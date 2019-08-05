СК требует ареста еще трех провокаторов, участвовавших в массовых беспорядках 27 июля

Москва, 5 августа. Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые устроили провокаторы в столице 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба московского Пресненского районного суда.

Напомним, организаторы незаконного митинга, который прошел в Москве 27 июля, пытались оказать давление на избирательные комиссии, правомерно отказавшиеся регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы лиц, предоставивших подписи с недопустимым количеством брака. При этом несанкционированная акция, которая заявлялась как «мирный митинг», переросла в массовые беспорядки. Кроме того, провокаторы напали на полицейских, применив перцовый баллончик, а также забросали ОМОН бутылками. Отметим, что сотрудники правоохранительных органов действовали строго в рамках закона и предпринимали все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

После незаконного митинга Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, организаторы которых могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.

Не менее 88 участников прошедшей 27 июля несанкционированной акции получили административные аресты на трое суток и больше. Также 2 августа стало известно, что суд отправил за решетку до конца сентября четырех фигурантов дела о массовых беспорядках.

Отметим, что суд арестовал почти всех организаторов несанкционированного митинга, состоявшегося 27 июля. Исключением стала Любовь Соболь, которую неоднократно задерживали, однако ей удалось прикрыться от ареста малолетней дочерью.

Напомним, Мосгоризбирком не зарегистрировал Соболь в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, так как 14,67% предоставленных ею подписей оказались «липовыми». Такой исход был довольно предсказуем, поскольку юриста так называемого ФБК неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из съемных столичных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что в подписных листах Соболь есть так называемые «мертвые души».