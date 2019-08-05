Следовавший из Германии автобус опрокинулся в Саратовской области

Саратов, 5 августа. В понедельник на 376-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области опрокинулся автобус Volvo, ехавший из Германии в Камышин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 06.00 по московскому времени. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Три пациента находятся в хирургическом отделении, трое — на амбулаторном лечении. Одного мальчика десяти лет готовят к транспортировке в Саратов, у него диагностировали челюстно-лицевую травму. По данным корреспондента ФАН, одна из обратившихся — гражданка Германии, все остальные — РФ.

Напомним, автобус с 39 пассажирами перевернулся на трассе в Башкирии. По данным ГИБДД, инцидент произошел на трассе Белорецк – Инзер. Автобус King Long, в салоне которого находились 39 пассажиров, опрокинулся на трассе, когда направлялся из Белорецка в Уфу.