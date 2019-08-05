Экс-депутат Рады ответил на слова Разумкова о невозможности вернуть Донбасс законами

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, которому прочат место спикера Верховной рады, заявил, что возвращение Донбасса на Украину «не решается законами». Его слова пояснил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

В интервью «Коммерсанту» Разумков заявил, что вопрос мира в Донбассе может быть решен, как только появится желание закончить войну.

«Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — сказал лидер «Слуги народа» — партии, которая должна стать опорой президента Владимира Зеленского.

Однако, по мнению депутата Верховной рады V-VII созывов Спиридона Килинкарова, главный претендент на пост спикера украинского парламента забыл о существовании минских соглашений.

«Понятное дело, что одними только законами мир в Донбассе не будет восстановлен. Но существуют минские договоренности, которые предполагают принятие определенных норм для урегулирования конфликта. Это так называемая политическая часть, к выполнению которой Украина, к сожалению, еще даже не приступила. Вот на чем необходимо сосредоточиться обновленной Раде», — считает Спиридон Килинкаров.

Украинский политик напомнил, что Верховная рада уже приняла закон об особом статусе Донбасса, но этот документ не реализуется.

«Есть и закон об амнистии, за который тоже проголосовал парламент и который тоже не работает. Вот пусть исправляют эту ситуацию, тогда мир в Донбассе восстановится. Да, для этого нужно не только законы исполнять, но и иметь желание прекратить войну. Разумков говорит, что у украинской стороны это желание есть. Но говорить можно все что угодно, а что насчет прекращения огня, разведения сил и средств? Народу не нужны громкие заявления, не надо изобретать велосипед. Надо, чтобы те, кого народ избрал, пункт за пунктом выполняли минские соглашения. Это согласованная позиция Совбеза ООН. Реализуя минские договоренности шаг за шагом Украина последовательно придет к миру», — подчеркнул Спиридон Килинкаров.

По мнению экс-депутата Рады, Разумков упрощает ситуацию, говоря, что одними законами мира в Донбассе не достичь.