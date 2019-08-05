Рябков объяснил, что нужно учитывать в новых соглашениях по вооружениям

Москва, 5 августа. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что контроль над вооружениями должен учитывать потенциалы Франции и Британии.

На брифинге в понедельник он подчеркнул, что российская сторона будет настаивать на том, чтобы в вопросах контроля над ракетно-ядерными вооружениями «принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании».

«Безусловно, при любых дальнейших шагах в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями, при обсуждении перспектив тех или иных переговорных форматов <...> мы будем настаивать на том, чтобы в этом процессе принимались в расчет соответствующие потенциалы Франции и Великобритании», — заметил Рябков.

По его словам, Москва часто слышит о том, что «наращивания соответствующих сил и средств в указанных странах не происходит».

«Но это не меняет нашей позиции, поскольку с заключением в 2010 году договора о СНВ мы практически вплотную подошли к рубежу, за которым любые дальнейшие шаги в этой сфере возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, и потенциалов всех государств, которые обладают соответствующими возможностями в оружейной, то бишь ракетно-ядерной сфере», — резюмировал Рябков.

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2018 году заявил о намерении США выйти из Договора о РСМД, соответствующий указ он подписал 2 февраля. В Вашингтоне бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения. Президент России Владимир Путин 3 июля также подписал закон о приостановке действия соглашения.

Госсекретарь США Майк Помпео 2 августа объявил, что Вашингтон выходит из Договора РСМД. РФ уже ответила, что примет зеркальные меры и выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия Соединенных Штатов ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности. Сразу после выхода из ДРСМД в Пентагоне сообщили о начале разработки ракет, которые были запрещены Договором.