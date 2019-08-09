ФАН представил обновленный классификатор СМИ

Федеральное агентство новостей подготовило новую версию классификатора СМИ — дополненную, расширенную и актуализированную в связи с последними событиями в Москве и стране.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?

Как мы уже писали, необходимость такого классификатора появилась давно. Доля россиян (такая тенденция в целом уже не первый год наблюдается по всему миру), для которых основным источником информации являются интернет-СМИ, неуклонно растет. А это значит, что растет и риск наткнуться в Сети на неприкрытую антироссийскую пропаганду, на материалы, которые порочат Россию и россиян, на любой другой контент, который в силу своей направленности, интерпретации и других характеристик могут оскорбить читателя. Каждый волен сам выбирать свои источники информации. Свою задачу мы видим в том, чтобы уберечь русского читателя от неприемлемого для него контента, от вранья и оскорблений, которыми антироссийские рупоры Запада (пишущие на русском языке) из года в год все больше насыщают Рунет.

КАК ВЫБИРАЛИ СМИ?

Редакция Федерального агентства новостей внимательно изучила материалы главных российских СМИ, а также ведущих региональных изданий.

В категорию Антироссийские СМИ были включены ресурсы, открыто занявшие антигосударственную позицию, в первую очередь, в важном вопросе митингов в конце июля и начале августа. Представление событий с точки зрения так называемых оппозиционеров, отсутствие или крайне ограниченное (притом нередкое искаженное) представление позиции властей — то, что отличало их публикации. Иностранные СМИ в своем большинстве также были далеки от объективной подачи событий, став на защиту прозападных либералов.

Большинство региональных изданий вошли в блок Общественно-политические СМИ, где также фигурируют и крупные федеральные ресурсы. Государственные и Патриотические СМИ подавали информацию о события в эти дни, в первую очередь, основываясь на официальных данных ведомств, заявления официальных лиц и официальную статистику.

События последних недель — имеем в виду, в первую, очередь незаконные митинги прозападной оппозиции — стали лакмусовой бумажкой. Пока одни пытались выяснить, почему либералы срывают законные акции в пользу незаконных, другие рисовали образы жертв кровавого режима. Пока одни объясняли, почему нужно ходить только на согласованные митинги, другие публиковали советы заядлым нарушителям закона. Пока одни предупреждали об «оранжевой» угрозе, другие делали вид, что происходящее в Москве — мирная акция, а вовсе не спланированная попытка раскачать общество. Пока одни отмечали качественную, надежную (хотя и не без отдельных негативных эпизодов) работу полиции и Росгвардии, другие тиражировали фейки о «зверствах» правоохранителей…

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В классификаторе появятся украинские СМИ

ФАН продолжает следить за развитием событий. В планах — добавить в наш классификатор раздел, посвященный украинским СМИ. Несмотря на тотальную насильственную украинизацию ТВ, печатных изданий и радио, в Интернете украинские СМИ пока могут писать на русском (а иначе читатели разбегутся). Естественно, антироссийский контент украинских изданий замечают и наши российские коллеги, и российские читатели. И потому мы считаем необходимым тщательно разобраться с инфополем соседней, братской и родной Украины, охваченной информационной войной. Следите за обновлениями — уже скоро ФАН выпустит новый классификатор.

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Иностранные СМИ

Иностранные СМИ Русская служба BBC Вещала на радиоволнах в России с 1941 по 2017 год. Cейчас новости Русской службы BBC доступны только в Интернете. СМИ регулярно публикует материалы, представляющие коррумпированных деятелей оппозиции мучениками и жертвами режима, а также приветствует в своих публикациях антироссийские санкции Запада. Офис СМИ находится в Лондоне. Глава Русской службы BBC: Сара Гибсон.

Иностранные СМИ «Медуза» Зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное экс главным редактором портала Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. СМИ пропагандирует гомосексуализм, разжигает межнациональную рознь, публикует заказные материалы, рекламирующие мошеннические интернет-сервисы, дискредитирует благотворительные организации. Офис СМИ находится в Риге. Главный редактор: Иван Колпаков.

Иностранные СМИ Русская служба «Радио Свобода» Финансируется Конгрессом США. В декабре 2017 года СМИ было признано Минюстом России иностранным агентом. На территории России вещает исключительно в Интернете. В своих публикациях и программах искажает исторические факты, поддерживает антироссийские санкции, прославляет лидеров российской оппозиции и критикует российские власти. Штаб-квартира русской службы находится в Москве. Главный редактор: Дмитрий Волчек.

Иностранные СМИ «Idel. Реалии» Проект радио «Свобода». Интернет-СМИ, освещающее новости Поволжья. Работает с 2016 года. Выступает в поддержку террористов, провоцирует разжигание межнациональной розни. Штаб-квартира СМИ находится в Казани. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Андрей Григорьев.

Иностранные СМИ «Крым. Реалии» Проект «Радио Свобода». Ресурс был создан вскоре после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, в 2014 году. Трактует присоединение Крыма к России как аннексию и оккупацию, занимается пропагандой экстремизма и разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира ресурса находится в Киеве. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Владимир Притула.

Иностранные СМИ «Кавказ. Реалии» Проект «Радио Свобода». СМИ освещает новости из жизни северокавказских республик, входящих в состав РФ. Публикации СМИ призывают северокавказские народы к сепаратизму и экстремизму. Издание занимается пропагандой экстремизма и терроризма. Штаб-квартира СМИ находится в Праге. Минюст РФ признал это СМИ иностранным агентом. Главный редактор: Александра Гармажапова.

Иностранные СМИ «Сибирь. Реалии» Проект «Радио Свобода», существующий с 2017 года. Журналисты СМИ в своих публикациях искажают исторические факты, поддерживают сепаратизм, распространяют не соответствующую действительности информацию о нарушениях прав человека в Сибири. Минюст РФ признал это СМИ иноагентом. Штаб-квартира ресурса находится в Томске. Главный редактор: Юлия Мучник.

Иностранные СМИ Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» Международная радиослужба, вещающая на татарском, башкирском и крымско-татарском языках. Осуществляла радиовещание на территории России с 1947 по 2016 годы. С 2016 года работает в России как интернет-СМИ. Пропагандирует экстремизм и сепаратизм. Штаб-квартира издания находится в Праге. Главный редактор: Рим Гильфанов.

Иностранные СМИ Русская служба «Голоса Америки» Российский филиал радиовещательной американской корпорации, финансируемой Конгрессом США. Вещала на радиоволнах в России с 1947 по 2008 год. Сейчас работает исключительно в Интернете. Занимается пропагандой русофобии и экстремизма, а также разжиганием межнациональной розни. Штаб-квартира русской службы «Голоса Америки» находится в Вашингтоне. СМИ признано иноагентом. Главный редактор: Александр Герасимов.

Иностранные СМИ Buzzfeed Russia Российское подразделение американского медиахолдинга, созданного в 2006 году. Российский филиал работает с 2016 года как Telegram-канал. Раздувает скандалы о «произволе» региональных властей, выступает в защиту коррумпированных оппозиционеров. Штаб-квартира ресурса находится в Москве. Главный редактор: Виктор Степанов.

Иностранные СМИ Euronews Euronews (Евроновости) — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках. Основан 1 января 1993 года. В российской прессе высказывались сомнения относительно объективности и непредвзятости комментариев русской команды Евроньюс по острым политическим вопросам. Главный редактор: Питер Барабас.

Иностранные СМИ Новостное агентство Харькова Совместный проект украинской и российской общественности. Дает уникальную возможность журналистам из украинских и прочих оппозиционных к киевской власти СМИ публиковать свои репортажи, аналитику по экономике и политике Украины, а также писать блоги. Главный редактор: Михаил Вдовин.

Иностранные СМИ Новости Германии на русском языке GERMANIA.one публикует новости Германии на русском языке и позиционирует себя как издание, которое размещает на сайте лишь новостные материалы без каких-либо оценочных мнений. На сетевом ресурсе представлены рубрики: «Происшествия», «Политика», «Закон и право», «Общество», «Деньги» и «Досуг». Главный редактор: Штрассер Б.

Иностранные СМИ Агентство международной информации Trend Независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, освещает новости Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. Аналитические отчеты и тематические статьи, выпускаемые агентством, посвящены основным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым событиям стран в указанных регионах. Главный редактор: Эльчин Велиев.

Иностранные СМИ Rubaltic.ru Аналитический портал о Балтийском регионе. Оперативно и достоверно сообщает о самых важных событиях в жизни региона и мира. Главный редактор: Рекеда С.В.

Иностранные СМИ FreeSMI Белорусский информационный интернет-портал. Характеризует себя как независимое СМИ.

Антироссийские СМИ

Антироссийские СМИ ИноСМИ.ru ИноСМИ.ru (от «Иностранные СМИ») — интернет-портал, отслеживающий и переводящий на русский язык статьи из зарубежных (преимущественно западных) печатных СМИ и медиаизданий. Круг тем широк, большинство статей — аналитические материалы западных журналистов, так или иначе связанные с Россией и содержащие порой очень острую критику. Главный редактор: Алексей Дубосарский.

Антироссийские СМИ РБК Этот российский медиахолдинг определяет свою миссию якобы как предоставление аудитории актуальной деловой информации, «удобных площадок для обмена опытом и знаниями». Однако на самом деле издание публикует антироссийские материалы. Также РБК не гнушается как «бизнес-издание» публиковать «расследования» о российских военных, которые якобы были на Украине в 2014 году. Главный редактор: Игорь Тросников, Елизавета Голикова.

Антироссийские СМИ Телеканал «Дождь» Не отличается объективной подачей новостей. Даже свою популярность телеканал получил благодаря «суперспособности» искажать реальную картину и публиковать провокационные опросы. После опроса про блокаду Ленинграда «Дождь» был отключен от кабельных сетей. Сотрудники Роскомнадзора и прокуратуры внимательно следят за деятельностью канала. Генеральный директор: Наталья Синдеева.

Антироссийские СМИ «Коммерсантъ» Регулярно публикует оскорбительные и недостоверные материалы. В конце 2011 года в одной из статей была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес президента РФ Владимира Путина, который на тот момент был председателем правительства РФ. Владелец СМИ Алишер Усманов заявил, что подобные материалы граничат с «мелким хулиганством». Главный редактор был уволен. Главный редактор: Владимир Желонкин.

Антироссийские СМИ «Ведомости» Электронная газета «Ведомости» выражает проамериканскую точку зрения на все, что происходит в России. Статьи по сути своей представляют американский манифест о взгляде Вашингтона на Москву. С завидной периодичностью публикуются «расследования», не имеющие существенных оснований. Главный редактор: Илья Булавинов.

Антироссийские СМИ «Медиазона» Некрупное издание, проект ярко выраженного оппозиционного характера. Основными материалами портала являются скандальные истории о политических и уголовных процессах. Один из основателей издания — участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая в 2008 году на пятом месяце беременности приняла участие в скандальной сексуальной оргии в Биологическом музее имени Тимирязева. Главный редактор: Сергей Смирнов.

Антироссийские СМИ Радио «Эхо Москвы» Является одним из главных антироссийских и проамериканских ресурсов. Формально принадлежит Газпрому, но финансируется, как уверяет «Эхо», самостоятельно, исключительно за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и прочего. Главред Алексей Венедиктов является ярким оппозиционером и не скрывает этого.

Антироссийские СМИ Грани.ру Мелкое издание. Большинство публикаций и роликов сделано в поддержку оппозиционеров и политических заключенных. Также редакция пытается освещать мировые политические события, но делает это весьма субъективно. Тот факт, что владельцем интернет-издания до 2005 года являлся Борис Березовский, бросает тень и на сегодняшнюю деятельность редакции. Генеральный директор: Юлия Березовская.

Антироссийские СМИ Новая газета Одно из самых главных печатных изданий несистемных оппозиционеров. Примечательно, что НГ не скрывает своей радикальной «белоленточности». Владельцами СМИ являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западнолюбивый бывший президент СССР Михаил Горбачев. Главный редактор: Сергей Кожеуров.

Антироссийские СМИ «Росбалт» Этот информационный портал смог «облепить» своим антироссийским и проамериканским мнением все новости и аналитические статьи (или их подобие). Раздел «Мнения» почти полностью состоит из оппозиционных статей. В апреле в редакции проводились обыски сотрудниками правоохранительных органов. Главный редактор: Николай Ульянов.

Антироссийские СМИ Знак.ком Является российским интернет-изданием, которое было основано журналисткой Аксаной Пановой в 2012 году. Она не раз была привлечена к уголовной ответственности за свою «журналистскую» деятельность и вымогательство. Шеф-редактор: Дмитрий Колезев.

Антироссийские СМИ «Сноб» Российское СМИ, которое позиционирует себя как «проект для международного сообщества успешных профессионалов». Он был создан основателем издательского дома «Коммерсантъ» Владимиром Яковлевым в 2008 году. На сайте публикуются авторские материалы, зачастую оппозиционной точки зрения. Главный редактор: Сергей Цехмистренко.

Антироссийские СМИ Republic Мелкое российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город». До ноября 2016 года сайт назывался Slon. Генеральный директор: Александр Винокуров. Главный редактор: Полина Потапова.

Антироссийские СМИ RTVI RTVI является русскоязычным международным телеканалом со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Аудитория СМИ составляет порядка 25 миллионов человек в США, Канаде, Австралии, Грузии, Прибалтике и странах СНГ. Телеканал активно поддерживают многие антироссийские издания, начиная «Коммерсантом» и заканчивая «Медузой». Глава информационной службы: Алексей Пивоваров.

Антироссийские СМИ Newsru.com Полузабытое псевдоновостное издание принадлежит бывшему российскому медиамагнату Владимиру Гусинскому, который в 2000 году бежал из России. Он менял гражданства как перчатки: российское, израильское и испанское. В итоге доказал, что является потомком евреев, изгнанных из Израиля. «Журналисты» редакции не справляются с задачей проверять публикуемую информацию, что привело к претензиям от редакции RT. Главные редакторы: Игорь Барчугов, Елена Березницкая-Бруни.

Антироссийские СМИ Полит.ру Ранее являлось частью Zhurnal.ru, далее стало отдельным изданием под руководством Дмитрия Ицковича, Модеста Колерова и Кирилла Рогова, пишущего для «Новой газеты» и «Ведомостей». Зарегистрировано в качестве интернет-СМИ в 1998 году. На посту главного редактора Полит.ру долго не задерживались. Со сменой начальства менялся идеологический вектор издания. Сейчас известно аналитическими материалами, зачастую несущими антироссийский посыл. Председатель редсовета: Дмитрий Ицкович.

Антироссийские СМИ Ежедневный журнал Незначительное СМИ. Многие материалы редакции посвящены информации о «маршах несогласных» и написаны с намеками на экстремизм. 10 марта 2010 года «Ежедневный журнал» разместил обращение к гражданам России «Путин должен уйти», за что подвергся шквалу критики. С 13 марта 2014 года сайт был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Главный редактор: Александр Рыклин.

Антироссийские СМИ Colta.ru Руководство этого издания на каждом углу заявляет о своей независимости, однако плотно сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля. Авторы этого СМИ публиковали материалы про «аннексию Крыма» и «узников Болотной». Помимо этого, редакция Colta.ru активно участвовала в кампании против Олимпиады в Сочи. Главный редактор: Мария Степанова.

Антироссийские СМИ МБХ-Медиа МБХ-Медиа является новостным сайтом осужденного и выпущенного после помилования оппозиционного олигарха Михаила Ходорковского. Сам олигарх не раз высказывался против правительства России и политического режима в стране. Ходорковский отлично жонглирует фактами, пытаясь выдать желаемое за действительное. Главный редактор: Вероника Куцылло.

Антироссийские СМИ «Интерфакс» Независимое информационное агентство, которое считается «лучшим» по экономическим новостям. Время от времени его сотрудники публикуют не проверенную информацию и сотрудничают с представителями оппозиционного движения. 50% акций Интерфакс принадлежит Михаилу Комиссару, основателю агентства, выходец из Центрального радиовещания на зарубежные страны Гостелерадио СССР. В 1997–1998 недолго работал в администрации президента Ельцина. Он же является гендиректором (фактически главредом) агентства. Главный редактор: Михаил Комиссар.

Антироссийские СМИ Деловой Петербург «Деловой Петербург», как сообщает само издание, является центральной деловой газетой Северной столицы. После «смены власти» в издании стали массово увольняться известные журналисты, а в публикациях стали чаще появляться статьи с откровенной критикой власти. В итоге ДП изменил свое направление и ушел от бизнеса в сторону политики и общества. Главный редактор: Артемий Смирнов.

Антироссийские СМИ Business.fm Владельцы радио называют себя первой деловой радиостанцией в России. Входит в медиахолдинг «Румедиа». В своих передачах радиоведущие не отличаются сдержанностью и периодически резко негативно высказываются о ситуации в России. Главный редактор: Илья Копелевич.

Антироссийские СМИ Русский репортер Главным редактором «Русского репортера» стал журналист Виталий Лейбин, до этого возглавлявший интернет-издание «Полит.ру». В 2014 году редакцию потряс серьезный скандал — Арбитражный суд Москвы взыскал с «Русского репортера» и медиахолдинга «Эксперт» 44,4 млн рублей в пользу иска о возмещении вреда деловой репутации Институту стволовых клеток человека. Главный редактор: Виталий Лейбин.

Антироссийские СМИ 7Х7 Journal У истоков создания стояла группа общественников и предпринимателей города. Руководство с гордостью заявляет, что редакция — это «пространство, свободное от государства» и независимый проект. Журналисты поставили себе амбициозную задачу — «привлечь к сотрудничеству все живые силы гражданского общества». Судя по всему, именно поэтому они освещают лишь митинги, приумножая количество участников. Главный редактор: Софья Ежова.

Антироссийские СМИ Hearst Shkulev Digital Regional Network Федеральная сеть интернет-порталов, представленная более чем в 40 городах России. Активно продвигает антироссийскую позицию через местную повестку. Материнская компания — американская компания Hearst Corporation. В число порталов входят интернет-газета «Фонтанка.Ру» (принадлежит лично основателю Виктору Шкулеву), а также сеть городских сайтов НГС, сайт e1.ru, нижегородский NN.RU, городской сайт «Самара24», пермский PRM.RU, портал «Сочи-Экспресс» и др. Сеть NGS.RU охватывает все основные города Сибири. Президент с 2015 года по настоящее время: Наталья Шкулева. Основатель: Виктор Шкулев.

Антироссийские СМИ The New Times The New Times (до 2007 года — «Новое время») — еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся в печатной версии с 1943 по 2017 год и выходящий в интернет-формате. Авторы снисходительно или критично относятся к российской власти, а лидеров оппозиции идеализируют и относятся с пиететом. Издание не раз штрафовали за нарушения, например за оправдание терроризма. Известна сомнительная история сбора огромной суммы на оплату штрафов, судьба которой неизвестна. Главный редактор: Евгения Альбац.

Антироссийские СМИ TJournal Онлайн-издание о технологиях и трендах. Издание также является агрегатором новостей. Публикации популярных материалов из социальных сетей. Мнения экспертов, авторские колонки специалистов интернет-рынка. На сайте регулярно проходят онлайн-трансляции, IT-конференции. Также публикуются главные политические новости, занимательные факты из жизни известных людей. Основано в 2011 году. Главный редактор: Никита Лихачев.

Антироссийские СМИ Lenta.ru На портале публикуются новости со всего мира. Нередко выходят материалы провокационного и откровенно антироссийского содержания. Авторов издания также подозревали в фабрикации публикаций. Главный редактор: Владимир Тодоров.

Антироссийские СМИ Фонтанка.ру Освещает общественную и политическую повестку, в основном в Санкт-Петербурге. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Некоторые материалы носят явно антироссийский характер. Принадлежит лично основателю Виктору Шкулеву. Главный редактор: Александр Горшков.

Антироссийские СМИ Электронная газета «Век» Позиционируют себя как СМИ, которые освещают проблемные события в России. Периодически с издевкой описывают политическую и экономическую ситуацию в стране. Оправдывает крайне негативное поведение отдельных оппозиционных активистов. Главный редактор: Сергей Соловьев.

Антироссийские СМИ «Живая Кубань» Позиционируют себя как интернет-дневник Краснодарского края. Входит в медиахолдинг Екатеринодар. Помимо местного вещания телеканала СТС, ТРК «Екатеринодар» владеет франшизой «Московский Комсомолец на Кубани». СМИ, которое создавалось как абсолютно независимый и уникальный для своего времени в региональном медиаполе продукт, еще при Александре Ткачеве перешло под полный контроль власти, но в итоге снова стало частным. Превратилось в некий гибрид телеканала «РЕН» и «Лайфньюс» — скандалы, интриги и желтые заголовки. Главный редактор: Анна Митрофанова.

Антироссийские СМИ «Псковская лента новостей» Псковское СМИ, дружественное «Эхо Москвы в Пскове». Учредитель — «Гражданская пресса» известен штрафом за статью, представляющей собой расшифровку эфира с журналистом Светланы Прокопьевой, которая в контексте взрыва у ФСБ в Архангельске в 2018 году, оправдывала терроризм. Главный редактор: Александр Савенко.

Антироссийские СМИ Тайга.Инфо Информационное агентство Новосибирска оппозиционного толка. Активно освещает политические события в регионе. Имеет авторские колонки.

Антироссийские СМИ ИА «Телеграф» «Телеграф» — независимое агентство актуальной информации о политике, обществе и главных событиях в Петербурге, России и мире. Издание носит выраженный оппозиционный характер. Главный редактор: Алексей Демин.

Антироссийские СМИ Поребрик.Медиа Новости Петербурга «без чернухи и заказухи». Пишут на многие актуальные темы Санкт-Петербурга, делают акцент на политическую сферу. Главный редактор: Василий Романов.

Антироссийские СМИ Версия.Инфо Интернет-издание «Версия Инфо» работает с 2018 года. Публикует материалы, касающиеся как политики и экономики, так и шоу-бизнеса, науки, авто и технологий. В некоторых материалах прослеживается навязывание мнения редакции на определенные ситуации. Подбор тем для публикации материалов весьма избирателен - нет четкой линии, которой придерживается редакция. Примечание: Наблюдается неярко выраженная, но периодически некоторая антироссийская направленность: в статьях мелькают фразы страна-агрессор в новостях, касающихся Украины, критикуется правительство РФ, реформы и их плохая реализация. Часто публикуются новости разного характера 18+, а также всякого рода слухи, которые, скорее всего, взяты ради трафика. Главный редактор: Александра Карпова.

Антироссийские СМИ «Русский монитор» На сайте публикуются новости с ярко выраженной антиправительственной риторикой.Почти в каждом тексте, так или иначе, присутствуют оскорбления и упреки в адрес власти РФ с использованием негативной эмоционально-окрашенной лексики. В текстах фигурируют ссылки на Twitter Навального, других типа «оппозиционных» блогеров и недовольных властью деятелей. Главный редактор: Федор Клименко.

Антироссийские СМИ VladTime На сайте могут размещаться материалы российских информационных агентств РИА Новости, ТАСС с соответствующей пометкой о принадлежности материала. Тем не менее, нередко выходят и материалы откровенно провокационного и даже антироссийского характера. Новости России, Украины и мира. Кроме новостей шоу-бизнеса, размещены статьи о политике, экономике, социальной жизни. Главный редактор: Андрей Швец.

Антироссийские СМИ «Московский комсомолец» «Московский комсомолец» (МК) — советская и российская ежедневная (в постсоветский период: понедельник — суббота) общественно-политическая газета. Спектр публикаций крайне широкий — от серьезных политических расследований до полуюмористических новостных заметок. Политические настроения в статьях в основном нейтральные, хотя частенько встречаются уколы в адрес властей. Главный редактор: Павел Гусев.

Антироссийские СМИ Esquire Ежемесячный мужской журнал, основанный в 1933 году в США. Несмотря на то, что основные освещаемые темы касаются культуры и искусства, моды и стиля, бизнеса и технологий, еды и здоровья, встречаются и материалы откровенно антироссийского содержания. В последнее время активно публикуются новости о несогласованных митингах оппозиции. Главный редактор: Сергей Минаев.

Общественно-политические СМИ

Общественно-политические СМИ News.ru Относительно новый портал, существующий с 2017 года. На ресурсе публикуются как новости, так и экспертные мнения, лонгриды, спецпроекты. Политнастроения в статьях в основном нейтральные, хотя встречаются и уколы в адрес властей, и критика оппозиции. И.о. главного редактора: Мусейб Алекперов.

Общественно-политические СМИ Интернет-издание «Газета.Ru» «Газета.Ru» — общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году. Круглосуточно освещает российские и мировые новости. Входит в группу компаний Rambler&Co. Издание входило в топ-5 самых посещаемых ресурсов Рунета в категории «Новости и СМИ». Главный редактор и учредитель: Ольга Алексеева.

Общественно-политические СМИ Деловая газета «ВЗГЛЯД.РУ» Издание специализируется на оперативных новостях, публикации актуальной информации и аналитических материалов о российской и международной политике, бизнесе и финансах, а также событиях культуры и спорта. Аудитория издания — деловые люди, работающие в самых разных отраслях российского бизнеса. Главный редактор и учредитель: Константин Кондрашин.

Общественно-политические СМИ «Свободная пресса» Российское общественно-политическое интернет-издание, основанное в декабре 2008 года. Специализируется на политических, общественно-экономических и культурных новостях, является площадкой для публикации авторских колонок. На сайте можно найти разделы с культурой, путешествиями и историей. Главный редактор: Сергей Шаргунов.

Общественно-политические СМИ Ридус Новостной портал с элементами «гражданской журналистики», то есть часть контента предоставляется пользователями ресурса. Сайт создан блогером Ильей Варламовым в сентябре 2011 году. С 2012 года единственным акционером портала является акционерное общество «КАМАЗ». Издание освещает как мировые события, так и ситуацию внутри страны. В отдельном разделе публикуются авторские материалы, присланные блогерами. Главный редактор: Андрей Гулютин.

Общественно-политические СМИ ИА REGNUM Федеральное информационное агентство, распространяющее новости России и ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних агентств и партнеров. Сфера вещания ИА REGNUM сегодня охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья. Главный редактор: Модест Колеров.

Общественно-политические СМИ ИА Eurasia Daily Информационное агентство Eurasia Daily (EADaily) было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте. Агентство EADaily специализируется на сборе экспертных оценок, классификации и анализе информации, касающейся ситуации в России и странах ближнего зарубежья, международной и региональной обстановки. Главный редактор: Алексей Демин.

Общественно-политические СМИ Национальная служба новостей (НСН) Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» входит в топ-4 федеральных информагентств по Индексу цитируемости в российских СМИ (Медиалогия). НСН обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу три радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио JAZZ», входящих в Мультимедиа Холдинг. Главный редактор: Сергей Горбачев.

Общественно-политические СМИ «Дни.ру» В результатах поисковой выдачи появляется с определением «Новости шоу-бизнеса». Издание позиционирует себя как «влиятельную российскую интернет-газету» и настаивает на том, что является одним из первых крупных отечественных интернет-СМИ, которое работает с 2000 года. Кроме новостей шоу-бизнеса, публикует материалы о политике, экономике. Главный редактор: Евгений Абрамкин.

Общественно-политические СМИ Россия-Культура Сайт телеканала «Культура». Телеканал учрежден указом президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года. На сайте дублируются новости культурной жизни страны и мира, выходящие на ТВ, телепрограмма. «Россия-Культура» сотрудничает с крупнейшими телевизионными компаниями мира: BBC, RAI, Discovery, европейскими телеканалами ARTE, ZDF, PBS, ORF. Главный редактор: Сергей Шумаков.

Общественно-политические СМИ Medialeaks Развлекательный портал, собирающий на своих страницах новости шоу-бизнеса, популярные мемы, видео из соцсетей, главные тренды. Medialeaks публикует и главные мировые новости, однако, по утверждению редакции, они должны быть интересны аудитории. Развлекательное пространство, которое позволяет отдохнуть от политики, криминала и работы. Издание основано 11 октября 2013 г. Главный редактор: Айдар Бурибаев.

Общественно-политические СМИ The Village Путеводитель по Москве, Санкт-Петербургу и другим мегаполисам, рассказывающий о ресторанах и барах, магазинах, интересных местах для путешествий. На сайте собраны также познавательные материалы о здоровье и моде, лайфхаки. Основано в 2012 году. Главный редактор г. Москва: Таня Симакова. Главный редактор г. Санкт-Петербург: Петр Биргер.

Общественно-политические СМИ Афиша Расписания выставок, спектаклей, концертов, клубных событий фильмов, Справочник развлекательных заведений. Рецензии к кинофильмам, спектаклям, новости шоу-бизнеса. На сайте можно узнать о культурных событиях в интересующем городе России, выбрав регион из обширного предложенного списка. Печатный журнал выходил с 1999 по 2015 год, сайт работает с 2010 года. Другие проекты «Афиши»: Афиша Daily, Пикник «Афиши», «Афиша-Еда», «Афиша Дети», Путеводители «Афиши». Шеф-редактор: Роман Бобылев.

Общественно-политические СМИ Собака.ру Первый локальный глянцевый журнал в Санкт-Петербурге, издается с 1999 года. Сайт во многом дублирует печатную версию журнала и содержит разделы «Главное», «Стиль», «Образ жизни», «Светская хроника». Веб-версия дополняется ежедневными новостями из культурной и общественной жизни. Главный редактор: Яна Милорадовская.

Общественно-политические СМИ Tatler Анонсы и репортажи со светских мероприятий Москвы, мировые новости культуры и моды. Новости кино, ночных клубов, ресторанов. Фотографии коллекций моды последних сезонов. «Гламурный» журнал основан в Британии в 1901 году. В России появился в сентябре 2008 года. Главный редактор в России: Ксения Соловьева.

Общественно-политические СМИ Hello Новости о творческой и частной жизни звезд. Фоторепортажи со светских мероприятий. Статьи о моде, красоте и стиле. Главный редактор: Светлана Бондарчук.

Общественно-политические СМИ 7 дней Новости шоу-бизнеса, светская хроника, интервью со звездами. Видео- и фотогалереи. Материалы журналов «Караван историй» и «Караван историй. Коллекция». Обзоры фильмов, статьи о путешествиях и моде. Главный редактор: Татьяна Пустынникова.

Общественно-политические СМИ Ура.ру Ура.ру (URA.Ru) — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году журналистом Аксаной Пановой, специализирующееся на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, при этом специализируется не только на региональной повестке, но и федеральной. Главный редактор: Иван Некрасов.

Общественно-политические СМИ Forbes Forbes («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Российская версия журнала Forbes издается с апреля 2004 года. Главный редактор: Николай Мазурин.

Общественно-политические СМИ «Аргументы недели» «Аргументы недели» (прежнее название — «Аргументы и время») — еженедельная социально-аналитическая газета, издается в России, странах СНГ и за рубежом. Также существует электронная версия газеты — сетевое издание «Аргументы недели». Позиционирует себя как «газета для всей семьи». Основные темы газеты: политика, экономика, социальные проблемы, культура и спорт, здоровье, сад и огород, шоу-бизнес. Главный редактор: Андрей Угланов.

Общественно-политические СМИ «Независимая газета» «Независимая газета» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета. Учреждена Московским городским советом в 1990 году, стала одним из первых независимых СМИ в СССР и России, затем была частью медиахолдинга Бориса Березовского. В августе 2005 года состоялась продажа «Независимой газеты» помощнику министра экономического развития Германа Грефа Константину Ремчукову. Главный редактор: Константин Ремчуков.

Общественно-политические СМИ ОТР Общественное телевидение России (ОТР) — российский федеральный телеканал общественного направления. Цели — создание условий для преодоления социальной и политической вялости населения, формирование культуры участия в общественной жизни, развитие социальной среды и коммуникации как социально одобренных и престижных стремлений, развитие гражданского общества в России, пропаганда общечеловеческих моральных ценностей. Главный редактор: Анатолий Лысенко.

Общественно-политические СМИ «Военное обозрение» Сетевое издание «Военное обозрение» ведет свою работу с 2010 года, занимаясь публикацией актуальных новостей и информационно-аналитических статей следующей направленности: военное дело, геополитика, виды вооружений, ход и итоги военных конфликтов, общественное мнение по ряду социальных и экономических вопросов. Главный редактор: Вадим Смирнов.

Общественно-политические СМИ «Говорит Москва» «Говорит Москва» — московская радиостанция, основанная Сергеем Доренко в начале 2014 года. Все публикации — новости без яркой эмоциональной окраски. Яркое отличие станции — полный интерактив. Слушатели могут поделиться новостями в прямом эфире с помощью телефона, СМС, социальных сетей в любой программе. Это позволяет собирать как провластную публику, так и оппозиционную, лавируя меж двух стихий.

Общественно-политические СМИ ИА REX ИА REX (Рэкс / Рекс) — федеральное информационное агентство, международное экспертное сообщество. Агентство ориентировано на информирование аудитории о событиях в России и за рубежом, знакомит читателей с мнением независимых экспертов, их реакцией на эти события. Новости политики, экономики и бизнеса, культуры, острые общественные проблемы — все это является предметом освещения в материалах агентства. Главный редактор: Евгений Москвичев.

Общественно-политические СМИ «Собеседник» «Собеседник» — общероссийская еженедельная общественно-политическая газета. Выпускается Издательским домом «Собеседник». Периодичность — один раз в неделю (по вторникам). Обзор новостей, экспертные комментарии и развлекательный контент. В больших симпатиях или антипатиях к власти или оппозиции издание уличить сложно, так как тон подачи нейтральный. Главный редактор: Антон Зарицкий.

Общественно-политические СМИ РИА «Новый день» Российское информационное агентство «Новый День» освещает новостную повестку с разных сторон, зачастую используя кликбейтные заголовки и публикуя разного рода «жареные» новости. Однако делается это без чрезмерных перегибов. В публикациях есть региональное разделение, но общее направление — федеральная повестка. Главный редактор: Полина Румянцева.

Общественно-политические СМИ Журнал Cosmopolitan Международный женский журнал. Включает в себя статьи о карьере, здоровье, знаменитостях, моде, красоте, самосовершенствовании, а также взаимоотношениях и сексе. Главный редактор: Алена Пенева.

Общественно-политические СМИ Телеканал «Москва 24» Информационно-познавательный телеканал о общественно-политической жизни столицы. Был создан ВГТРК по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Входит в объединенный холдинг московских СМИ «Москва Медиа».

Общественно-политические СМИ «Русская семерка» Интернет-ресурс «Русская Семерка» посвящен традициям и современной жизни России. На портале можно прочитать материалы о главных трендах мировой культуры и науки. Главный редактор: Василий Ходарев.

Общественно-политические СМИ Еженедельник «Экспресс-газета» Еженедельная газета-таблоид. Специализируется на освещении светской и частной жизни знаменитостей в РФ, а также за ее пределами. Главный редактор: Сергей Никитин.

Общественно-политические СМИ Новостное агентство «Регион Онлайн» Информационный портал, который освещает новости различных регионов страны. Является информационным партнером Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Главный редактор: Л. Янкина.

Общественно-политические СМИ «Узнай Все» Информационный портал. Освещает актуальные и обсуждаемые новости России и мира. Офис находится в Санкт-Петербурге. Главный редактор: И. Куприн.

Общественно-политические СМИ 3D News Российское онлайн-издание, которое посвящено цифровым технологиям. Освещает все, что происходит на рынке IT. Был основан 17 июля 1997 года Андреем Кузиным. Главный редактор: Денис Нивников.

Общественно-политические СМИ Эксперт Online Деловой журнал. Активно освещает повестку дня. Главные мировые и российские события представлены как в новостном, так и в аналитическом формате. Главный редактор: Валерий Фадеев.

Общественно-политические СМИ PrimaMedia Медиахолдинг, который состоит из сети региональных информационных агентств Сибири, Дальнего Востока и юга России. Имеет представительство в Москве. Главный офис во Владивостоке. И.о. главного редактора: И. Федотов.

Общественно-политические СМИ 74.ru Региональное издание. Освещает события Челябинска и Челябинской области. Является частью интернет-проекта сети городских сайтов Rugion.ru. Главный редактор: Мария Филипцева.

Общественно-политические СМИ Elle Женский онлайн-журнал. Посвящен моде, красоте, досугу, зоровью и шоу-бизнесу. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Наталья Старостина.

Общественно-политические СМИ Общественное телевидение Приморья Телеканал освещает события Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, ДВФО. Создано в 1998 году. Кроме актуальной повести на телеканале показывают тематические передачи, фильмы собственного производства, лицензионные сериалы и фильмы.

Общественно-политические СМИ Media Invest Федеральный медиахолдинг. В него входят региональные издания, освещающий актуальную повестку региона. Кроме того, располагает спортивным изданием «Советский спорт» и «Нефть и Капитал», посвященный нефтяному рынку.

Общественно-политические СМИ Ruposters Информационный портал, который ориентируется на публикацию материалов общественно-политического и развлекательного характера, востребованного пользователями социальных сетей. Главный редактор: Станислав Апетьян.

Общественно-политические СМИ Мойка 78 Портал, посвященный события Санкт-Петербурга. Основное направление: политика, бизнес, культура, социальная среда, туризм и спорт Северной столицы. Главный редактор: О. Третьяков.

Общественно-политические СМИ Утро.ру Общественно-политический информационный ресурс. Активно освещает события в России и мире, в том числе на Украине и в Сирии. Главный редактор: Юлия Ложечко.

Общественно-политические СМИ Top News Информационный ресурс, построенный на основе рейтинга предпочтений пользователей Интернета. Освещает мировые события, глобальную политику и шоу-бизнес.

Общественно-политические СМИ Взгляд-инфо Региональная электронная газета. Освещает события Саратова и Саратовской области. Делают акцент на эксклюзивности и оперативности информации. Главный редактор: Николай Лыков.

Общественно-политические СМИ Каспий-инфо Информационный портал, который занимается освещением событий Астраханской области. Основные темы: политика, культура, общество. Главный редактор: А. Нечаев.

Общественно-политические СМИ «Алтапресс» Региональное издание. Освещает общественно-политическую жизнь Барнаула и Алтайского края. Является частью издательского дома «Алтапресс». Главный редактор: Юрий Пургин.

Общественно-политические СМИ VSE42.RU Информационный сайт Кузбасса. Освещает не только актуальную повестку региона, но и предлагает вакансии различных работодателей и информацию по рынку недвижимости.

Общественно-политические СМИ ИА «SM-News» Федеральное информационно-аналитическое агентство, освещающее последние события в РФ и за рубежом. Это политика, экономика, международные отношения, культура, авто и туризм. Главный редактор: Дмитрий Синяев.

Общественно-политические СМИ ИА «Башинформ.рф» Региональное издание. Освещает политический, общественные, культурные события в Уфе и Башкирии. Помимо русского и английского языка публикует материалы на башкирском языке. Главный редактор: Ростислав Мурзагулов.

Общественно-политические СМИ Бизнес-online Общественно-политическая интернет-газета. Была создана в 2007 году в Республике Татарстан. Посвящен бизнесу в Татарстане. Анализирует тренды, рейтинги деловой элиты, ведет обзоры. Главный редактор: Алексей Брусницын.

Общественно-политические СМИ 66.ру Региональное сетевое издание. Освещает самые актуальные темы Екатеринбурга. Главный редактор: Дмитрий Шлыков.

Общественно-политические СМИ Konkurent.ru Региональное СМИ. Освещает жизнь в Приморском крае: криминал, общественно-политические события, бизнес (недвижимость, авто).Региональное СМИ. Освещает жизнь в Приморском крае: криминал, общественно-политические события, бизнес (недвижимость, авто)

Общественно-политические СМИ Maxim Один из самых популярных мужских сайтов в России. Главные темы: бизнес, секс, культура. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Александр Маленков.

Общественно-политические СМИ Сахалин.Инфо Региональное сетевое издание. Рассказывает о последних новостях Курильских островов и Сахалина: криминал, политика, спорт, туризм. Главный редактор: Ксения Семенова.

Общественно-политические СМИ Амур.инфо Ежедневные новости Благовещенска и Амурской области. Помимо новостей на сайте издания можно найти частные объявления и вакансии Благовещенска.

Общественно-политические СМИ BFM Владельцы радио называют себя первой деловой радиостанцией в РФ. Входит в медиахолдинг «Румедиа». В своих передачах радиоведущие не редко высказываются в негативном ключе о ситуации в России.

Общественно-политические СМИ Новости Владивостока Новости Владивостока и Приморского края. Данное региональное СМИ пишет о культуре, развлечениях, рынке профессий и недвижимости, а также о ситуации на дорогах Владивостока.

Общественно-политические СМИ MagadanMedia Региональное информационное издание. Является частью крупного межрегионального медиахолдинга PrimaMedia. Его подразделения работают в 10 субъектах РФ. Главный редактор: Ю. Чухломина.

Общественно-политические СМИ «ГорОбзор.ру» Освещает актуальные события в стране. Однако главный акцент делает на Уфе и Башкирии. Аналитика, публицистика, а также материалы, посвященные развлечениям и спорту. Главный редактор: Рафаэль Хакимов.

Общественно-политические СМИ «Кубанские новости» Региональная интернет-газета. Имеет ежедневную печатную версию. Принадлежит администрации Краснодарского края. Главный редактор: Евгений Хомутов.

Общественно-политические СМИ ГТРК «Башкортостан» Актуальные новости на русском и башкирском языках. Освещает главные события Уфы и Республики Башкортостан. Филиал ВГТРК. Главный редактор: Елена Панина.

Общественно-политические СМИ Газета Кемерова Информационный портал Кузбасса. Рассказывает обо всем, что происходит в регионе. Главный редактор: О. Перминова.

Общественно-политические СМИ Ugra-news.ru Межрегиональное новостное издание. Политика, экономика, бизнес, культура. Аналитика политической и экономической ситуации в Югре, Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийск. Главный редактор: Екатерина Ипполитова.

Общественно-политические СМИ Информационное агентство «Амител» Информационный портал Барнаула и Алтайского края. Основная повестка: криминал и происшествия, новости недвижимости, туризм. Главный редактор: Елена Лепезина.

Общественно-политические СМИ Собеседник.ru Общероссийская общественно-политическая газета. Имеет еженедельный печатный вариант. Известный российский «либеральный» журналист Дмитрий Быков ведет на портале свою колонку. Главный редактор: Юрий Пилипенко.

Общественно-политические СМИ Российский диалог Информационно-аналитическое интернет-издание. Активно освещает новости России, Украины, военные конфликты на Ближнем Востоке. Имеет рубрику военное обозрение.

Общественно-политические СМИ Peopletalk Интернет-портал, посвященный шоу-бизнесу, моде и светской хронике. Скандалы и интриги.

Общественно-политические СМИ 72.ru Региональный информационный портал, освещающий события в Тюмени. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Елена Ходырева.

Общественно-политические СМИ «ВашГород.ру» Межрегиональный информационный ресурс. Сообщает об актуальных событиях Москвы, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово и других город России.

Общественно-политические СМИ «Репортер» Занимается освещением актуальных политических и экономических событий в России и мире. Также публикует новости о технологиях и по социальным вопросам. Освещают военные конфликты. Главный редактор: Руслан Кристаллович.

Общественно-политические СМИ Super.ru Новостной ресурс, посвященный шоу-бизнесу, красоте, моде и сексу. На сайте портала можно найти интервью с известными людьми. Главный редактор: Замира Рамазанова.

Общественно-политические СМИ Kazanfirst Является одним из самых читаемых СМИ в Республике Татарстан. Информирует жителей республики о последних и актуальных событиях. Главный редактор: Кирилл Шлыков.

Общественно-политические СМИ Группа сайтов «Уфатайм» Один из главных источников информации в Республике Башкортостан. Основные темы: культура, происшествия, экономика и региональная политика. Главный редактор: С. Щербенок.

Общественно-политические СМИ Читинский городской портал Новостной портал Забайкальского края и Читинского района. Экономика, культура, происшествия, недвижимость, объявления о работе.

Общественно-политические СМИ Клопс.ру Новости Калининграда. Помимо событий в регионе, информационное агентство активно освещает события в мире. Входит в медиагруппу «Западная пресса». Главный редактор: Дмитрий Подгорчук.

Общественно-политические СМИ Информационный портал Омска Новостное агентство Омска. Освещает важные общественно-культурные события, происшествия, региональная политика. Главный редактор: Юлия Куржумова.

Общественно-политические СМИ «МОЁ! Online» Новости Воронежа. Помимо редакционных материалов, имеет раздел «народных новостей», куда любой желающий может сделать свою запись. Главный редактор: Владимир Мазенко.

Общественно-политические СМИ Маленькая Сызрань Информационное издание Сызрани — города на Волне. На сайте портала публикуются статьи о жизни города, новости, справочник фирм, афиша. Главный редактор: А. Суетов.

Общественно-политические СМИ РИА «Новый день» Российское информационное агентство «Новый день» освещает основные события в стране. Здание редакции располагается в Екатеринбурге. Главный редактор: Полина Румянцева.

Общественно-политические СМИ «Дни24» Позиционирует себя как независимое интернет-издание. Освещает актуальные события в РФ и мире. Политика, экономика, спорт, наука и технологии. Главный редактор: Дмитрий Куршаков.

Общественно-политические СМИ Пенза-взгляд Сетевое издание Пензы. События, факты, мнения. Рассказывает об общественно-политической и культурной ситуации в регионе. Главный редактор: Павел Шикунов.

Общественно-политические СМИ Твой Иркутск Информационный портал Иркутской области. Новости погоды, культуры, политики, недвижимости и так далее. Был открыт в 2003 году. Главный редактор: С. Павлова.

Общественно-политические СМИ Marie Claire Женский онлайн-журнал. Новости из мира моды, красоты, гастрономии, путешествий. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Анна Бурашова.

Общественно-политические СМИ МИР24 Информационно-аналитический портал, освещающий самые актуальные события в России и мире. Внешняя и внутренняя политика РФ, Украина, США, Сирия, Донбасс, Европейский союз. Является частью ЗАО МТРК «Мир» (межгосударственная телерадиокомпания). Главный редактор: Р. Батыршин.

Общественно-политические СМИ Gorod48.ru Региональное сетевое издание Липецка и Лицейской области. Актуальные новости города и региона. Спорт, культура, происшествия, погода, региональная политика.

Общественно-политические СМИ Деловой квартал Информационный портал с акцентом на бизнес. Финансы, банки, предпринимательство и прочее. Офис редакции располагается в Екатеринбурге.

Общественно-политические СМИ Новый Калининград.ru Региональный интернет-портал Калининградской области и города Калининграда. Проект существует уже более 18 лет. Освещает актуальные проблемы экономико-политической и социальной жизни региона. Главный редактор: Д. Туголуков.

Общественно-политические СМИ Версия Сетевое издание, посвященное расследованию тех или иных событий. Основным направлением деятельности портала является аналитика актуальных информационных поводов. Главный редактор: Александр Синищук.

Общественно-политические СМИ СибДепо Интернет журнал о жизни Кемерово и Кемеровской области. Фоторепортажи, новости культуры, спорта и политики. Происшествия. Главный редактор: Аркадий Кимеев.

Общественно-политические СМИ 63.ru Актуальные новости Самары и Самарской области. Является частью ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Татьяна Плотникова.

Общественно-политические СМИ Омск-информ Региональное информационное агентство. Самые актуальные новости Омска и Омской области. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости культуры, происшествия.

Общественно-политические СМИ Сиб.фм Свежие новости Новосибирска и Новосибирской области. Недвижимость, объявления о работе, бизнес, спорт, региональная политика. Главный редактор: Кирилл Полиенко.

Общественно-политические СМИ В городе N Справочно-информационное электронное издание. Новости погоды, происшествия, аналитика общественно-значимых событий региона. Главный редактор: Екатерина Сумина.

Общественно-политические СМИ Donday Информационное издание Ростова-на-Дону и Ростовской области. Происшествия, события, новости бизнеса, политики, культуры и спорта. Главный редактор: Самвел Налбандян.

Общественно-политические СМИ PROperm.ru Новостной портал Пермской области. Региональная политика, криминал, ДТП, общество и культура. Кроме того, на портале можно найти аналитические статьи о жизни региона и эксклюзивные интервью. Главный редактор: Владислав Аскариди.

Общественно-политические СМИ ProKazan Региональное сетевое издание. Главное направление — общественно-политические новости Казани и Республики Татарстан. Главный редактор: Евгения Потехина.

Общественно-политические СМИ ИА «Татаринформ» Региональное информационное агентством Республики Татарстан. Новости региона, аналитика и обзоры общественно-политических и культурных событий республики. Было создано 6 июня 1990 года. Главный редактор: Шамиль Садыков.

Общественно-политические СМИ Ufa1.ru Новости Уфы. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Наталья Вязовкина.

Общественно-политические СМИ Хайтек «Русский Techcrunch», медиа о науке, космосе, технологиях и IT. Прославляет подвиги Марка Цукерберга и Илона Маска. Идеологом СМИ был бывший главред «Газеты.ru» и создатель Infox.ru Александр Писарев. Инициатором проекта выступил тогдашний мэр Иннополиса Егор Иванов, но город СМИ не спонсирует. Проект запущен на частные инвестиции, но имена меценатов и объем вложений неизвестны. Главный редактор: Ксения Суворова.

Общественно-политические СМИ Газета «Вечерняя Казань» Сайт газеты «Вечерняя Казань», издававшейся с 1979 года. С 31 декабря 2018 года печатное издание закрыли из-за финансовых проблем. Газета входила в пятерку самых читаемых изданий. Главный редактор: Хазбулат Шамсутдинов.

Общественно-политические СМИ Агентство Бизнес Новостей Петербургское информационное агентство, основанное в 2001 году. Публикует деловые и общественно-политические новости, анализ ключевых политических, экономических и социальных событий в регионе. До смены владельца в феврале 2019 года публиковались заметки о деятельности оппозиционных политиков. Генеральный директор, главный редактор: Алексей Дементьев.

Общественно-политические СМИ ИА «Восток-Медиа» Сетевое издание, публикующее новости Дальнего Востока и Приморья. Учредителем портала значится ООО «Дальневосточная Информационная Компания», в активе которой медиаактив «Аргументы недели. Приморье». Главный редактор: Евгений Артемчук.

Общественно-политические СМИ Orenday Городской новостной портал, освещающий события Оренбурга и Оренбургской области, а также некоторые события соседних регионов, России и мира. Основан в 2008 году. Главный редактор: Виктор Родионов.

Общественно-политические СМИ Реальное время Основанная в 2015 году интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире. ООО «Реальное время» — дочерняя компания ТК «Новый Век» и аффилированное лицо крупнейшей российской непубличной компании — ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. Группа «ТАИФ» занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших непубличных компаний России по версии Forbes. Группа — один из столпов экономики Татарстана. Главный редактор: Сергей Кощеев.

Общественно-политические СМИ БрянскToday Сетевое издание, освещающее события Брянска и Брянской области. Приобрело славу «скандального» издания из-за судебных тяжб и обилия нецензурной лексики в комментариях, на которую не раз обращал внимание Роскомнадзор. В декабре 2018 года сменился учредитель. В реестре Роскомнадзора новым учредителем значится Владимир Восковец. Ранее учредителем и главным редактором был Дмитрий Толочко, который указан на сайте в данном качестве по сей день. Главный редактор: Дмитрий Толочко.

Общественно-политические СМИ ТИА Сетевое издание, освещающее события Твери и Тверской области. В регионе ходят слухи, что ТИА хотят приобрести люди из «криминального клана Стрелецких». Когда-то Стрелецкие контролировали «Тверскую газету», но после того как она закрылась, остались ни с чем. А покупка первого информационного интернет портала региона усилит позиции Стрелецких, которые активно осваивают бюджетные деньги на строительстве школы в микрорайонах «Мамулино» и «Радужном». Главный редактор: Наталья Сердобинцева.

Общественно-политические СМИ Рязанское информационное агентство «7 новостей» Сетевое издание, работает с 1 ноября 2003 года. Позиционируют себя как основное новостное агентство Рязанской области. Типичный городской портал. Главный редактор: Надежда Майорова.

Общественно-политические СМИ Астрахань 24 Региональный телеканал Астраханской области. Начал вещание 1 марта 2014 года. Производит информационные, аналитические, развлекательные и познавательные программы, а также ведёт несколько крупных проектов. Отдельно упор в работе сделан на прямые трансляции спортивных, общественных и культурных событий. Создан по инициативе правительства Астраханской области. Учредителем является Агентство по управлению имуществом Астраханской области. Главный редактор: Александр Ральников.

Общественно-политические СМИ ИА «Свободные новости» Саратовское мультимедийное издание, в структуру которого входят новостная редакция, интернет-телевидение «Открытый канал» и еженедельная газета «Газета недели в Саратове». Позиционируют себя как независимый медиахолдинг. Не пропускают «расследования» Навального. Главный редактор: Елена Иванова.

Общественно-политические СМИ «МедиаКорСеть» Новости Уфы и Башкирии. Небольшое региональное издание. Специализируется на социальных проблемах: наблюдает за ходом мусорной реформы в республике и отмечает ее главные плюсы и минусы. Публикует материалы о делах, поступках, акциях некоммерческих организаций. Главный редактор: Лилия Клюковская.

Общественно-политические СМИ «Алтайская правда» «Алтайская правда» — новости Барнаула и Алтайского края. Региональная массовая, общественно-политическая газета, выпускаемая в Алтайском крае с 12 августа 1917 года. Учредитель — правительство Алтайского края. Основные темы — новости общественно-политической и социально-экономической жизни Алтайского края и Сибири, культуры, образования, спорта, аналитика, погода. Главный редактор: Генри Роор.

Общественно-политические СМИ «Наша газета Новороссийск» «Наша газета Новороссийск». Издание предлагает читателям свежую информацию о происшествиях, ДТП, событиях, мероприятиях, видео-новости, фоторепортажи. Тираж печатной версии — 63 тысячи экземпляров. Слоган интернет-издания — «Новости глазами очевидцев». Главный редактор: Маргарита Дьяченко.

Общественно-политические СМИ «Столица на Онего» «Столица на Онего» - новости Петрозаводска и Карелии. В основном - ДТП, происшествия, общество и культурная жизнь Петрозаводска. Издание позиционирует себя источником актуальной информации. Главный редактор: Наталья Захарчук.

Общественно-политические СМИ Prgazeta Издание - не являющееся СМИ, не раскрывающее владельцев и состав журналистов. Все новости публикуются без подписей авторов, среди них встречаются и новости об инопланетной жизни. Главный редактор неизвестен.

Общественно-политические СМИ «Невский спорт» Несмотря на название, издание пишет не только о спортивных событиях на берегах Невы, но и всего мира. Освещает не только спортивные достижения, победы и поражения, есть рубрика «Криминал», в которой публикуются неспортивное поведение, скандалах и преступлениях всех причастных к миру большого спорта. Редакция располагается в Петербурге. Главный редактор: Олег Третьяков.

Общественно-политические СМИ «Первоисточник» Портал городских новостей Кирова и Кировской области. Учредитель - ООО «ГИС-Киров», компания специализирующаяся на рекламе и известная картой Кирова в стиле «Дубль-ГИС». И.о. главного редактора: Антон Погудин.

Общественно-политические СМИ «Саратов 24» Саратовский канал, учредителя которого местные СМИ связывают с одним из региональных политиков. Сам канал называют «никому неизвестным», поскольку он не имеет частоты в аналоговых сетях, лишь только кабельных. На сайте канала в пику этому канал называется главным в регионе. Главный редактор: Илья Леонтьев.

Общественно-политические СМИ Piter.tv Первое интернет-телевидение в Петербурге, существует с 2010 года. Штат редакции небольшой - 10 человек, включая в себя редакторов, корреспондентов и операторов-монтажеров. Главный редактор: Станислав Бутенко.

Общественно-политические СМИ «Уралинформбюро» Информагентство, работающее по повестке шести регионов УрФО: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Существует с 2000 года. Головная редакция расположена в Екатеринбурге. Главный редактор: Вадим Дынин.

Общественно-политические СМИ «Вести Подмосковья» Портал, специализирующийся на новостях Московской области. Картина новостей от шоу-бизнеса, спорта до политики, экономики. Редакция располагается в Можайске. Главный редактор: Алексей Турлаев.

Общественно-политические СМИ ТРК «Терра» Сайт телекомпании «Терра», вещающей в Самарской области с 1998 года. Принадлежит Волгапромгаз. Кроме сайта в холдинг «Терры» входит ретрансляция в регионе «Матч ТВ» «РЕН ТВ», радиостанции: «Русское радио», DFM, дочка «ТВ-Центр» в Тольятти и «Самарский радиовещательный центр SBC. Главный редактор: Евгений Курдов.

Общественно-политические СМИ «Ростов Газета» Городской портал Ростова, входящий в сетку медиаактивов « «Ура — медиа». В сеть входят новостные порталы в десятке городов с населением от 400 тысяч тысяч жителей. Управляет сетью Федор Щербаков. Кроме городских порталов в активе холдинга — «Советский спорт», выкупленный у «Комсомольской правды». Главный редактор: Кристина Квитко.

Общественно-политические СМИ ИА «Комиинформ» Самое цитируемое агентство республики Коми. Принадлежит администрации региона через автономное учреждение. Публикует региональные новости. Главный редактор: Татьяна Галингер.

Общественно-политические СМИ Sibnet СМИ, возникшее на базе популярного сибирского хостинга для сайтов. Редакция занимается «всеми значимые общественнополитические темы, включает популярную науку, новости технологий, спорта, освещение событий регионов Сибири». Главный редактор: Ольга Алдонина.

Общественно-политические СМИ МордовМедиа Портал, публикующий новости о Мордовии от происшествий до медицины. Кроме новостей на сайте представлены разделы объявлений от работы, продажи квартир, покупки автомобилей. В неком роде родственник порталов «Из рук в руки». Главный редактор: Юлия Крылова.

Общественно-политические СМИ Омск здесь Городской портал Омска. Есть рубрики общество, происшествия, экономики, спорт, здоровье. Новости аполитичны. Главный редактор: Владимир Сахно.

Общественно-политические СМИ 1rnd.ru Портал городских новостей Ростова-на-Дону, появившийся из сайта-объявлений. Пишут на все городские темы. В 2016-ом году главному редактору портала подбрасывали к квартире траурный венок, из-за чего, она не знает. Главный редактор: Елена Доровских.

Общественно-политические СМИ «Катунь 24» «Катунь 24» - сайт одноименного круглосуточный информационный телеканала в Алтайском крае. Учредитель - администрация региона. Специализируется на освещении краевой тематики, а также тематике СФО и России. Редакция телеканала находится в Барнауле. Главный редактор: Максим Милосердов.

Общественно-политические СМИ Калининград.ru Портал городских новостей Калининграда, появившийся из сайта-объявлений. Пишут на все городские темы. Главный редактор: Лариса Чистякова.

Общественно-политические СМИ «Форпост» Сайт пишущий преимущественно о жизни Петербурга. Появился в 2017 году. Сайт связывали с ректором петербургского Горного университета Владимиром Литвиненко из-за личности учредителя издания — экс-главы пресс-службы вуза. Главный редактор: Сергей Чернядьев.

Общественно-политические СМИ Югпресса.ру Несмотря на название, издание пишет не только о событиях на юге, но и всего мира. Собственных материалов нет, лента состоит из рерайтов. Главный редактор: Валерия Коваленко.

Общественно-политические СМИ НовостиВолгограда.ру Городской портал Ростова, входящий в сетку медиаактивов « «Ура — медиа». В сеть входят новостные порталы в десятке городов с населением от 400 тысяч тысяч жителей. Управляет сетью Федор Щербаков. Кроме городских порталов в активе холдинга — «Советский спорт», выкупленный у «Комсомольской правды». Главный редактор: Сергей Матанцев.

Общественно-политические СМИ Sakhalife Региональное сетевое издание Якутска и Якутии (Республика Саха). Портал посвящен общественно-политической и культурной жизни региона. Главный редактор: С. Булчукей.

Общественно-политические СМИ Daily Storm Информационно-аналитическое сетевое издание. Освещает основные события, которые произошли в России и мире. Главный редактор: Алена Сивкова.

Общественно-политические СМИ «Подмосковье сегодня» Сетевой информационный ресурс. Главная цель — развитие единого медиа-пространства Московской области. Был запущен в 2014 году. Главный редактор: И. Попов.

Общественно-политические СМИ 76.ru Новости Ярославля. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Ольга Прохорова.

Общественно-политические СМИ V1.ru Сетевое издание Волгограда. Является частью Hearst Shkulev Digital Regional Network — дочерняя компания американской Hearst Corporation. Главный редактор: Николай Смуров.

Общественно-политические СМИ «Весьма» Информационно-политический и рекламный портал. Акцент на новостях Магаданской области и Хабаровска. Аналитика, авторские колонки. Главный редактор: Андрей Гришин.

Общественно-политические СМИ ProGorod Нижний Новгород Региональное сетевое издание. Последние новости Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Культура, общество, политика, происшествия, бизнес. Является частью сети региональных СМИ. Главный редактор: Р. Абдуллина.

Общественно-политические СМИ 31TV.RU Межрегиональное сетевое издание. Главное направление — информационная повестка Урала. Одно из основных направлений деятельности — происшествия. Главный редактор: Евгения Матвеева.

Общественно-политические СМИ EAOMedia Региональное информационное издание. Освещает события Биробиджана, Еврейской автономной области и Дальнего Востока. Является частью крупного межрегионального медиахолдинга PrimaMedia. Его подразделения работают в 10 субъектах РФ.

Общественно-политические СМИ Первый Тульский Информационный портал одноименного телеканала. Освещает главные события Тулы и Тульской области. Главный редактор: С. Панков.

Общественно-политические СМИ YA62.ru Региональное сетевое издание. Главное направление — формирование информационной повестки Рязани и Рязанской области. Общество, региональная политика, культура, медицина, недвижимость и так далее. Главный редактор: А. Васильев.

Общественно-политические СМИ VN.ru Новостной портал, освещающий актуальные события Новосибирской области. Общественные отношения, безопасность, экономика, транспорт, культура и отдых, работа и цены и прочее. Принадлежит «Издательскому дому «Советская Сибирь». Главный редактор: Наталья Шрейтер.

Общественно-политические СМИ Zelv.ru Информационно-аналитический портал. Освещает внешнюю и внутреннюю политику России и события в мире, экономику. Основные темы Украина, Сирия, Евросоюз, США.

Общественно-политические СМИ Информационное агентство Ivyborg.ru Дочернее предприятие ООО «Верные Решения», зарегистрировано в 2015 году. Издание публикует новости о происходящем в Ленинградской области и в меньшей степени — Санкт-Петербурга. Умеренно освещает федеральную экономическую и политическую повестку. Главный редактор: Артем Александров.

Общественно-политические СМИ Телекомпания «Ветта» ВЕТТА 24 − первый круглосуточный авторский телеканал в Пермском крае. 75% вещания - собственное производство, не демонстрируют сцены насилия и жестокости. Есть ряд авторских программ: развлекательных, познавательных, аналитических. На сайте также публикуются актуальные новости для региона. Главный редактор: Станислав Уланов.

Общественно-политические СМИ Вечерний Карпинск Издание входит в издательскую группу «ВК-медиа». Газета и новостной сайт. Публикуются новости региона, расследования на местные актуальные темы и важные события федерального уровня. Главный редактор: Александр Арцыбашев.

Общественно-политические СМИ КарелИнформ Сетевое издание, более 14 лет в информационном поле Карелии. Пишут на злободневные темы региона, иногда с оппозиционным оттенком. В основном, фокусируют свое внимание на важных темах для жителей Карелии, берут интервью, готовят аналитику. Главный редактор: О. Лузина.

Общественно-политические СМИ ПолитСиб.ру Независимый информационно-аналитический сайт. Тематика — политическая, экономическая и общественная жизнь в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в соседних регионах Сибири. Частично освещают новости России и мира. Раз в месяц Политсиб.ру выпускает одноименную газету. Главный редактор: Артем Кузнецов.

Общественно-политические СМИ Известия Удмуртской Республики Газета, выходящая трижды в неделю, и онлайн-ресурс. Издание является официальной газетой Администрации Главы, Государственного Совета, Правительства Удмуртской Республики. Главный редактор: Надежда Саварская.

Общественно-политические СМИ The Penza Post Региональное онлайн-издание с регулярно обновляемой лентой новостей. Публикует новости о политической, экономической и социальной жизни Пензы. Главный редактор: Александр Тузов.

Общественно-политические СМИ Общественное мнение (Саратов) Сетевое издание, посвященное новостям Саратова и Саратовской области. В основном на сайте публикуются короткие новостные заметки, но иногда также приводится аналитика по актуальным вопросам для города и региона. Главный редактор: Алексей Мурзов.

Общественно-политические СМИ Санкт-Петербург.ру Информационный городской портал, посвященный Санкт-Петербургу. Помимо новостей на городские тематики, на сайте есть развлекательная и полезная информация для жителей города. Главный редактор: Яна Рубина.

Общественно-политические СМИ Интернет-газета «Карповка» Сетевое издание публикует новости и истории о жизни в Петербурге, урбанизме, градостроительстве и городской среде. Главный редактор: Алексей Демин.

Общественно-политические СМИ «Южноуральская панорама» Газета является официальным изданием Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области. Выходит, дважды в неделю. Главный редактор: Марк Рискин.

Общественно-политические СМИ «Медиапоток» «МедиаПоток» — информационное агентство города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл. Портал охватывает значимые новости для региона от политики и экономики до культуры и спорта. Главный редактор: Константин Терехов.

Общественно-политические СМИ N+1 Научно-популярное развлекательное издание о науке, технике и технологиях. На портале публикуют новости, лонгриды на актуальные научные темы и ведутся тематические блоги. Главный редактор: Илья Ферапонтов.

Общественно-политические СМИ National Geographic Россия Научно-популярное географическое издание, рассказывающее о чудесах природы, научных открытиях и путешествиях. Регулярно проводит фотоконкурсы и делится секретами успешной съемки природных явлений и животных. Главный редактор: Андрей Паламарчук.

Общественно-политические СМИ Рязанский городской сайт Сетевой портал о жизни Рязани и Рязанской области с целым рядом исторических спецпроектов о регионе, а также с площадкой для общения жителей - Рязанским городским форумом. Главный редактор: Наталья Смольянинова.

Общественно-политические СМИ ТВК 6 канал Красноярский телеканал со слоганом «Реально о жизни». Его программа «Большой репортаж» является многократным победителем «ТЭФИ-Регион». Главный редактор: Вадим Востров.

Общественно-политические СМИ MediaRepost Информационная социальная сеть новостей: только главные новости часа от ведущих российских СМИ и блогеров. Новости регионов, геополитика, ЧП и катастрофы, войны и конфликты, наука, технологии, спорт и авто. Основная аудитория: Россия, Белоруссия, Украина, ДНР, ЛНР.

Общественно-политические СМИ Агентство новостей «Доступ» Агентство новостей «Доступ» — это профессиональный источник оперативной информации о Челябинске и Челябинской области. Профиль — объективное отражение актуальной картины дня. Интервью, комментарии, главные события, лента новостей: политика, экономика, спорт, происшествия, медицина, социальная сфера, фоторепортажи. В 2014 году АН «Доступ» получило высшую общественную награду Челябинска — премия «Признание» вручена коллективу Агентства за вклад в развитие журналистики города и региона. Главный редактор: Александр Патан.

Общественно-политические СМИ ProGorodSamara Городской портал Самары. Дороги, спорт, бизнес, афиша, объявления, фоторепортажи, интервью с «самыми интересными людьми Самары». Проекты «Россия с высоты», «Здоровье для всех, «Девушка недели - любуемся красивыми самарчанками». Главный редактор: Ирина Приборкина.

Общественно-политические СМИ ИА «Хакасия» Портал, посвященный Хакасии, охватывающий также и мировую повестку. Расследования, власть и политика, экономика и финансы, культура, спорт, а также специальные рубрики «Тайны мира», «Украина», «Наука» и социальные «Обещания», «Правда жизни» и «Помогите детям». Главный редактор: Л. Мазунина.

Общественно-политические СМИ ИА «Пенза СМИ» Развлекательный ресурс Пензы, посвященный жизни региона, культуре и спорту. Специальные рубрики «Сделано в Пензе» и «Быль веков», а также отдельная рубрика «Галереи» для фоторепортажей. Главный редактор: Наталия Ильина.

Общественно-политические СМИ 161.ру» Сетевое издание, посвященное событиям в Ростове-на-Дону. Обратная связь с читателями через форум. Рубрики «Работа», «Авто», «Транспорт», «Объявления», «Афиша», «Гороскоп» и «Знакомства». Есть видеоконтент, а также жизненные истории в рубрике «Нетленка». Главный редактор: Михаил Малышев.

Общественно-политические СМИ AmurMedia» Региональное информационное агентство AmurMedia: последние новости Хабаровска, Хабаровского края и Дальнего Востока. Общественные и политические новости, полезные советы горожанам, секреты бизнеса, отдельная рубрика посвящена программе «Дальневосточный гектар». Главный редактор: Е. Никитенко.

Общественно-политические СМИ Zabmedia (Забмедиа) Портал Читы и Забайкальского края. Среди спецпроектов издания - «Принципы жизни», «Чита историческая», «Мобильная среда», «Ручная работа» и ряд других. Входит в топ-10 самых цитируемых СМИ Забайкалья. Обратная связь с читателями реализуется через форму «Народный вопрос». Главный редактор: А. Кузичев.

Общественно-политические СМИ Bash.News Телерадиовещательная компания «Башкортостан» освещает экономическую, политическую, культурную, научную, спортивную, духовную жизнь республики. Актуальные новости Уфы и Республики Башкортостан, аналитические материалы, обзорные статьи и мнения специалистов. Среди спецрубрик «Бери пример» о самых созидательных семьях, «Им нужна помощь». Портал доступен на башкирском языке.

Общественно-политические СМИ Online812.ru Сетевой журнал горячих политических вопросов, собирает самую острую политическую повестку, обсуждаемую в данный момент. Является частью ИА «Петербургское слово». Отдельные рубрики посвящены президенту, силовым структурам, лидерам мнений, вопросам религии, социальной сфере и медиа. Главный редактор: Дмитрий Иванов.

Общественно-политические СМИ BIMRU Развлекательный портал со слоганом «Новости, которые поднимают настроение». Редакция транслирует «открытый, позитивный взгляд на самые свежие, яркие и интересные события из мира жесткого, но захватывающего шоу-бизнеса, изложен понятным и корректным языком». Позволяет вести на сайте персональный блог. Главный редактор: Д. Кагаев.

Общественно-политические СМИ Samru.ru (СамРУ.ру) Последние новости Самары. Работа, афиша, погода, туры и круизы по Волге, форумы, авто, объявления. Интервью и обзоры. Точный прогноз погоды. Общение с читателями поддерживается на форуме.

Общественно-политические СМИ Общественная электронная газета (Общественная электрогазета.РФ) Общественная электрогазета - правопреемница первой электронной газеты Башкортостана «БАШвестЪ». Посвящена общественной жизни Башкирии. Представлены социальные рубрики «Доколе?!», «Мастерок», «Знаю как», «Поехали» и «Места интереса». Главный редактор: Артем Валиев.

Общественно-политические СМИ Одинцово-ИНФО Региональный независимый портал, освещающий жизнь города Одинцово и Одинцовского района Московской области. Проект действует с 2002 года. Ежедневность информационных выпусков, качество материалов, широкий охват тем, оперативность подачи и обратная связь с аудиторией — главные его козыри. «Одинцово-ИНФО» — народный сайт, потому как всякое изменение и развитие проекта были инициированы прежде всего его посетителями.

Общественно-политические СМИ КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск Городской портал Бердска, развиваемый издательским домом «БукЪвица». Миссия «БукЪвицы» базируется на двух основных стратегиях: постоянный профессиональный рост и соблюдение стандартов качественной журналистики. На сайте представлен каталог компаний, объявления, есть возможность сообщить свою новость. Директор «БукЪвицы»: Галина Коморникова.

Общественно-политические СМИ NewsTracker Новости на Ставрополье: все самые последние новости СКФО, аналитика, интервью, мнения экспертов и многое другое. Отдельная рубрика посвящена мусорной реформе, а также есть галерея «Люди региона». Главный редактор: Кристина Квитко.

Общественно-политические СМИ «Проспект Мира» «Проспект Мира» - единственное в Красноярске нестандартное городское издание, полностью выросшее из соцсетей. Эволюционировав из страницы «ВКонтакте» в полноценное издание, сохранило нелогичность и непосредственность присущие неформальным сетевым проектам. Главный редактор: Алексей Макеев.

Общественно-политические СМИ Уральский меридиан Общественно-информационное, информационно-аналитическое, социальное интернет-издание УРФО «Уральский меридиан». Главная специализация — новости гражданского общества, бизнеса, краеведение, история, путешествия, городская среда. Урал и Западная Сибирь, объединенные в УрФО — опорные края державы. Главный редактор: Александр Аникин.

Общественно-политические СМИ УлПРАВДА (Ulpravda.ru) Главный новостной портал Ульяновска. Все самые свежие новости политики, культуры, спорта и сводка происшествий города. На сайте наполняются спецрубрики «Хочу 70 кг», «Опять 25», «Мое дело», «Детская комната» и другие. Главный редактор: Виктория Меметова.

Общественно-политические СМИ СеверПост.ru Ведущее информационное агентство Мурманской области ежедневно предлагает свежие новости, аналитическую информацию, актуальные интервью и мнения. В рейтинге Яндекс.Метрика агентство возглавляет список самых посещаемых интернет-СМИ Заполярья. На сайте есть рубрики «Армия», «ЖКХ», «За рулем», «Туризм», проект «Клиент под прикрытием». Главный редактор: Ирина Порунова.

Общественно-политические СМИ Бумага Интернет-газета о Петербурге как о лучшем месте для жизни, привлекает внимание к важным для общества проблемам. Организует просветительские мероприятия в Петербурге и Москве: Science Slam, «Кампус» и Science Bar Hopping. Главный редактор: Татьяна Иванова.

Общественно-политические СМИ Калужский перекресток Новости Калуги, Обнинска и других городов Калужской области, их обсуждение читателями, афиша Калуги. Предоставляет возможность комментировать, подать объявление, для обратной связи с читателями - специальная форма «Глас народа». Главный редактор: В. Ивкин.

Общественно-политические СМИ Зебра ТВ Новости Владимира и Владимирской области. Работает под слоганом «Черты жизни в контрастах мнений», позицинируется как самый посещаемый сайт Владимира. На сайте есть блогерская рубрика «Истории». Главный редактор: Сергей Головинов.

Общественно-политические СМИ Runews24 Информационное агентство RuNews24.ru, круглосуточная служба новостей, является одним из ведущих онлайн-СМИ России. 24 часа в сутки пишет международных событиях, о спортивных соревнованиях, культурной жизни. На сайте есть информационные ленты о туризме, науке и религии, новости о политике, экономике, жизни общества и происшествиях.

Общественно-политические СМИ 1777.ru Cтавропольский городской сайт, основанный 25 сентября 2005 года. За прошедшие годы 1777.Ru стал не только самым содержательным и популярным ресурсом города Ставрополя, но и крупнейшим интернет-проектом Ставропольского края. Тематика: Городские новости. Афиша. Каталог предприятий и организаций. Банк вакансий и резюме. Расписание движения транспорта. Прогноз погоды. Форум. Главный редактор: Алексей Пащенко.

Общественно-политические СМИ Юга.ру Ресурс Южного региона. Цель проекта — создание в Сети полноценного информационного представительства Краснодара, Краснодарского края, областей и республик Юга России, интересного не только жителям Северного Кавказа, но и его гостям. Главный редактор: Артем Беседин.

Общественно-политические СМИ ИА «Тульские новости» Политические, общественные, экономические, культурные, спортивные новости Тулы и Тульской области от собственных корреспондентов и тульских СМИ. Аналитические публикации, расследования, интервью. Фото- и видеорепортажи, подкасты. И.о. главного редактора: Елена Овчинникова.

Общественно-политические СМИ Новости Зеленодольска Новости Татарстана и России. Актуальное видео на русском и татарском языках. Новости рубрики «Мобильный репортёр». Фото- и видео-галерея. Социальное видео. Конкурсы и опросы. Рубрика «Имею право знать» с возможностью задать вопрос и получить ответ. Открыта школа журналистики. Доска объявлений. Ссылка на социальные сети. Возможность комментировать. Гороскоп и рецепт дня. Выходит при поддержке - Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА». Главный редактор: Татьяна Витовская.

Общественно-политические СМИ НДН.инфо Динамично развивающийся информационный сайт, целиком и полностью погруженный во все сферы жизни Новосибирска и его окрестностей в самом широком смысле этого слова. Главный жанр сайта — новости: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю рассказывают о главных событиях, произошедших в Новосибирске, касающихся жизни города и горожан. Главный редактор: Павел Быковских.

Общественно-политические СМИ Тюмень Наш город.ру Тюменский городской портал: работа в Тюмени, объявления, карта, форум, общение, отдых, авто, афиша, фото, справочник компаний. Отдельное внимание сайт уделяет Ямалу и Югре. Главный редактор: Павел Захаров.

Общественно-политические СМИ СуперОмск Ежедневный дайджест новостей Омска и Омской области. Авторитетные мнения, аналитика и перспективы развития города, комментарии по наиболее важным темам и хроника дня, специлальные репортажи лучших омских журналистов, интервью с представителями бизнес-сообществ и администрации города, известными персонами и интересными личностями. Главный редактор: Владимир Войтович.

Общественно-политические СМИ Pro gorod Пермь Главные и самые свежие новости Перми и Пермского края. Происшествия, аварии, бизнес, политика, спорт, фоторепортажи. Есть возможность подать объявление, а также рубрика «Народный контроль» для жалоб. Главный редактор: Э. Выучейская.

Общественно-политические СМИ В Тагиле.ру Свежие и актуальные новости Нижнего Тагила за сегодня и неделю. Наполняемые рубрики - «Происшествия», «Город», «Власть, «Общество», «Экономика», «Спорт», «Культура». На сайте представлен справочник организаций города.

Общественно-политические СМИ Провинция.ру Российский информационный портал. Горячие новости и любовные признания, непридуманные истории и советы на любые случаи семейной жизни. Охватывает 26 регионов РФ. Обратная связь с читателями — через «Общественную приемную». И.о. главного редактора: Юлия Бурганова.

Общественно-политические СМИ РИАП АПРАЛ Свежие и последние новости сегодня. Главные события дня из регионов страны, а также политика в России и мире. Работает под слоганом «Сетевой портал правдивых новостей». Кроме того, здесь можно найти информацию из мира звезд и шоу-бизнеса. Главный редактор: С. Сошин.

Общественно-политические СМИ Газета «Казанские ведомости» Газета «Казанские ведомости» позиционирует себя как издание, которое предоставляет горожанам объективную информацию, анализ и оценку явлений и процессов, происходящих в обществе. Материалы газеты рассчитаны на семейную аудиторию. Главный редактор: Венера Якупова.

Общественно-политические СМИ Братская студия телевидения Братская студия телевидения существует уже более 18 лет. На сегодняшний день является одной из самых популярных телекомпаний на рынке электронных СМИ Братска. Аудитория БСТ — это население самого города, а также Братского района. Генеральный директор: Дмитрий Ощепков.

Общественно-политические СМИ Ставропольская краевая телекомпания СвоеТВ «Свое ТВ. Ставропольский край» ведет вещание более шести с половиной часов в сутки. В программе телеканала программы собственного производства, касающиеся вопросов, интересующих жителей региона. Около 50% программ выходят в прямом эфире. Главный редактор: Владимира Гардимер.

Общественно-политические СМИ Телекомпания Чехов-ВИД Выходило в эфир с июля 2008 года по декабрь 2016 года. Есть действующий иформационно-развлекательный портал «Чехов-ВИД.ру». На ресурсе «Чехов-ВИД» публикуется как собственный контент, так и народные новости, а также жалобы жителей и предложения населения Московской области. Кроме того, издание размещает материалы еженедельной газеты «Читают Все». Главный редактор: С. Старостин.

Общественно-политические СМИ Деловая газета «Золотой Рог» Дальневосточная газета «Золотой рог» впервые вышла в печать в 1992 году. Сейчас она издается еженедельно. На страницах газеты публикуются темы, касающиеся общественно-значимых событий Дальнего Востока. Главный редактор: А. Пушкарев.

Общественно-политические СМИ Ежедневные новости Владивостока «Ежедневные Новости Владивостока» (ЕНВ) является международным сетевым изданием, информирующим своих читателей о событиях на Дальнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии. Агентство было создано в 2015 году. Корреспонденты издания работают в Китае, Южной Корее, Японии и Таиланде. Главный редактор: Максим Устинов.

Общественно-политические СМИ Онлайн 47 Издание «Онлайн 47» публикует новости о событиях в Ленинградской области. На сайте публикуются материалы по направлениям: общество, политика, спорт, культура, экономика, происшествия и другие. Главный редактор: Александр Телегин.

Общественно-политические СМИ РИА Сахалин-Курилы РИА Сахалин-Курилы является первым и единственным в Сахалинской области государственным региональным информационным агентством. Издание публикует материалы различных жанров, источниками которых являются областные органы власти, крупные бизнес-структуры региона. Главный редактор: Мариус Шимкус.

Общественно-политические СМИ Другой город В интернет-журнале «Другой город» публикуются новости, касающиеся города Самары. На сайте представлены такие рубрики, как «Новости», «Истории», «Здоровая жизнь» и «Отдых». Главный редактор: Ю. Апухтина.

Общественно-политические СМИ Усть-Кут24 На ресурсе «Усть-Кут24» публикуются новости, посвященные общественно-социальным проблемам Иркутской области. Большинство выпускающихся материалов, касается вопросов города Усть-Кут. Главный редактор: А. Антипин.

Общественно-политические СМИ Ревда-Инфо «Ревда-инфо.ру»является крупнейшим медиа-проектом в городе Ревда Свердловской области. Основной контент издания — это репортажи, фото и видеоновости, комментарии пользователей и мнения важных персон. Сайт основан в 2008 году и входит в медиахолдинг «Городские новости». Главный редактор: Валерий Безпятых.

Общественно-политические СМИ Большой Ростов «Большой Ростов» — издание, специализирующееся на производстве актуальных для Ростовской области новостей. Над информационным проектом работает группа независимых журналистов с активной жизненной позицией. Главный редактор: П. Кузнецов.

Общественно-политические СМИ АТВмедиа «АТВмедиа» — это медиахолдинг, состоящий из шести ведущих радиостанций России и Ставропольского края, телеканала «АТВ-Ставрополь» и городского портала Atvmedia.ru. Сетевое издание размещает новости, касающиеся жизни города Ставрополь. Генеральный директор: Валерий Голубовский.

Общественно-политические СМИ Новости-онлайн.инфо Издание «Новости-онлайн» позиционирует себя как «оазис свободной журналистики». На сайте публикуются новости общественно-социальные новости. Для пользователей предусмотрена регистрация и возможность комментирования интересующих материалов.

Общественно-политические СМИ Новый век Тамбов Телеканал «Новы век» — крупный, самостоятельный, динамично развивающийся канал Тамбовской области, аудитория которого составляет около 850 тысяч человек и продолжает увеличиваться. Телепередачи рассчитаны на зрителей всех возрастных категорий. Канал является единственным круглосуточным региональным телевизионным каналом в Тамбовской области. «Новый век» входит в состав Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния». Генеральный директор: Оксана Муравьева.

Общественно-политические СМИ «KURSK-IZVESTIA» Издание «KURSK-IZVESTIA» позиционирует себя как источник, публикующий оперативную и достоверную информацию о событиях в Курской области. Сайт входит в пятерку самых читаемых в регионе. Главный редактор: Кристина Леонова.

Общественно-политические СМИ Знамя. Калуга Издание «Знамя.Калуга» является сетевым ресурсом, публикующим новости Калужского региона. На сайте помимо статей также размещаются анонсы мероприятий. Материалы рассчитаны на возрастную категорию 16+. Главный редактор: А. Слабов.

Общественно-политические СМИ МегаТюмень На информационно-развлекательном портале «МегаТюмень» представлена как новостная лента, посвященная событиям в Тюмени, так и интерактивный каталог предприятий. Согласно данным агентств, составляющих рейтинги медиаресурсов, «МегаТюмень» является самым цитируемым ресурсом в Тюменской области. Журналисты издания ставят перед собой задачу оперативно оповещать жителей региона о важных и значимых событиях общественной жизни, в экономике, культуре и спорте. Главный редактор: Сергей Шестаков.

Общественно-политические СМИ Пензенская правда Издание «Пензенская правда» публикует новости региональной тематики социально-общественного характера. На сайте представлены такие рубрики, как «Происшествия», «Образование», «Здоровье» и другие. Главный редактор: П. Шишкин.

Общественно-политические СМИ Вкурсе.ру Портал «Вкурсе.ру» входит в тройку лучших новостных сайтов о жизни Перми и Пермского края. На ресурсе публикуются качественные, свежие и уникальные новости. Целью журналистов является снабжение читателей оперативной и важной информацией. Главный редактор: А. Гладких.

Общественно-политические СМИ Областная народная газета «Репортер» Информационный ресурс «Репортер» публикует материалы, касающиеся жизни в Саратовской области. На сайте публикуются новости на социально-общественные, политические и другие тематики. Главный редактор: Георгий Савельев.

Общественно-политические СМИ ИА «Республика» ИА «Республика» — информационно-аналитический портал Карелии. Учредителем является «Информационное агентство «Республика Карелия». На сайте публикуются новости, касающиеся вопросов Петрозаводска и региона в целом. Главный редактор: Ирина Добродей.

Общественно-политические СМИ ВТамбове Издание «ВТамбове» ежедневно публикует новости о происходящем в городе. Сайт занимает одну из лидирующих позиций среди изданий, выпускающих материалы о Тамбове. Помимо ленты новостей на сайте также существуют разделы «Афиша», «Работа», «Недвижимость». Главный редактор: А. Потапов.

Общественно-политические СМИ Коммерческие вести Сетевое издание «Коммерческие вести» публикует новости, касающиеся жизни города Омска. На сайте размещаются новостные материалы, в том числе аналитические статьи о бизнесе в городе и области, актуальные рейтинги, интервью. Основная аудитория сайта — это обеспеченные граждане среднего возраста. Главный редактор: Яна Турнова.

Общественно-политические СМИ Бердск онлайн Интернет-издание из города Бердска, Новосибирской области привлекает своих читателей освещением общественно-политических, спортивных событий, также не забывают про новости бизнеса и региона в целом. Главный редактор: Г. Жильцова.

Общественно-политические СМИ InStyle InStyle — это сайт, посвященный стилю и моде. Также публикуются материалы о жизни звезд, красоте, современных трендах в гламурном мире. В меню есть отдельная рубрика «Гороскоп». Главный редактор: Анна Батурина.

Общественно-политические СМИ Главная газета столицы Кубани «Краснодарские известия» КИ позиционирует себя как бренд с многолетней историей, опытными и квалифицированными сотрудниками. Контент издания ориентирован на активную аудиторию Краснодара и Кубани, интересующуюся широким спектром тем: от экономики и политики, до культурных и спортивных событий. Главный редактор: П. Катаргин.

Общественно-политические СМИ Континент Сибирь Online Бизнес-портал «Континент Сибирь Online» информирует своих читателей о событиях во власти, экономике и бизнесе. Журналисты издания не обходят стороной и общественную жизнь, освещают значимые международные события, в том числе ПМЭФ-2019. Главный редактор газеты «Континент Сибирь»/ портала «Континент Сибирь Online»: Александр Месаркишвили.

Общественно-политические СМИ Блокнот Волжский На информационном портале «Блокнот Волжский» публикуются о политике в регионе, бизнесе, культуре и спорте. Материалы сайта рассчитаны на возрастную категорию 16+. Главный редактор: Д. Носков.

Общественно-политические СМИ Моя околица «Моя околица» — известный бренд Краснодарского края, лидер среди печатных изданий Кубани. Контент рассчитан на аудиторию старшего возраста. Главные темы: садоводство, здоровье, домашний быт, благоустройство придомовых участков. Большинство публикаций, касаются событий южного региона России. Главный редактор: Елизавета Каминская.

Общественно-политические СМИ Информационное агентство Нижнего Тагила «Все Новости» Интернет-издание ИА НТ «Все Новости» содержит материалы о происшествиях, спорте, политике, экономике, общественных событиях в Нижнем Тагиле. Также на сайте присутствует рубрика на тему ЖКХ. Директор/Главный редактор: Ирина Пудовкина.

Общественно-политические СМИ Ульяновск. Экспресс На ресурсе «Все новости Ульяновска» публикуются материалы о важных событиях города: политике, обществе, авто, ЖКХ, культуре, спорте, образовании.

Общественно-политические СМИ Roem «Роем» — это портал, посвященный российскому интернет-бизнесу. Новости российских и западных медиа компаний, инвестиции, события в социальной сфере — конек этого информационного ресурса. Директор/Главный редактор: Юрий Синодов.

Общественно-политические СМИ Медиа сайт компании Ex-Road Ex-Road — проект, публикующий материалы о тех местах, где нет дорог: новости, анонсы внедорожных мероприятий, путешествий. Здесь можно найти информацию о технике, оборудовании необходимой для приключений по бездорожью. Директор/Главный редактор: Станислав Пилькевич.

Общественно-политические СМИ РИА «Время Н» «Время Н» — информационное агентство, освещающее общественные, политические, культурные, спортивные и экономические новости Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Директор/Главный редактор: Михаил Бузихин.

Общественно-политические СМИ Без руля.ру «Без руля.ру» — автомобильный портал о новинках автопрома. На сайте можно найти новости, ознакомиться с обзором и тест-драйвом интересующего автомобиля, просмотреть каталог и узнать контакты дилеров на территории Российской Федерации. Директор/Главный редактор: Михаил Кульдяев.

Общественно-политические СМИ Интересант «Интересант» — петербургский интернет-журнал. Политические, культурные, спортивные, досуговые мероприятия Санкт-Петербурга, бизнес новости — главные рубрики данного онлайн-ресурса. Директор/Главный редактор: Олег Засорин.

Общественно-политические СМИ Владимирские новости «Владимирские новости» — рассказывают о многих аспектах жизни своего региона. Преобладают новости политики, экономики, бизнеса. Также издание публикует аналитические статьи, интервью, расследования. Директор/Главный редактор: О. Захарова.

Общественно-политические СМИ Ярославский регион ЯР — интернет-издание в своих публикациях, охватывающее разнообразные области жизни читателей Ярославской области. Ключевым аспектом деятельности журналисты «Ярославского региона» считают освещение событий местных муниципальных образований. Директор/Главный редактор: Н. Новожилов.

Общественно-политические СМИ Discover24 Научно-популярный информационный портал. Выпускает новости науки и технологий, публикует обзоры о путешествиях, автомобилях и искусстве. Размещает материалы научно-популярной и образовательной тематики, а также переводные статьи зарубежных изданий по истории, открытиям ученых и новым технологиям. Еженедельно публикует эксклюзивные статьи научного характера. Регистрация получена в 2018 году, сам проект запущен в 2016 году. Директор/Главный редактор: Вадим Ботнарюк.

Общественно-политические СМИ Мировое обозрение Российское интернет-издание. Основное направление — освещение мировых новостей, политики и геополитики, публикация аналитических статей на военную тематику. Также на портале выходят материалы о нынешних военных конфликтах, боевых действиях, оружии и военной технике.

Общественно-политические СМИ Free News Информационно-аналитический портал Free News большую часть ленты отдает новостям политики и экономики ведущих государств, обзорам военных действий в зонах конфликтов в разных уголках мира, а также публикует аналитику по важным темам недели. Особое внимание уделяется сегодняшним ситуациям в Израиле, Сирии, Венесуэле и Донбассе.

Общественно-политические СМИ Реальный мир космоса Портал «Реальный мир космоса» публикует новости космоса и астрономии с 2012 года. Рассказывает о последних открытиях в астрономии, научных исследованиях, работе НАСА и Роскосмоса. Из интересного: на сайте представлены интерактивы от НАСА, много научных видео, также есть возможность наблюдать за МКС онлайн. Директор/Главный редактор: Дмитрий Мушинский.

Общественно-политические СМИ Голос Ислама «Голос Ислама» - информационно-новостной проект. Основную часть публикуемых статей составляют новостные и аналитические материалы общественно-политической тематики, посвящённые главным событиям дня. На сайте публикуются новости, так или иначе касающиеся мусульман, граждан и стран, исповедующих ислам. Что интересно: есть раздел «Просвещение», рассказывающий об особенностях и таинствах религии. У читателей есть возможность писать и публиковать свои материалы на сайте, в обсуждении которых могут участвовать все желающие. Директор/Главный редактор: Хамза Дмитрий Черноморченко.

Общественно-политические СМИ Российское телеграфное агентство Российское телеграфное агентство Rustag размещает новости, касающиеся всех сфер жизни, четкой направленности не имеет, эксклюзивных материалов нет. Новости обновляются очень редко и вразнобой.

Общественно-политические СМИ Новости Владивостока и Приморского края На сайте «Приморье24» можно найти самые актуальные новости Владивостока и Приморского края. Портал освещает темы политики, экономики и общественные вопросы региона. Директор/Главный редактор: Вячеслав Гусаров.

Общественно-политические СМИ Урал56.ру Оперативный онлайн-ресурс Оренбургской области. Освещает события в политической, финансово-экономической и социальной сферах, а также в области культуры, спорта и экологии. Директор/Главный редактор: Сергей Корносенков.

Общественно-политические СМИ ИА Высота 102 Читателям доступны рубрики экономика, политика, общество. Также журналисты занимаются расследованиями и ведут авторские колонки. Директор/Главный редактор: Сергей Трофимов.

Общественно-политические СМИ Новая Кубань Независимое общественно-политическое печатное издание, предоставляющее информацию о самых главных событиях международного, федерального и регионального масштаба. Директор/Главный редактор: Шушаник Акобян.

Общественно-политические СМИ Марийская правда Первый номер издания «Марийская правда» вышел 28 августа 1921 года. Изначально газета вышла под названием «Известия». Позже перешла на электронный формат. Сейчас продолжает освещать актуальные события республики Марий Эл. Директор/Главный редактор: Сергей Дружинин.

Общественно-политические СМИ Казанский репортер Сетевое издание, зарегистрированное в 2015 году, освещает главные события Республики Татарстан. На сайте доступны рубрики интервью, религия, авто, специальный репортаж и другие. Директор/Главный редактор: Антон Райхштат.

Общественно-политические СМИ Портал 2х2 Сетевое издание «Дважды два» публикует новостные заметки о событиях в Благовещенске. Также через сайт читатели могут создать или найти нужное объявление. Директор/Главный редактор: Нина Серебренникова.

Общественно-политические СМИ Рифей Пермь Телекомпания «Рифей-Пермь» работает с 1991 года. Каждый день в эфир выходят новостные и развлекательные передачи о жизни региона. Директор/Главный редактор: Анна Климова.

Общественно-политические СМИ 46 ТВ Первое курское интернет-телевидение, которое ежедневно делает сюжеты о жизни региона. В повестке дня освещаются вопросы политики, экономики и общественной жизни. Директор/Главный редактор: Нина Никитина.

Общественно-политические СМИ Газета Волга Интернет-издание освещает федеральную и региональную повестку. Также выпускается печатная версия в виде газеты. На сайте можно разместить или найти объявление. Директор/Главный редактор: Анастасия Зубкова.

Общественно-политические СМИ «Городские вести» Газета «Городские вести» издается с 1990 года. Электронный сайт «Городские вести» запущен в 2010 году. Находится в Волгограде и освещает актуальные для региона события. Директор/Главный редактор: Константин Карапетян.

Общественно-политические СМИ Курск ТВ Интернет-телевидение ежедневно выпускает видеоматериалы в виде новостных роликов, передач, прогнозов погоды и курса валют. Освещает главные события Курса и Курской области. Директор/Главный редактор: Ольга Атанова.

Общественно-политические СМИ Пенза-пресс Новостное интернет-издание публикует материалы о жизни в Пензе. Также читателям доступна рубрика «Критика», где собраны отзывы о ресторанах и культурных мероприятиях в городе. Директор/Главный редактор: Елена Юсупова.

Общественно-политические СМИ Техкульт Издание публикует новости из мира высоких технологий, науки и техники. Также доступны рубрики оружие, сделай сам, гаджеты и другие. Директор/Главный редактор: Дмитрий Морозов.

Общественно-политические СМИ «О чем говорит Смоленск» Издание публикует свежие и подробные новости о Смоленске. Большое внимание отведено рубрике «Происшествия». Также ведется обсуждение последних событий с читателями. Директор/Главный редактор: Светлана Савенок.

Общественно-политические СМИ Ульяновск онлайн Современное интернет-издание о жизни в Ульяновске. Освещает события в общественной, политической и экономической жизни города. Директор/Главный редактор: Кирилл Биджанов.

Общественно-политические СМИ РИА Воронеж Крупнейшее информационное агентство Черноземья. Рассказывает о жизни Воронежа и актуальных событиях, а также занимается формированием имиджа города в глазах туристов. Директор/Главный редактор: Виктория Васильченко.

Общественно-политические СМИ Бабр24 Читателям доступны шесть версий сайтов в разных регионах — Байкал, Москва, Иркутск, Бурятия, Красноярск и Монголия. Также параллельно освещается мировая повестка. Директор/Главный редактор: Дмитрий Таевский.

Общественно-политические СМИ Брянский объектив Круглосуточно публикует новости о событиях в Брянске. Также освещает федеральную и мировую повестку. Директор/Главный редактор: Алексей Воробьев.

Общественно-политические СМИ Информационно аналитическое агентство ТВ2 Телекомпания была основана в 1990 году, а в 2010 появился сайт. В данный момент существует в рамках интернет-издания, освещающего федеральные и мировые события. Директор/Главный редактор: Виктор Мучник.

Общественно-политические СМИ Мурманский вестник Информационный портал, посвященный актуальным новостям о Мурманске. Содержит аналитические материалы и короткие заметки, посвященные происшествиям в городе. Директор/Главный редактор: Оксана Глубокая.

Общественно-политические СМИ Территория Самара Интернет-издание, освещающее преимущественно региональную повестку — происшествия, репортаж с локальных мероприятий и пресс-релизы. Директор/Главный редактор: Олег Нечаев.

Общественно-политические СМИ Независимая уральская газета Издание предлагает читателям четыре рубрики — политика, общество, экономика и происшествия. Редакция также ведет социальные сети и заявляет своим слоганом «Слово дороже золота». Директор/Главный редактор: Линар Мингазов.

Общественно-политические СМИ Новости Перми Информационное издание, которое специализируется на происшествиях в Перми. Занимается исключительно поиском и размещением последних новостей Перми и за пределами города. Директор/Главный редактор: Сергей Сорокин.

Общественно-политические СМИ IrkutskMedia Региональное интернет-издание, которое является частью медиахолдинга PrimaMedia, насчитывающего подразделения в 11 регионах России. Журналисты работают на мероприятиях в регионе, выступают организаторами форумов и фестивалей. Директор/Главный редактор: Максим Соловьев.

Общественно-политические СМИ ИА Омскпресс Новостной портал, специализирующийся на поставке проверенной, достоверной информации, ориентированной на серьезную деловую аудиторию. Ежедневно на нём размещаются от 25 до 50 новостей из различных сфер жизни региона. Директор/Главный редактор: Мария Чухутова.

Общественно-политические СМИ Орелград Интернет-издание, большинство новостей которого посвящены событиям в Орловской области. Читателям доступны рубрики общество, политика, ЖКХ и автоновостиа. Директор/Главный редактор: Владислав Числов.

Общественно-политические СМИ Телерадиокомпания «Югра» Крупнейший телеканал Уральского федерального округа, вещающий в аналоговом, цифровом, спутниковом и кабельном форматах. Потенциальная аудитория — 3 миллиона человек. Директор/Главный редактор: Валерий Раевский.

Общественно-политические СМИ ГТРК «Дон-ТР» ГТРК «Дон-ТР» теперь представляет информационные обзоры фактически круглосуточно. Сегодня «Дон-ТР» освещает не только местные новости, но и события, касающиеся региона, но происходящие в Сеуле, Париже, Афинах, Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Улан-Баторе. Директор/Главный редактор: Вячеслав Ковалев.

Общественно-политические СМИ Блокнот Ставрополь Проект ГК РусМедиаГрупп. Публикует большой объем эксклюзивных материалов, освещает самые главные события в России и за рубежом. Аудитория составляет около 1,68 миллиона в сутки. Директор/Главный редактор: Ирина Каменская.

Общественно-политические СМИ ЛОТ Сайт публикует новости о происшествиях в Ленинградской области. Также размещаются новости политики, экономики, культуры и репортажи. Директор/Главный редактор: Андрей Радин.

Общественно-политические СМИ Тульская служба новостей Зарегистрировано как электронное СМИ в 2017 году. Региональное издание Тулы и Тульской области. Также освещает общефедеральную и глобальную информационные повестки. Директор/Главный редактор: С. Мулыкина.

Общественно-политические СМИ Копейский рабочий Зарегистрировано как электронное СМИ в 2017 году. Региональное СМИ города в Свердловской области. Основной контент - городские новости. Директор/Главный редактор: Антон Попкович.

Общественно-политические СМИ Информационное агентство Nord news Зарегистрировано как электронное СМИ в 2015 году. Городская и областная газета. Оперативные новости Мурманской области и Северо-запада России: аналитические материалы, эксклюзивные интервью и комментарии на темы бизнеса, экономики, энергетики, власти и политики. Директор/Главный редактор: Марина Шувалова.

Общественно-политические СМИ Восточносибирская правда Интернет-версия печатного издания, существующего с 1997 года. Иркутская городская газета. В основном пишет о проблемах региона и местных новостях. Тональность текстов частично оппозиционная. Директор/Главный редактор: Альберт Батутис.

Общественно-политические СМИ Телерадиокомпания «Сейм» Сайт городского телеканала и радиостанции Курска и курской области. Преимущественно региональные новости. Директор/Главный редактор: Наталья Данилкина.

Общественно-политические СМИ Агентство информационных сообщений Незарегистрированное СМИ. Существует, как указано на сайте, с 2006 года. Региональный информационный ресурс Республики Хакассия. Преимущественно региональные новости.

Общественно-политические СМИ «Пункт-А: Новости Астрахани» Информационно-новостной ресурс, который называет себя «золотой серединой среди огромного количества новостных ресурсов» города. Аудиторией ресурс называет современных астраханцев, которые занимаются частным бизнесом, интересуются политикой, а также всех «неравнодушных горожан». Директор/Главный редактор: А. Варначкин.

Общественно-политические СМИ «ПензаИнформ» Пензенское информационное агентство, которое называет основой сайта ленту эксклюзивных новостей, а целью работы — стремление информировать интернет-сообщество о событиях региона. Агентство публикует афишу, фотоотчеты и объявления, а также новости России и мира, происшествия. На портале освещаются новости общества, экономики, культуры, политики, спорта, учебы. Директор/Главный редактор: С. Белова.

Общественно-политические СМИ «Актуальные новости» Зарегистрированное в 2016 году периодическое сетевое издание. Освещает наиболее значимые события из мира науки, спорта, политики, культуры, шоу-бизнеса и экономики. Вместе с тем журналисты предоставляют анонсы событий. Директор/Главный редактор: Д. Куршаков.

Общественно-политические СМИ «TVERIGRAD» Созданное в 2011 году информационное агентство, лента которого содержит сведения о Тверской области и региональном центре. Главной задачей своего издания журналисты назвали максимальное вовлечение читателей в создание контента. Так, для этого пользователи могут загружать на сайт собственные материалы, комментировать чужие, вести блог и сообщать о срочных новостях с помощью мессенджера Viber. Директор/Главный редактор: Д. Герасимов.

Общественно-политические СМИ AfterShock Информационный центр, предоставляющий новости в области экономики, политики и финансов. Издание сообщает о том, что предоставляет платформу для разных точек зрения и называет свою редакционную политику независимой от частного капитала и внешнего финансирования.

Общественно-политические СМИ Privet-Rostov.ru Зарегистрированное в 2016 году сетевое издание, которое информирует жителей о происходящем в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Журналисты приветствуют новости от читателей, которые стали очевидцами необычного события, публикуют эксклюзивные фотографии и видео с места происшествия. Директор/Главный редактор: В. Рябиженко.

Общественно-политические СМИ ГТРК «Владивосток» Филиал ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владивосток" включает четыре телеканала: "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Восток 24" и три радиоканала: "Вести FM", "Радио России", "Радио Маяк", а также интернет-сайты "Вести: Приморье" на русском, китайском, корейском и английском языках. ГТРК предоставляет актуальные новости Приморского края и Владивосток, «держит жителей региона в курсе всех событий», откликается на проблемы, с которым сталкиваются граждане. Директор/Главный редактор: Е. Оленев.

Общественно-политические СМИ «Слобода» Тульский портал Myslo — «Моя Слобода», который рассказывает о городе через реальные житейские истории. 30−40 новостей из жизни Тулы и области в день, репортажи о событиях, фото- и видеоотчеты, городская справка, полная афиша мероприятий в городе и в области. Директор/Директор интернет-проектов ООО «Слобода»: С. Коваленко.

Общественно-политические СМИ «Областная газета» Сайт общественно-политической газеты «Областная газета», которая издается в Екатеринбурге, и которая сегодня является самой тиражной региональной газетой России (тираж 2016 года - 70 000 экземпляров). На сайте можно найти новости политики, экономики, культуры, спорта и общества из жизни Свердловской области. Главный редактор: Д. Полянин.

Общественно-политические СМИ VTomske Сайт, который охватывает многие сферы жизни Томска. На нем есть новости, информация о погоде, развлечениях, вакансиях, а также товарах и услугах для жителей города. Главный редактор: Д. Бердникова.

Общественно-политические СМИ «Новые известия» Сайт ежедневной российской общественно-политической газеты, которая входит в 20 самых цитируемых изданий страны. С мая 2016-го выпуск печатной версии приостановлен. На сайте свежие новости из жизни России, мира, интервью, мнения экспертов, аналитика, а также рубрика «Поэт о поэтах» со стихами. Главный редактор: С. Таранов.

Общественно-политические СМИ «Информ Полис» Информационный аналитический портал республики Бурятия, публикующий новости из мира политики, экономики, культуры и спорта со всего региона. Кроме того, редакция сайта публикует авторские колонки и сводки народных традиций. Главный редактор: Н. Усольцева.

Общественно-политические СМИ «Pro Город Чебоксары» Новостной портал о городе Чебоксары и республики Чувашия. Здесь собраны эксклюзивные материалы из жизни регионального центра: от фоторепортажей с места событий до интервью и онлайн-трансляций. Главный редактор: Е. Васильев.

Общественно-политические СМИ «Деловой квартал Екатеринбурга» Деловые новости Екатеринбурга, а также календарь мероприятий и мнения экспертов по вопросам политики, экономики и культуры. Редакция портала публикует только самые свежие новости и «независимую точку зрения». Главный редактор: С. Дружинин.

Общественно-политические СМИ ИА «Красная весна» Сетевое издание, распространяющее самые свежие новости России и мира. Среди публикаций портала есть мнения корреспондентов, экспертов, читателей, а также других агентств. Главный редактор: М. Подкопаева.

Общественно-политические СМИ Блокнот Волгоград Региональный портал Волгограда, публикующий последние новости из жизни города и области. На сайте также можно найти подробные материалы в области экономики, политики и культуры, а также освещение событий во всем мире. Главный редактор: Ю. Завьялова.

Общественно-политические СМИ Newsomsk («Новый Омск») Сетевое издание, публикующее материалы о городе Омске в режиме реального времени. Помимо этого, редакция также распространяет рекламную информацию и расписание культурно-массовых мероприятий. Главный редактор: С. Жоглик.

Общественно-политические СМИ Orsk.ru Новостной портал Орска и Оренбургской области. Имеет собственную репортерскую группу, съемочные бригады и фотокорреспондентов. Входит в ТРК Евразия. Портал создан ИП: В. Савин.

Общественно-политические СМИ Верстов.инфо Круглосуточное информационное агентство Магнитогорска. Утверждают, что цензуры на сайте нет. Модераторы сайта следят исключительно за соблюдением требований Правил сайта, Закона о СМИ и других правовых актов Российской Федерации. Сведений о регистрации СМИ нет. Директор: П. Верстов.

Общественно-политические СМИ Журнал «Профиль» Российский деловой и аналитический еженедельный журнал. Издается с 1996 года. Аудитория журнала - российские политики, бизнесмены, руководители высшего и среднего звена. Главный редактор: А. Белоновский.

Общественно-политические СМИ Pro город Ярославль Сетевое издание.Публикует новости спорта, общественной жизни, досуга и развлечения. Содержит доску объявлений и справочник организаций. Главный редактор: Е. Костишина.

Общественно-политические СМИ Русская планета Медиа-издание заявляет, что представляет читателю объективную, взвешенную аналитику и новостные материалы по актуальным темам. Особое внимание журналисты уделяют деловой среде в России, в частности — эффективным технологиям в управленческой среде и передовым идеям в сфере бизнеса. Шеф-редактор: Д. Степнов.

Общественно-политические СМИ «Порт Амур» Информационное агентство. Публикует новости о Благовещенске, Амурской области, Приамурье и Дальнем Востоке. Главный редактор: Д. Козлов.

Общественно-политические СМИ РИА Томск Информационное агентство, созданное на базе регионального медиацентра Российского Агентства Международной Информации «Новости» (РИА Новости) после его ликвидации в мае 2014 года. Сайт был запущен в 2012 году. Главный редактор: Т. Свинцова.

Общественно-политические СМИ Телекомпания АригУс Негосударственный телеканал в республике Бурятия. Телеканал выпускает около 20 программ на разные тематики. Главный редактор: М. Игумнова.

Общественно-политические СМИ «Петербургский дневник» Городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга, который круглосуточно освещает значимые события города. Отдельное внимание уделяется новостям, касающимся диалога власти и Петербурга. Главный редактор: К. Смирнов.

Общественно-политические СМИ «Версия-Саратов» Информационные агентство, публикующее «провинциальные новости» и короткие видеозаметки. Лента отражает главные события региона и областного центра. Издание также предоставляет расследования. Главный редактор: А. Радин.

Общественно-политические СМИ «БНК» Информационное агентство республики Коми. Ресурс публикует последние новости из жизни района, а также материалы о культурных мероприятиях, происшествиях и погодных условиях. Главный редактор: А. Лазарев.

Общественно-политические СМИ ИА «Город Nовостей» Информационное агентство «Город Nовостей» специализируется на новостях Кемеровской области. Помимо региональной повестки освещает и мировые общественно-политические новости.

Общественно-политические СМИ asn24 Амурская служба новостей. Региональное издание, основная часть новостей посвящена новостям Благовещенска, Амурской области, Дальнего Востока и других регионов России. Иногда появляются новости мировой общественной повестки. Основной аудиторией портала считаются сотрудники администраций и муниципалитетов, бизнесмены и жители области и Дальнего Востока. Главный редактор: Г. Михайлова.

Общественно-политические СМИ ngs55.ru Городской новостной портал Омска. Специализируется на новостях города, общественной повестке. Главный редактор: О. Малиновский.

Общественно-политические СМИ «Смоленская народная газета» Интернет-версия общественно-политического еженедельника "Смоленская народная газета". Публикует новости Смоленска, остальной России, касающиеся, в том числе, региона и местных жителей. Есть небольшой блог-раздел для публикации статей местных политиков. Главный редактор: М. Захаров.

Общественно-политические СМИ «Аргументы недели» Сайт «Аргументы недели» — электронная газеты еженедельной социально-аналитической газеты, которая издаётся в России, странах СНГ и за рубежом. Довольно крупное СМИ. Общий размер аудитории газеты с учетом зарубежных тиражей — 1,3 млн. человек. На сайте публикуются материалы любой новостной тематики. Главный редактор: В. Торопов.

Общественно-политические СМИ «Газета № 1» Сетевое издание, зарегистрированное в Улан-Удэ в 2015 году. Публикует главным образом новости о происшествиях в Улан-Удэ. Главный редактор: Ольга Сажинова.

Общественно-политические СМИ «Руна» Сетевое издание, публикующие новости из жизни Петрозаводска и Карелии. Зарегистрировано в 2018 году. Главный редактор: Андрей Анненков.

Общественно-политические СМИ «Татарстан сегодня» Сетевое СМИ, публикующее новости из жизни Казани и Татарстана. Главный редактор: Сергей Двуробский.

Общественно-политические СМИ «Бел.ру» Общественно-политическое СМИ, публикующее новости о Белгороде и Белгородской области. Зарегистрировано в 2018 году. Главный редактор: Оксана Артемова.

Общественно-политические СМИ «ВолгаНьюс» Интернет-СМИ, публикующие новости из жизни Самары и Самарской области. Зарегистрировано в 2009 году. Главный редактор: Александр Сидоров.

Общественно-политические СМИ ИА «Онлайн Тамбов» Электронное общественно-политическое СМИ, публикующее новости о Тамбове и Тамбовской области. Зарегистрировано в 2010 году. Главный редактор: Игорь Косогорцев.

Общественно-политические СМИ «Сибновости» (Сибирское агентство новостей) Общественно-политическое интернет-СМИ, публикующее новости Сибири, Урала и Дальнего Востока. Существует с 2002 года. Редакция портала находится в Красноярске. Главный редактор: Александр Лавров.

Общественно-политические СМИ Газета «Глобус» (Сибирское агентство новостей) Общественно-политическое интернет-СМИ, освещающее новости из жизни Свердловской области. И.о. главного редактора: Наталья Калинина.

Общественно-политические СМИ Издание 29.ru Общественно-политическое интернет-СМИ, публикующие новости об Архангельске и Архангельской области. 29.ru — один из интернет-проектов сети городских сайтов Rugion.ru. Компания работает на рынке с 1996 года и насчитывает 42 региональных сайта и 57 сайтов о работе.

Общественно-политические СМИ «Урал-пресс-информ» Информационно-аналитическое агентство, работающее с 1997 года. Публикует новости из жизни Урала. Редакция портала базируется в Челябинске. Главный редактор: Валерий Иванов.

Общественно-политические СМИ «Блокнот» Сетевое общественно-политическое издание, работающее с 2015 года и базирующееся в Ростове-на-Дону. Является частью федерального медиахолдинга. Главный редактор: Денис Носков.

Общественно-политические СМИ Международный информационный центр «Новости России» Сетевой общественно-политический портал.

Общественно-политические СМИ Республиканское информационное агентство «Дагестан» Общественно-политическое интернет-СМИ, освещающее новости из жизни Северного Кавказа. Редакция СМИ находится в Махачкале. Главный редактор: Магомед Магомедов.

Общественно-политические СМИ «Регион 64» Учредитель издания - министерство информации и печати Саратовской области. СМИ работает с 2015 года и освещает события, происходящие в Саратове и Саратовской области. Главный редактор: Константин Панфилов.

Общественно-политические СМИ Интернет-газета «Суть» Электронное общественно-политическое СМИ, рассказывающее о событиях, происходящих в Саратовской области. Редакция портала находится в городе Балаково. Главный редактор: Сергей Губанов.

Общественно-политические СМИ Интернет-газета «Панорама» Общественно-политическое интернет-СМИ, созданное в Ростове-на-Дону в 2004 году. Главный редактор: Иван Агафонов.

Общественно-политические СМИ «Екатеринбург ТВ» Екатеринбургский общественно-политический портал, основанный в 2011 году. Освещает новости из жизни Екатеринбурга и Свердловской области. Главный редактор: Виктор Злоказов.

Общественно-политические СМИ «Хайтек +» Интернет-портал, освещающий новости из мира высоких технологий. Работает с 2018 года.

Общественно-политические СМИ «Мир новостей» Сетевое общественно-политическое СМИ, созданное в 2014 году. Под этим брендом также работает газета, входящая в традиционном формате. Редакция портала и газета находится в Москве. Главный редактор: Николай Кружилин.

Общественно-политические СМИ «Вечерние ведомости» Ежедневная интернет-газета, выходящая в Екатеринбурге с 2010 года. Освещает новости Урала. Главный редактор: Иван Морозов.

Общественно-политические СМИ Информационное агентство «Волга-Каспий» Работает с 2011 года. Освещает новости Волгоградской и Астраханской областей. Редакция портала находится в Волгограде. Главный редактор: Игорь Марфенков.

Общественно-политические СМИ MariMedia Новостной портал, публикующий новости Йошкар-Олы и республики Марий-Эл. Главный редактор: Мария Насонова.

Общественно-политические СМИ «Блокнот-Якутск» Якутское общественно-политическое интернет-СМИ, являющееся частью федерального медиахолдинга «Блокнот». Главный редактор: Айталина Никифорова.

Общественно-политические СМИ SevastopolMedia Севастопольское общественно-политическое интернет-СМИ, относящееся к федеральному медиахолдингу PrimaMedia. Главный редактор: Петр Максимов.

Общественно-политические СМИ UTV.RU Интернет-сайт башкирского регионального информационно-развлекательного HD-канала, вещающего в кабельной сети "Уфанет" в Уфе, Октябрьском, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеузе, Нефтекамске, Казани, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Орске. Главный редактор: Артем Войтюк.

Общественно-политические СМИ «Калужские новости» Калужское сетевое общественно-политическое СМИ, существующее с 2017 года.

Общественно-политические СМИ Интернет-журнал «Крокодил» «Желтое» СМИ, публикующие материалы, основанные на слухах и сплетнях о знаменитостях.

Общественно-политические СМИ «Главные новости России» Общественно-политическое интернет-СМИ, публикующее федеральные новости. Основано в 2002 году. Особое внимание журналисты портала уделяют новостям из Ульяновской и Московской новостей. Главный редактор: Борис Гатауллин.

Общественно-политические СМИ «РязаньЛайф» Рязанское общественно-политическое интернет-СМИ, входящее в Народную медиагруппу. Главный редактор: Жанна Шеплякова.

Общественно-политические СМИ Информационно-новостной портал «Город» Общественно-политическое интернет-СМИ, освещающее новости из жизни города Братска и Иркутской новости. Главный редактор: Андрей Васильев.

Общественно-политические СМИ Деловая газета «Золотой Рог» Интернет-издание, освещающее деловые новости Дальнего Востока. Главный редактор: Александр Пушкарев.

Общественно-политические СМИ «Казанские ведомости» Интернет-сайт одноименной газеты, выходящей с 1991 года. Главный редактор газеты и сайта: Венера Якупова.

Государственные СМИ

Государственные СМИ «Российская газета» Официальный печатный орган правительства РФ, в котором размещаются указы и публикуются законы. Главный редактор с 2001 года — Владислав Александрович Фронин, выходец из «Комсомольской правды» советского периода. По факту «Российская газета» пишет обо всем как общественно-политическая газета: от критики фильмов до криминала. Главный редактор: Владислав Фронин.

Государственные СМИ Еженедельник «Звезда» Еженедельник «Звезда» — российский информационно-аналитический интернет-портал, входит в медиагруппу «Звезда», которую курирует министерство обороны России. Издание публикует информационные и аналитические материалы, в которых освещаются аспекты жизни российской армии, ее развития и перспектив; раскрываются темы политической жизни России и внешнеполитической деятельности. Главный редактор: Юрий Строев.

Государственные СМИ «Парламентская газета» Общественно-политическое издание Федерального собрания РФ. Официальный публикатор законов и нормативных актов палат парламента. Входит в топ-10 наиболее цитируемых изданий по версии «Медиалогии». С 2012 года главный редактор — Александр Коренников, ранее глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ СПб. Издание доступно разъясняет, как влияют на жизнь людей принятые законы, регулярно информирует аудиторию о вступающих в силу законах и постановлениях правительства. Главный редактор: Александр Коренников.

Государственные СМИ «Красная звезда» «Красная звезда» — газета Вооруженных сил Российской Федерации. Главный редактор с августа 1998 года — полковник Ефимов Николай Николаевич. Тематика — исключительно внутривоенная, пропагандистская в советском стиле. Главный редактор: Николай Ефимов.

Государственные СМИ ТАСС ТАСС — государственное информагентство, номер два в России. Работают по всем темам, более официозно, чем РИА. Избегают тем светской жизни, материалов «в соцсетях высмеяли». Гендиректор с 2012 года — Сергей Михайлов, однокурсник министра культуры — Владимира Мединского (МГИМО). Гендиректор: Сергей Михайлов.

Государственные СМИ РИА Новости РИА Новости — государственное информагентство, неофициально номер один в России. Работает по всему спектру тем, менее официозная повестка, чем у ТАСС. Есть специализированные сайты, такие как Р-Спорт, РАПСИ, Прайм, сеть Спутник за рубежом. Официальное название МИА «Россия Сегодня». Гендиректор: Дмитрий Киселев.

Государственные СМИ Russia Today Государственный телеканал, рассчитанный на вещание за рубежом. Имеет английскую, испанскую, французскую, арабскую версии. На Западе представляет точку зрения России, работает по дискуссионным темам. По бумагам входит в группу МИА «Россия Сегодня», по факту через АНО «ТВ-Новости» независим от нее. Имеется русскоязычный сайт, и русскоязычные проекты, в которые набираются люди из оппозиции: Мария Баронова, Екатерина Винокурова. Главный редактор: Маргарита Симоньян.

Государственные СМИ Россия-1, Россия-24, Вести FM Сеть ВГТРК. Гендиректор Олег Добродеев с 2004 года. Россия-24 — информационный телеканал, построенный по принципу Евроньюс, главред — Евгений Бекасов. Тематика — весь мир, Россия, общество. «Россия-1» — флагманский телеканал ВГТРК, гендиректор Антон Златопольский, информационные программы, ток-шоу, сериалы, по факту — вторая кнопка ТВ. Руководитель Екатерина Щелкина. Гендиректор: Олег Добродеев.

Государственные СМИ Первый канал Российская телекомпания, на 38,9% принадлежит Росимуществу, 29% у Национальной медиагруппы (Ковальчук), 20% — ВТБ-Капитал. Освещают весь спектр тем, позиционируя себя главным телеканалом. От ток-шоу Малышевой (здоровье), КВН (юмор) до авторских программ Познера. Гендиректор: Константин Эрнст.

Государственные СМИ ТВ Центр Принадлежит большей частью правительству Москвы. Освещает все темы, но менее популярен, низкобюджетен по сравнению с остальными федеральными каналами. Гендиректор: Юлия Быстрицкая.

Государственные СМИ 360 Принадлежит правительству Московской области. Вещает также в Москве и кабельных сетях. И. о. гендиректора — Алексей Каклюгин с апреля 2019 года. Предыдущий гендиректор Вячеслав Духин перешел на работу замдиректором по информационной политике ППК «Российский экологический оператор». Телеканал освещает все темы от международных до подмосковных. И. о. гендиректора: Алексей Каклюгин.

Государственные СМИ «Радио Маяк» Входит в сеть ВГТРК. «Радио Маяк» — разговорно-развлекательная, музыкальная радиостанция, глава — Ольга Рыбина. «Вести ФМ» — информационная, общественно-политическая радиостанция, освещают все темы. Одна из известных программ — с Соловьевым-журналистом. Гендиректор: Олег Добродеев.

Государственные СМИ «Вечерняя Москва» Столичная газета. С 2011 года проект развивается при поддержке московского правительства. Широко и оперативно освещает события столицы, деятельность органов власти и работу городских служб. Главный редактор: Александр Куприянов.

Патриотические СМИ

Патриотические СМИ Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» Информационно-аналитический журнал «Слово и Дело» — проект, представляющий собой сочетание авторского взгляда на актуальные темы и новостного портала. Портал публикует аналитику по политической и экономической ситуации в мире, интересные факты и видео, инфографику и опросы. Главный редактор: Дина Федорова.

Патриотические СМИ Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) — современный интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и мире. Издание специализируется на оперативном и разностороннем освещении актуальных событий, проводит интервью с политиками, выпускает эксклюзивные материалы из горячих точек. Главный редактор: Евгений Дабижа.

Патриотические СМИ Газета «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание (с 1997 года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (2010–2014). Входят в издательский дом «Комсомольская правда». Газета основана 13 марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ. Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Главный редактор: Владимир Сунгоркин.

Патриотические СМИ Общественно-политический журнал «ПолитЭксперт» Общественно-политический онлайн-журнал «ПолитЭксперт» публикует как оперативные новостные сообщения, так и аналитические материалы, сопровождающиеся мультимедийным контентом, а также переводы иностранных изданий. Главный редактор: Дарья Морозова.

Патриотические СМИ Газета «Известия» «Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета, учрежденная в марте 1917 года. Тематика — освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни. Главный редактор: Сергей Коротеев.

Патриотические СМИ Информационный портал «НьюИнформ» Издание «НьюИнформ» — информационно-аналитический интернет-портал. Сайт освещает события, происходящие в России и мире. Портал содержит материалы о состоянии внутренней и внешней политики, экономики России. Главный редактор: Алексей Коломенцев.

Патриотические СМИ Интернет-издание LIFE.RU Интернет-издание Life.ru — первый по срочным новостям. Как сообщает само издание о себе на официальном сайте, пишет и публикует актуальные и срочные новости, профессиональные репортажи. Изначальный формат ресурса: новостной таблоид. Главный редактор: Андрей Бурцев.

Патриотические СМИ Издание «ПолитРоссия» ПолитРоссия — сетевое издание о политике и обществе. Публикует статьи, в которых отражается актуальный взгляд на реальные события, профессиональную аналитику, а также собственные расследования. Главный редактор: Вероника Бреслер.

Патриотические СМИ Телеканал «ЦарьГрад» «Царьград ТВ» — российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный российским бизнесменом Константином Малофеевым. Выступает с консервативных и монархических позиций. Главный редактор: Елена Шаройкина.

Патриотические СМИ ИА «Политика Сегодня» Информационное агентство «Политика Сегодня» — интернет-издание о политике. Журналисты издания предлагают читателям только актуальные и свежие новости из политического мира России и зарубежных стран, а также эксклюзивные и аналитические материалы и комментарии. Главный редактор: Алексей Мавлиев.

Патриотические СМИ ИА Sputnik International Sputnik International — новостное агентство, включающее вебсайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня». Агентство имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в США, Египте, Китае, Британии, Уругвае, Киргизии. Главный редактор: Маргарита Симоньян.

Патриотические СМИ ФБА «Экономика Сегодня» ФБА «Экономика сегодня» предоставляет читателям оперативные актуальные новости из ключевых сфер экономики: промышленность, бизнес, финансы, строительство, торговля, технологии. Главный редактор: Елена Васильева.

Патриотические СМИ Газета «Национальный Курс» «Национальный курс» — информационное агентство, представляющее читателям общую картину ключевых явлений и процессов в России и мире, определяющих будущее страны и грядущие изменения глобального мирового порядка. Главный редактор: Денис Ганич.

Патриотические СМИ Телеканал НТВ НТВ — негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание, основана в 1993 году. Канал НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 98,6% населения. Целевая аудитория — зрители в возрасте 18+, для которых в эфире канала представлена широкая линейка контента: новости и общественно-политические ток-шоу, сериалы и фильмы, развлекательные и познавательные программы, документальные и социальные проекты. Главный редактор: Александра Кошарницкая.

Патриотические СМИ Телеканал РЕН ТВ РЕН ТВ — один из крупнейших частных федеральных каналов в России. Основной акционер медиахолдинга «РЕН ТВ» — «Национальная Медиа Группа» (82 %), куда, помимо «РЕН ТВ», также входят телеканалы «Пятый канал», «Первый канал», «IZ.RU» и «78», а также газеты «Известия» и «Спорт-Экспресс». Программы и сотрудники канала неоднократно становились лауреатами национальной телевизионной премии «ТЭФИ». Главный редактор: Михаил Фролов.

Патриотические СМИ Общественно-политическая газета «Труд» Выходит с 19 февраля 1921 года. В газете печатались известные писатели и поэты — Владимир Маяковский и Николай Рубцов, Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко. Контент издания включает в себя новости и аналитические статьи по социальным, политическим, экономическим темам, а также о сферах спорта, культуры, науки и технологий. Главный редактор: Валерий Симонов.

Патриотические СМИ Информационное агентство «Новостной фронт» News Front («Новостной фронт») — информационное агентство, цель которого — объективное освещение событий в России, Донбассе, на Украине и Балканах, в Сирии, Казахстане, Белоруссии, Молдавии и во всем мире. Редакции агентства работают в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Испании, Великобритании и Венгрии. Главный редактор (Руководитель агентства): Константин Кнырик.

Патриотические СМИ Государственные новости «ГОСНОВОСТИ» «ГОСНОВОСТИ» — это государственные новости России и других стран, самое главное о России, новости регионов и федеральных органов власти. Информационное агентство Центра специальных проектов «ГОСНОВОСТИ» создано для обеспечения информационного обмена между органами государственной власти России всех ветвей и уровней и средствами массовой информации. Шеф-редактор: Анатолий Долголаптев.

Патриотические СМИ Телеканал «Пятый» «Пятый канал» — один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик сериального и информационного контента. Кроме того, в эфир выходят программы собственного производства. В последние годы Пятый канал занимает уверенные позиции в топ-5 российских телеканалов по базовой аудитории «4+» и стабильно удерживает четвертое место в общенациональном рейтинге по аудитории «Все 18+». Главный редактор: Наталья Ильина.

Патриотические СМИ Издание «Инфореактор» «Инфореактор» — российское интернет-издание. Основной задачей редакции является освещение событий, происходящих в России и в мире в сферах политики, экономики, армии, происшествий, спорта, науки и общества. Главный редактор: Дарья Кожемякина.

Патриотические СМИ Газета «Новые Известия» «Новые известия» — ежедневная российская общественно-политическая газета. На сайте общественно-политической газеты «Новые известия» размещаются свежие новости, анализ важнейших событий в России и мире, журналистские расследования, фото- и видеорепортажи. Главный редактор: Сергей Таранов.

Патриотические СМИ Издание Nation News («Народные Новости») Федеральное издание Nation News специализируется на освещении событий в России и мире. Основная направленность новостей — общественно-политическая. Журналисты издания выпускают оперативные новости о мировых событиях, по федеральной и региональной повестке. Главный редактор: Анна Смелягина.

Патриотические СМИ Еженедельник «Аргументы и Факты» Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из самых авторитетных и старейших изданий России, издается с января 1978 года. По данным TNS Россия, «АиФ» — лидер среди всех еженедельных газет в России. Кроме того, газета обладает и самой обширной сетью региональных редакций — 66 в России, 17 — за рубежом. Главный редактор: Игорь Черняк.

Патриотические СМИ Информационное агентство «Ветеранские вести» Информационно-аналитическое СМИ, объединяющее авторов и читателей по таким тематикам и направлениям, как ветеранское движение, аналитика, безопасность, закон, инновации, история, коррупция, общество, политика, оборона и экономика. Главный редактор: Вячеслав Калинин.

Патриотические СМИ Невские новости Является ведущим региональным СМИ. «Невские новости» освещают актуальные и важные новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главный редактор: Тимофей Шабаршин.

Патриотические СМИ «Политпазл» Информационно-аналитический портал. Активно освещает события на Украине, Ближнем Востоке, Европейском союзе, США и России. Кроме того, Политпазл предлагает читателям сами писать статьи и делиться ими с пользователями портала.

Патриотические СМИ Еженедельник «Военно-промышленный курьер» Бесспорный лидер в области оборонно-промышленной тематики, главный источник достоверной информации как о новостях ОПК и вооруженных сил, так и о тенденциях развития этой отрасли. Газета отражает точку зрения военно-промышленного комплекса, способствует их взаимодействию, помогает продвигать продукцию военного назначения на внутреннем и зарубежных рынках. Главный редактор: Владимир Лебедев.

Патриотические СМИ Федеральное агентство расследований Российское общественно-политическое интернет издание FLB работает с 1999 года. На сайте размещаются материалы в жанре расследования. В том числе публикуются статьи на тему борьбы с коррупцией в России. Главный редактор: Сергей Соколов.

Патриотические СМИ ANNA-News Независимое сетевое информационное агентство «ANNA-News» появилось в 2011 году как альтернативное народное (волонтерское) фронтовое агентство, но вскоре было официально зарегистрировано в качестве СМИ в Республике Абхазия. С марта 2012 года агентство получило право работы в опасных точках на фронте в Сирии и по сей день ведет репортажи из главных городов САР. Сегодня агентство является одним из лидирующих СМИ, непредвзято освещающих вооруженные конфликты в Сирии, Донбассе, странах Ближнего Востока, а также общественно-политический строй на Украине и в других бывших странах СССР. Главный редактор: Анатолий Матвийчук.

Патриотические СМИ Информационный портал «Народные новости» Работает с 2013 года, новостная лента охватывает многие сферы жизни — публикуются новости политики, экономики, общества, есть разделы «Армия и оружие», «Запад против России» и «Дискуссионный клуб». Основная часть материалов — скопированные эксклюзивные статьи из блогов, ведущих СМИ и социальных сетей.

Патриотические СМИ Центральная профсоюзная еженедельная газета «Солидарность» Портал является интернет-версией газеты «Солидарность», которая печатается на сегодняшний день в крупных городах России. Кроме газеты в печать идет и «Профсоюзный журнал». На сайте публикуются новости, в первую очередь рассказывающие о работе профсоюзов, отстаивании прав трудящихся, функционировании спецведомств. Освещаются вопросы выплат заработной платы, начисления льгот и т.п. сотрудникам различных фирм, работающих как в России, так и за рубежом. Главный редактор: Александр Шершуков.

Патриотические СМИ «Оренбуржье» Портал освещает главные политические, общественные и культурные события Оренбурга. Много новостных заметок посвящены происшествиям в регионе. Главный редактор: Алена Гниденко.

Патриотические СМИ NevaToday Электронное средство массовой информации, рассказывающее о жизни и событиях в Санкт-Петербурге. Ресурс освещает проблемы и нововведения в важных сегментах инфраструктуры Северной столицы и области. Главный редактор: Наталья Ямщикова.

Патриотические СМИ РИА Дербент Региональное информационное агентство с главным офисом в Дербенте, представительствами в Махачкале и Москве. Публикует актуальную информацию о событиях в Дербенте и во всем Дагестане. Главный редактор: Милрад Фатуллаев.

Патриотические СМИ КузПресс Информационно-аналитический сайт, освещающий актуальную федеральную и региональную повестку. Много материалов опубликовано по теме событий в Кузбассе. Главный редактор: Сергей Бабиков.

Патриотические СМИ Санкт-Петербургские ведомости Первый номер «Санкт-Петербургских ведомостей» вышел в 1728 году. Сейчас также существует формат интернет-издания, которое освещает события в Северной столице. Журналисты ведут множество проектов в городе, привлекая к участию общественные организации, вузы и ведомства. Главный редактор: Дмитрий Шерих.

Патриотические СМИ Псковское агентство информации Сайт посвящен событиям в Пскове и регионе. Имеются рубрики драйв, народная лента, блоги, культура. Журналисты снимают интервью, выезжают на репортажи. Главный редактор: Ирина Потапова.

Патриотические СМИ Русская Весна Издание публикует аналитические статьи о мировой политике. Большое количество тем связано с ситуацией на Украине и в США. Также имеется форум для читателей. Главный редактор: Николай Бакланов.

Патриотические СМИ Международные новости Издание не является зарегистрированным СМИ, существует как интернет-журнал. Основной контент — рерайты интересных материалов со всего Рунета по тематикам «Политика в России и мире», «армия России», «Украина», и другим темам актуальной повестки. Тональность текстов пророссийская. Главный редактор — неизвестен.

Патриотические СМИ OaNews Зарегистрировано как сетевое СМИ в 2016 году. Освещает мировые события в политике, экономике и обществе. Основной контент — рерайты. Тональность текстов пророссийская. Регион: Краснодарский край. Главный редактор: Дмитрий Куршаков.

Патриотические СМИ Информационное агентство «Страна советов» Зарегистрировано как электронное СМИ в 2018 году. Освещает актуальную новостную повестку. Основные рубрики «Политика», «Экономика», «Армия», «Общество». Тональность текстов пророссийская. Главный редактор: Татьяна Шаляева.

Патриотические СМИ «Журналистская правда» Существует с 2014 года. Информационно-аналитическое издание, посвященное современным средствам массовой информации в России и мире. Издание рассказывает о том, на чем строится современная журналистика, какие существуют проблемы и какие пути развития. В издании — эксклюзивные расследования громких дел, интервью и комментарии известных деятелей СМИ, а также обзоры последних новостей и событий. Главный редактор: Сергей Ушаков.

Патриотические СМИ ИА «Новороссия» Независимое аналитическое агентство. Начав свою работу в 2014 году на фоне крымских событий, портал освещает важнейшие политические события, происходящие на территории ЛНР и ДНР. Главный редактор: С. Смагин.

Патриотические СМИ 78.ru Официальный сайт одноименного петербургского телеканала «78». Редакция портала публикует не только материалы с эфиров, но и статьи корреспондентов из жизни Петербурга, а также видео- и фотоматериалы с мест самых громких событий. Главный редактор: А. Анучкин.

Патриотические СМИ Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) Зарегистрированное в 2018 году информационное агентство с широкой корреспондентской сетью. Агентство предоставляет четыре новостные ленты. В «Главном» публикуются новости в сфере экономики, политики и общества. «Новости Подмосковья» рассказывают о жизни области, событиях и решениях региональных властей, «Новости Москвы» работают по аналогичному принципу в столице. «Единая лента» представляет собой все новости московского региона. Главный редактор: М. Шарапов.

Патриотические СМИ ИАА «ПортNEWS» Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс» создано и зарегистрировано в России как средство массовой информации в 2004 году. СМИ публикует материалы о речном и морском транспорте, о развитии портов. Главный редактор: Виталий Чернов.