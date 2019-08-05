Рябков рассказал об ответных шагах РФ на развертывание ракетных систем США

Москва, 5 августа. Ответные шаги российской стороны на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для РФ. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва будет тщательно анализировать происходящее в этом секторе. По его словам, РФ будет выстраивать ответные меры в режиме отражения угроз, которые теоретически могут возникнуть для России с различных направлений.

Он обратил внимание на то, что Россия будет принимать решение о месте размещения своих вооружений в зависимости от того, где разместит свои вооружения Вашингтон.

«Если развертывание американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз», — объяснил заместитель главы дипломатического ведомства.

При этом Рябков указал на то, что предпринимать конкретные действия прямо сейчас будет безответственно.

Ранее Рябков назвал американцев могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также возложил на Вашингтон вину за происходящее.

Как сообщал «Царьград», Вашингтон объявил о полном разрыве ДРСМД 2 августа. Штаты вышли из договора в одностороннем порядке, бездоказательно обвинив в «нарушениях» Россию.