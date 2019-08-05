Наблюдали РФ в Сирии зафиксировали 20 обстрелов в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Москва, 5 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В военном ведомстве опубликовали информационный бюллетень о ситуации на территории САР за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия ­– 9, Хама – 5, Алеппо – 3, Идлиб – 3», — говорится в тексте документа.

Турецкие наблюдатели в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима тишины за сутки. По их данным, три выстрела прогремели в провинции Хама, один — в провинции Идлиб.

Представители четырех территорий в Сирии перешли под контроль легитимного правительства Сирии. 18,5 тысячи человек присоединились к режиму тишины. Количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов возросло до 2547.

Число вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234, констатировали в военном ведомстве России.

Накануне сообщалось, что боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, в результате обстрелов ранения получили четверо сирийских военных.