Киевский суд рассмотрит иск по делу о запрете Компартии

Киев, 5 августа. Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины об отмене приказа Минюста, согласно которому политическая сила попадает под закон о декоммунизации. Соответствующую информацию передает пресс-служба суда.

Напомним, по решения суда с 2015 года на Украине была запрещена деятельность Компартии. Минюст подал в Окружной административный суд Киева иск о ее запрете, так как символика партии, ее устав и название не соответствуют принятым законам о декоммунизации.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту», — подчеркивается в сообщении.

Дело рассмотрят по правилам упрощенного искового производства, то есть без вызова сторон.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики.

Закон предусматривает в том числе переименование отдельных улиц и целых городов, которые названы в честь советских государственных деятелей. Отметим, в 2016 году в рамках декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий. Однако при этом области по-прежнему сохраняют за собой названия Днепропетровская и Кировоградская.

Законодательство Украины предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики. Ранее представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвал преступным закон о запрете на Украине символики советских лет и призвал отменить его.