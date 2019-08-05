Сирия, 5 августа. В северной части Алеппо возобновились обстрелы со стороны ВС Турции и союзных им бандгрупп. Исламисты нарушили режим тишины в Хаме. ИГ1 заявило о проведении вылазки в зоне контроля SDF**** к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к новому этапу подрывных работ вокруг Алеппо; задержали 13 человек в городе Изра в Даръа по подозрению в причастности к подпольной террористической деятельности.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по мирным населенным пунктам на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о проведении вылазки к северу от Ракки.

ВС Турции: совместно с боевиками ведут огонь по расположениям курдов в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Агентство новостей ANF News сообщает о том, что турецкая артиллерия вновь нанесла удары по расположениям «Демократических сил Сирии» (SDF) в северной части Алеппо. Под огнем вооруженных сил Турции и боевиков союзных им группировок оказались позиции курдов в районе населенного пункта Харбул, расположенного на линии соприкосновения сил сторон. О возможных потерях со стороны SDF пока ничего неизвестно.

Между тем Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь приступили к подрывным работам в пригородах административного центра провинции. В период с 8.00 до 14.00 будут уничтожены СВУ и боеприпасы исламистов вооруженной оппозиции, обнаруженные в поселениях Шейх Зайят и Шейх Наджар к северо-востоку от Алеппо. Напомним, город и его окрестности были полностью зачищены от джихадистов в декабре 2016 года.

Провинция Даръа

Информационный портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в городе Изра к северо-востоку от Даръа были арестованы 13 человек. Они были взяты по стражу после проверки документов на одном из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что задержанные могут иметь отношение к подпольной террористической деятельности в регионе. Напомним, в последнее время в провинции активизировались вылазки неизвестных боевиков, жертвами которых зачастую становятся бывшие радикалы вооруженной оппозиции, которые пошли на мирное урегулирование конфликта с властями САР во время операции «Базальт», завершившейся около года назад. В то же время атаки джихадистов также представляют угрозу для безопасности гражданского населения.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» организовали новую вылазку в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает на своей странице в Twitter военный источник (RisboLensky), связанный с ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак» заявил о нападении группы боевиков в районе населенного пункта Аль-Калта к северу от Ракки. Тем не менее о последствиях проведенной атаки джихадисты не сообщают.

Между тем в административном центре провинции неизвестные ворвались в дом одного из мирных жителей в районе Аль-Байтира с целью его ограбления. По данным Twitter-канала (Mohamadothman1o), пожилой мужчина, находившийся в здании, получил два ножевых ранения. Личность налетчиков установлена не была. Таким образом, несмотря на то, что об освобождении города курдами было объявлено еще в октябре 2017-го, Ракка до сих пор небезопасна для сирийцев.

Провинция Хама

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что радикалы незаконных вооруженных формирований, занимающие территории на севере провинции, продолжают обстреливать районы, подконтрольные правительственным войскам. Боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований открыли огонь по жилым районам населенных пунктов Тель-Сальхаб и Скальбия к северо-западу от административного центра региона. Данные о возможных жертвах среди мирных жителей пока уточняются. В качестве ответных действий артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ударили по военным объектам боевиков на подступах к городу Аль-Латамина, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (hmosyrian1). Напомним, в ночь на 2 августа на линии соприкосновения сил сторон вступил в силу режим прекращения огня, однако исламисты не перестают провоцировать столкновения с САА. Накануне лидер «Джебхат Ан-Нусры»1***, в оккупации которой находится значительная часть территорий «Большого Идлиба», также заявил о том, что отказывается выводить боевиков из демилитаризованной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.