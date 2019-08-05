Зариф заявил, что Иран может полностью выйти из ядерной сделки 2015 года

Тегеран, 5 августа. Иран может полностью выйти из ядерной сделки 2015 года. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тегеране.

«Санкции в отношении меня — это отказ от диалога и провал дипломатии Вашингтона», — заявил Зариф, его слова приводит агентство ISNA.

Глава МИД республики подчеркнул, что Иран может полностью выйти из ядерной сделки 2015 года.

Напомним, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) представляет собой политическое соглашение между Ираном и группой государств (Россия, США, КНР, Великобритания, Франция) относительно ядерной программы республики. В минувшем году глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана, в ответ власти республики объявили о приостановлении выполнения нескольких пунктов сделки.

В начале мая президент страны Хасан Роухани заметил, что Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Он уточнил, что в них будет объявлено о новых шагах в рамках соглашения.

Иранский парламент 23 апреля принял закон о контрсанкциях против США после того, как 22 марта Вашингтон расширил санкции против республики.

Представитель американской администрации высокого ранга 30 июля заявила, что Вашингтон вводит санкции в отношении Зарифа, который, согласно версии Белого дома, «является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей».

По мнению иранского президента Хасана Роухани, американские санкции против главы министерства иностранных дел страны являются примером «детского поведения» Соединенных Штатов. С его точки зрения, невозможно одновременно заявлять о стремлении к диалогу и вводить санкции в отношении чиновника такого уровня. Сам Зариф позже заявил, что Вашингтон наложил на него санкции, поскольку счел его угрозой американской повестке.