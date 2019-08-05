«Википедия» заблокировала ФАН в интересах антироссийской цензуры, считают в Госдуме

Решение о блокировке ФАН со стороны «Википедии» — пример избирательности свободы слова на Западе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее стало известно о введении «Википедией» запрета на упоминание информации ряда агентств, в том числе ФАН. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении ссылок на статьи этих СМИ для верификации данных.

«Свобода слова на Западе избирательна. «Википедия» — это западный ресурс, и он модерируется Западом. Совершенно понятно, что внешнеполитическая информация контролируется в своих интересах», — заявил Емельянов.

По его словам, России стоит предпринять аналогичные меры по моделированию собственного информационного пространства, но действовать необходимо «тонкими методами».

В беседе с ФАН ограничение на упоминание агентства в «Википедии» оценил и депутат Сергей Вострецов.

«Если потребитель читает информацию, он должен понимать, где ее первоисточник. Это важно для предотвращения искажений тех или иных сведений. Мы сейчас много говорим о недостоверности информации, о фейковых новостях. Остановить их появление можно, только указывая ресурс, откуда взяты данные», — обратил внимание парламентарий.

Напомним, автором инициативы о блокировке информационных ресурсов на страницах «Википедии» стал один из ее активных участников Михаил Грузнов. Ранее он был лишен флага администратора «свободной энциклопедии» за попытки внедрения нелегальной рекламы.