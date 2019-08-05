Стало известно, какое наследство Вилли Токарев оставил вдове и детям

Москва, 5 августа. Известный российский композитор Вилли Токарев, который ушел из жизни на 85-м году жизни, оставил вдове и детям внушительное наследство.

Музыкант при жизни рассказывал, что владеет недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Кроме того, в порту на южном берегу Крыма у артиста есть яхта. Об этом пишет Kp.Ru.

По данным издания, у Токарева есть двухкомнaтнaя квaртирa в Ялте с видом нa нaбережную, ее стоимость оценивается в $200 тысяч. Музыкант очень любил отдыхать на собственной яхте.

Московскaя квaртирa, расположенная нa Котельнической нaбережной, площaдью 60 квaдрaтных метров стоит около 35 миллионов рублей. А в доме в США в настоящее время живут дети шансонье и вдова Юлия.

Слухи о проблемах со здоровьем у шансонье появились еще в мае. Последние недели жизни Токарев провел в одной из московских больниц. Известно, что артист несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. О том, что шансонье находится в тяжелом состоянии, его родственники знали, но все равно его кончила стала неожиданностью для всех.

Напомним, о смерти артиста 4 августа сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Николай Тамразов со ссылкой на близких Токарева. Об этом пишет «Газета.Ru». К настоящему моменту точная причина смерти артиста неизвестна. Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что неоднократно встречался с Токаревым. Продюсер признался, что многое из творчества шансонье ему по-настоящему запомнилось. По словам Пригожина, композитор был очень добрым и приятным, любезным человеком.