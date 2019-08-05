Нью-Дели, 5 августа. Армия и Военно-воздушные силы Индии приведены в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, отменяющего закрепленный в конституции особый статус индийского штата Джамму и Кашмир.

Индия привела войска в состояние повышенной готовности из-за ситуации с Кашмиром. Законопроект был представлен министром внутренних дел Индии Амитом Шахом в понедельник​​​. Как пишет агентство ANI в Twitter, об особом статусе региона говорится в статье 370 конституции Индии. Эта статья требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов местными властями.

Ранее стало известно, что правительство Индии направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о восьми тысячах военнослужащих.

Напомним, Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. В регионе активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану.

28 февраля военнослужащие Индии и Пакистана обстреляли позиции друг друга возле линии контроля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, нарушив режим прекращения военных действий седьмой день подряд. Днем ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, которые якобы вторглись в воздушное пространство страны в спорном Кашмире. Дипломатическое ведомство Пакистана сообщило, что целью нанесения ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация «готовности к самообороне».

Согласно версии индийских властей, истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, во время которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот, по неподтвержденным данным, захвачен в плен.

Военный эксперт, писатель Юрий Лямин отметил: то, что перестрелки на линии контроля продолжаются, вполне естественно. Они и до этого там практически регулярно происходили.

«Понятно, что после нынешнего обострения перестрелки возобновились. И их количество и интенсивность резко возросли. Такая обстановка может там теперь долго сохраняться. Пакистан, похоже, удовлетворен тем, что они показали готовность идти на ответные меры и не боятся вступать в воздушный бой и сбивать индийские самолеты. К тому же у них в руках сейчас захваченный индийский летчик находится», — пояснил Юрий Лямин.

По мнению военного эксперта, для Индии обострение ситуации с Исламабадом сильно смазало эффект от их ударов по лагерям террористов в Пакистане.