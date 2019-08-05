Москва, 5 августа. Суд арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Отмечается, что Пресненский районный суд Москвы арестовал Владислава Барабанова.

Суд арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Судья уточнил, что суд счел ходатайство следствия об аресте обвиняемого обоснованным. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября. Как пишет ТАСС, по факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части второй статьи 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ.

Как ранее заявил Следственный комитет России, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в провокациях.

Напомним, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь выпустили из здания Щербинского районного суда, после чего задержали вновь. Ожидается, что ее допросят в качестве свидетеля по делу об организации массовых беспорядков в столице России.

Согласно решению суда Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей. Кроме того, провокаторше угрожает ответственность за неявку на допрос по требованию следственного комитета. В ближайшее время ее должны допросить в связи с массовыми беспорядками в Москве. На данный момент юрист так называемого «ФБК» находится в процессуальном статусе свидетеля.

Ранее в Москве прошло несколько незаконных сборищ в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Московскую городскую думу. Причиной отказа в регистрации послужила массовая подделка подписей. При проверке документов выяснилось, что многих «сторонников» оппозиционеров давно уже нет в живых. Противоправные действия были зафиксированы и на видео. Количество поддельных подписей в поддержку Любови Соболь и других самовыдвиженцев значительно превышало предельно допустимый порог.

Митинги в поддержку «независимых кандидатов» сопровождались провокациями, однако попытки нарушений общественного порядка пресекли правоохранители.

Ранее сообщалось о привлечении Соболь к административной ответственности.