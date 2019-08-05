Киевский политолог рассказал о главной концепции Украины по Донбассу

Киев, 5 августа. Лидер пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. По его мнению, для решения этого вопроса необходим «комплекс мер».

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев предположил, что в этом контексте речь идет, возможно, об отказе выполнять условия минских соглашений. Киевский эксперт удивился словам Разумкова о «законных способах».

«Что значит законными методами? Дипломатия — это незаконный метод? Скорее всего, новая команда вряд ли будет выполнять минские соглашения и политическую их часть», — считает Карасев.

По его мнению, новая власть Украины будет действовать по той же схеме, что и предшественник Зеленского. Штаб главы государства, отметил эксперт, постарается создать привлекательный образ Украины, чтобы вернуть интерес и симпатию жителей Донбасса к государству. Политолог напомнил, что именно такой тактики придерживался Петр Порошенко, передает НСН.

«Главная, как я понимаю, концепция Украины здесь — борьба за души людей. Это борьба не за территории, а за людей», — резюмировал политолог.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР объявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.