Тела утонувших в Севастополе кикбоксерш доставлены в морг

Севастополь, 5 августа. Тела утонувших в Крыму действующей чемпионки мира по кикбоксингу и вице-чемпионки доставлены в морг, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков сообщил о трагедии в Севастополе. Действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка накануне утонули на территории яхт-клуба «Юг» во время шторма.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио по телевидению, при купании утонули две девушки – жительница Москвы 1986 года рождения, и жительница Мурманска 1992 года рождения», — констатировал он.

Веселков добавил, что вытащить утонувших девушек на берег невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

Источники ФАН подтвердили произошедшее. По словам собеседника агентства, тела девушек уже вытащили из моря. Погибшие доставлены в морг.