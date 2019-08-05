Названы самые популярные месяцы для свадеб в России

Москва, 5 августа. Сотрудники министерства юстиции РФ рассказали, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в прошлом году.

По данным ведомства, больше всего церемоний бракосочетания в указанный период было зарегистрировано в период с июля по сентябрь — 377,4 тыс.

На второй строчке расположился период с апреля по июнь — 222,3 тыс. браков, передает RT.

Отмечается, что с октября по декабрь было зафиксировано 208,5 тыс. актов о заключении брака. Оказалось, что наименее популярный сезон среди молодоженов — период с января по март.

В общей сложности, добавили в Минюсте, в 2018 году в России было заключено 967 тыс. браков, пишет АиФ.ru.

Ранее пресс-служба ЗАГСов Москвы сообщила, какие свадебные традиции и обряды становятся частью истории и не соблюдаются современным поколением. Отмечалось, что главным образом речь идет о смене нарядов молодоженов. Кроме того, в наши дни молодожены устраивают очень скромные церемонии, без родственников и друзей.

В июле стало известно, что Северная столица вошла в пятерку свадебных городов России. По информации Росстата, лидером в топ-5 самых популярных городов для бракосочетаний оказалась Москва. Далее расположилось Подмосковье, следом — Петербург.