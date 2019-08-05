Политолог оценил заявление Трампа о причинах массовых убийств в США

Президент США Дональд Трамп считает серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Согласно его словам, лица, которые устроили кровавую стрельбу, страдают от «действительно очень серьезных психических заболеваний». Он подчеркнул, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия в США существует на протяжении долгого времени, поэтому «нужно это прекратить».

«В нашей стране нет места ненависти», — сказал глава Белого дома.

Есть несколько причин массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист и политолог Константин Блохин.

«Во-первых, если вы с чем-то не согласны, к примеру, со внутренней или внешней политикой, то вы не будете брать пистолет и идти расстреливать людей. Очевидно, что это результат психического заболевания. Когда нормальный человек с чем-то не согласен, то он выражает протест другими способами. Он протестует, с транспарантами выходит и тому подобное. Этот расстрел является показателем психического расстройства данного индивидуума. Несогласные так свой протест не выражают. Во-вторых, это результат той политики, которая проводится в сфере торговли оружием. По этой причине расстрелы в США стали реализовываться почти каждый месяц. Но как-либо помешать этой политике по торговле оружием препятствует могущественное оружейное лобби в Вашингтоне», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Одним из решений этой проблемы Трамп считал массовую выдачу школьным учителям оружия, говорит Блохин.

«Эта идея высказывалась год назад. Если школьники расстреливают людей, то давайте раздадим оружие учителям. Поэтому Трамп идет в русле оружейного лобби и не будет ему противодействовать. Он сам себя считает ставленником военно-промышленного комплекса США. Поэтому вряд ли Трамп будет стремиться как-то кардинально решить этот вопрос. Он уже четко красными линиями ограничил этого человека, назвав его психически ненормальным», — резюмировал эксперт.

За одни сутки в трех американских штатах случилась массовая стрельба. Жертвами первого ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), погибли девять человек. Сам стрелок тоже скончался. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сказали, что огонь открыли из проезжающей машины.