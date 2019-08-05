МИД России назвал американцев могильщиками ДРСМД

Москва, 5 августа. Соединенные Штаты стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на американской стороне. Об этом заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что отрицательные последствия действий США неизбежны для международной безопасности и стратегической стабильности.

«Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него», — подчеркнул заместитель главы дипломатического ведомства во время брифинга.

Рябков указал на то, что РФ последовательно и до самого последнего момента выступала за сохранение ДРСМД. Он также назвал некорректными заявления некоторых западных лиц и СМИ касательно того, что Москва «будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность».

По его словам, российская сторона сделала максимум для сохранения ДРСМД. Российский дипломат напомнил, что США так и не предприняли абсолютно никаких действий для ликвидации нарушений своих обязательств по ДРСМД.

Напомним, 2 августа прекратил действие ДРСМД. В январе 2019 года Белый дом объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Российскую Федерацию «в его продолжительном нарушении». Москва все обвинения категорически отвергает. В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что в полной мере выполняет условия ДРСМД. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону относительно выполнения договора американской стороной.