ, включая и Федеральное агентство новостей.

Один из редакторов интернет-энциклопедии Михаил Грузнов предложил добавить четыре российских СМИ в список спама из-за несогласия с их информационной политикой. Сам же Грузнов, по сообщениям сайта «Викикомпромат», неоднократно нарушал правила «Википедии» и пытался внедрить на сайт нелегальную рекламу.