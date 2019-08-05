Соревнования по спортивному дрифту прошли в сирийской Седнае – видео ФАН

Дамаск, 5 августа. Сирийский автомобильный клуб вернулся к работе в рамках сотрудничества с министерством туризма Сирии. После продолжавшегося три года перерыва в работе автоклуб провел первые в истории Сирии соревнования по спортивному дрифту. На данном мероприятии побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Проведение гоночных соревнований, которые, несмотря на войну, продемонстрировали образ настоящей новой Сирии, указывает на необходимость продолжения мирной жизни, бизнеса, хобби и повседневных дел, а также создает новый креативный и инновационный образ Дамаска и его истории. В столице Сирии постоянно проводится множество мероприятий, которые могут быть интересны для туристов. Сирийское министерство туризма организует различные интересные события в сотрудничестве с различными клубами, ассоциациями и молодежными движениями.

Проведение необычных гоночных соревнований в пригороде Дамаска служит символом возвращения к нормальной жизни во многих районах провинции. Соревнования по новому виду спорта — автомобильному дрифту — позволяют спортсменам и организаторам проявить свои умения в новых областях.

В руководстве Сирийского автомобильного клуба заявили: важно не число участников соревнований, а то, что даже после долгих лет войны Сирия по-прежнему способна проводить спортивные состязания. В военные годы автоклубу пришлось существенно сократить количество проводимых мероприятий, возможности для их проведения также были очень ограничены. Тем не менее клуб принимал участие во многих из мероприятий, организованных Международной федерацией транспортных средств, — в области туризма, социальной активности и спорта — и стал одним из лучших клубов на Ближнем Востоке, занимаясь проведением турниров, учебных курсов и глобальных кампаний по безопасности и экологической сознательности.