Замглавы МИД Сирии обсудил запланированную Трампом «сделку века» с посланником Палестины

Дамаск, 5 августа. Фейсал аль-Микдад, замминистра иностранных дел Сирии, принял доктора Махмуда аль-Хабаша, палестинского судью и советника президента Палестины по религиозным и исламским делам, в Дамаске. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал видео со встречи.

Аль-Микдад прежде всего подчеркнул, что Сирия поддерживает народ и руководство Палестины в их борьбе против израильской оккупации. Он особо указал на то, что одной из целей террористического заговора в Сирии в минувшие годы был также удар по делу палестинского народа.

В этой связи Микдад осудил удары террористических группировок по лагерям с палестинскими беженцами. Они всегда являлись целью для врагов в Израиле, которые хотят лишить палестинских беженцев права на возвращение и ликвидировать неотъемлемые исторические права народа Палестины.

Аль-Хабаш выразил огромное удовольствие в связи с поездкой в Сирию и подчеркнул, что Палестина и ее народ поддерживают жителей Сирии и ее законного президента Башара Асада. Представитель Палестины заявил, что Сирия одержала верх над террористическим заговором благодаря непоколебимости народа, армии и руководства страны.

Палестинская делегация выразила желание увеличивать кооперацию и координацию с братской Сирией в различных сферах деятельности, в особенности в связи со сложными обстоятельствами, сложившимися в Палестине в результате американо-израильских планов, последний из которых получил название «сделка века».

Напомним, советник Джаред Кушнер подготовил для президента США Дональда Трампа план по преобразованию Палестины. В Вашингтоне планируют привлечь деньги арабских монархий Персидского залива для кардинального преображения Палестинской автономии, вложив их в резкое улучшение системы образования, делового климата и транспортного сообщения. Однако в обмен народ Палестины должен будет фактически отказаться от прав на автономию и перспектив государственной независимости. Ряд политиков и общественных лидеров Палестины уже в резкой форме осудили предложение Вашингтона.