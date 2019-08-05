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Экономика

СМИ сообщили об утечке данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка»

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СМИ сообщили об утечке данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка»

Москва, 5 августа. База данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка» стоимостью порядка 5 рублей за строку продается в Сети. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая курирует разработки программ для защиты от хакерских атак.

По имеющимся данным, эта база была собрана благодаря незащищенности, о которой DeviceLock сообщала в апреле 2019 года. Так, способом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Банковское учреждение ликвидировало уязвимость, но данные уже утекли, пишет «Ридус».

В настоящее время неизвестно, как повлияла утечка данных на результативность атак на клиентов финансовой организации, пишет «Ъ».

Отмечается, что с начала года только в российской столице было зафиксировано примерно 100 пострадавших клиентов «Бинбанка», у которых украли от 3 до 100 тысяч руб, сообщает «ФедералПресс»

Напомним, в конце июня сообщалось, что Центральный банк РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже.

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Источник: Коммерсант
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