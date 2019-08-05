Экс-сотрудник Facebook рассказал о войне руководства соцсети против россиян

Москва, 5 августа. Бывший сотрудник Facebook рассказал о войне, которую руководство соцсети ведет против жителей России с неугодными ему взглядами.

Собеседник Life пожелал остаться анонимным, так как все сотрудники Facebook подписывают бумаги о неразглашении информации. В офис соцсети запрещалось проносить свои флешки, а также вести съемку и заклеивать камеру на мониторе.

Экс-сотрудник отметил, что перед приемом на работу проводят тщательный отбор кандидатов. Ему повезло — он прекрасно владеет несколькими языками и имеет серьезное образование.

Российским сегментом Facebook или «русским бараком» руководят в основном украинцы. Первое время политика в отношении русских была достаточно мягкой, однако затем заметно ужесточилась.

«Нам приказали наказывать русских за малейшие нарушения, — рассказал источник. — И с открытием центра модерации в Риге политика в отношении русских стала еще более колючей».

В первую очередь модераторы наказывали россиян, проявляющих нетерпимость к европейским ценностям или выступающих с высказываниями политического характера. Особое внимание обращено на пророссийски настроенных белорусов, украинцев, прибалтов. Нарушения украинцев, прозападных прибалтов и представителей российской оппозиции руководство соцсети приказало «не замечать».

«Нам открыто сказали: не трогать украинских пользователей и всех русскоязычных, нелояльных к режиму [президента России Владимиру] Путина», — пояснил экс-работник.

Он подчеркнул, что его слова легко проверить: достаточно пожаловаться в Facebook на антирусские высказывания — реакция будет отрицательной или письмо месяцами будет висеть «на рассмотрении».

«Да, многие работающие на русском сегменте ненавидят русских, — подчеркнул он. — Но задача не в полном разрыве с российскими пользователями. Наоборот. Задача принудить размещать их котиков, рецепты и читать те политические новости, которые выгодны Западу. И, конечно же, зарабатывать и собирать информацию о тех, кто интересен».

Накануне пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, пишет RT.