Зеленский в среду встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем

Киев, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в предстоящую среду посетит Турцию, где запланированы его переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского лидера.

По имеющимся данным, у Зеленского также запланирована встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин.

Отмечается, что с патриархом Варфоломеем Зеленский встретится в Стамбуле.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в следующем месяце. По его словам, встреча с Трампом должна состояться в сентябре в американской столице.

Напомним, 25 июля стало известно о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Как сообщала «Газета.ру», стороны по телефону обсудили прошедшие выборы в украинский парламент. Хозяин Белого дома назвал их свободными и демократическими, а также выразил мнение, что у Соединенных Штатов и Украины есть много путей для расширения будущего сотрудничества.