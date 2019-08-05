В Госдуме отреагировали на цензуру «Википедии» против российских СМИ

В информационном пространстве, в том числе в «свободной энциклопедии» «Википедия», должно быть беспристрастное отношение ко всем изданиям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Ранее «Википедия» ввела запрет на упоминание информации ряда российских информационных агентств, в том числе ФАН. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении ссылок на данные этих СМИ для верификации информации.

«Если мы рассматриваем свободное информационное пространство, не ангажированное, то оно должно быть беспристрастно ко всем изданиям», — заявил Ющенко.

Он отметил, что подобное развитие событий было ожидаемо.

«Когда те или иные ресурсы принадлежат тем, кто сегодня устраивает информационные атаки на нас, и редактируются ими же, тут ничего удивительного нет. Контроль там, где стоят кнопки», — отметил депутат.

По словам парламентария, во избежание подобных инцидентов необходимо работать над развитием собственных ресурсов, серверов и приложений, вкладывать в это деньги.

«В данном случае мы пользуемся их ресурсами. И при этом сетуем на то, что делают те, кто их контролирует», — подытожил Ющенко.

Напомним, первая информация о блокировке ФАН и других российских интернет-ресурсов в «Википедии» появилась в ночь на 4 августа. С соответствующим предложением выступил один из активных участников «Википедии» Михаил Грузнов. Ранее за попытки внедрения на этот ресурс нелегальной рекламы он был лишен флага администратора.