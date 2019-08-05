В МИД РФ рассказали о мерах безопасности после выхода США из ДРСМД

Москва, 5 августа. Россия примет меры по обеспечению безопасности из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал выход США из ДРСМД, а также последствия этого шага Вашингтона.

«В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности», — констатировал российский дипломат.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах. Однако Москва будет следовать этому правилу до того, пока там не появятся вооружения США данного класса.

Рябков от лица страны призвал Белый дом проявить ответственность и последовать примеру России. В МИД РФ посоветовали США ради международной безопасности отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности.

«По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике ДРСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения друг друга и взаимного учета интересов», — добавил представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее Рябков заявил, что США являются могильщиками договора. Дипломат пояснил, что Вашингтон нарушил международную безопасность и стратегическую стабильность, пишет «Газета.ru».