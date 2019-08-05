«Оппозиция» учится организации массовых беспорядков перед выборами-2021 в Госдуму

Москва, 5 августа. Представители так называемой оппозиции, которые устраивают незаконные митинги в Москве, тестируют механизмы организации массовых беспорядков, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, ранее председатель Мосгоргизбиркома Валентин Горбунов дал интервью «Российской газете», в котором подчеркнул, что «оппозиция» никогда не стремилась участвовать в выборах в Мосгордуму, а хотела получить повод для «обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году». Мартынов отметил, что в словах Горбунова нет ничего удивительного.

«Мы говорили об истинных целях оппозиции, еще когда только начался скандал вокруг их регистрации. Эти люди действительно не преследовали никаких политических целей, под которыми подразумевается участие в выборах в городской парламент», — считает эксперт.

По словам Мартынова, «оппозиция» прекрасно понимала, что подает на регистрацию сфальсифицированные документы. Как отмечает эксперт, эти так называемые кандидаты не хотели, чтобы их зарегистрировали, поэтому выбрали тактику, необратимо ведущую к скандалу.

«Соответственно, либо власти вынуждены были бы нарушить закон в угоду оппозиции и в нарушении прав всех остальных кандидатов, что стало бы причиной возмущений и преступлений, либо поступить обратным образом, что и послужило формальным поводом для уличных шествий. Главная цель, конечно, тестирование механизмов по организации массовых беспорядков в столице», — заявил директор института.

Напомним, особенно в фальсификации подписей отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. «Кандидат» организовала целую «фабрику поддельных подписей» и не постеснялась использовать данные умерших людей. В итоге 14.67% поданных ею подписей Мосгоризбирком правомерно признал недействительными и отказал Соболь в регистрации, так как закон допускает только 10% брака.

Как сообщил глава Мосгоризбиркома, у 29 кандидатов проверяющие нашли больше 14 тысяч подписей с недействительными паспортами. При этом исключенные из предвыборной гонки «оппозиционеры» продолжили заявлять, что в регистрации им отказали неправомерно. Кроме того, они не стали отстаивать свою точку зрения в суде, как позволяет закон, а начали устраивать несанкционированные акции в Москве, подвергая их участников риску отправиться в тюрьму.

«Правоохранители оказались готовы к подобным вещам, в том числе и не только с точки зрения адекватности применения силы в отношении экстремистских настроенных молодчиков, но и с точки зрения профилактики, в том числе на поле противника. Я впервые увидел, что правоохранители так качественно и активно работали в медиа и социальных сетях по разъяснению аудитории последствий с точки зрения законов и организации массовых беспорядков», — отметил Мартынов.

Также эксперт указал на роль Запада в несанкционированных митингах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломатические сотрудники США и Германии, а также государственные СМИ этих стран вмешивались во внутренние дела России во время освещения несанкционированных акций в столице. Так, американское посольство в Москве опубликовало маршрут так называемой «прогулки» по Бульварному кольцу, которая прошла 3 августа. Этим шагом США фактически призвали людей принять участие в несанкционированной акции.

«Действия США даже не попытка, а реальное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Когда RT освещает протесты «желтых жилетов» во Франции или беспорядки в Нью-Йорке, то сразу они поднимают вой на весь мир, как русская пропаганда внедряется в мозги западных людей. Хотя по факту RT пользуется определенным спросом в западной аудитории как альтернативная точка зрения», — напомнил Мартынов.

Эксперт добавил, что подход американских и немецких СМИ предполагает аккуратное соучастие дипломатических работников, что не может не настораживать.

«Оно и понятно — западные политики традиционно стоят рядом на подобных мероприятиях. Другими словами, ничего нового не происходит — мы такое развитие событий прогнозировали и оказались к нему готовы», — сказал Мартынов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Отметим, что практически все организаторы массовых беспорядков, прошедших в Москве, на данный момент арестованы. Исключением стала уже упомянутая выше Любовь Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетней дочерью. Однако полностью избежать ответственности ей не удалось: ранее сообщалось, что столичный Щербинский районный суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей.