Глава СЖР считает, что в ответ на западную цензуру Россия может создать свою «Википедию»

Удаление упоминаний сразу четырех российских информационных агентств из всех статей «Википедии» является нарушением свободы слова и свободы распространения информации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Глава организации подчеркнул, что один из самых популярных интернет-ресурсов позиционирует себя как «свободная энциклопедия».

Ранее ФАН сообщило о том, что имеющие административный ресурс авторы «Википедии» согласованно включили российские издания riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru в бан-лист. Все упоминания этих СМИ в качестве источников информации, а также ссылки на них, которые приводятся внизу страницы для верификации, удалены.

«Википедия» себя позиционирует как открытая для всех энциклопедия, которая выступает против всяких ограничений. Однако не первый раз появляются факты, когда анонимные авторы из-за рубежа каким-то образом правят статьи, корректируют с политической точки зрения или устраивают цензуру», — заявил Владимир Соловьев.

Председатель Союза журналистов отметил, что интернет-энциклопедия не относится к средствам массовой информации и у нее могут быть свои правила. Но именно в них создатели ресурса декларируют свободу информации и сами же дискредитируют эту идею.

«Конечно, это недопустимо, — подчеркнул Соловьев. — Надо, по крайней мере, об этом активно рассказывать, в том числе читателям и слушателям и в России, и за рубежом, о том, что такое происходит».

По мнению главы журналистской организации, в случае если обращение к администраторам «Википедии» не принесет результата и практика цензуры в отношении отечественных СМИ продолжится, журналистам стоит переходить к решительным мерам.

«Нужно, наверное, создавать собственную «Википедию». К сожалению, на те ресурсы, которые находятся на зарубежных серверах, мы отсюда не можем иметь большого влияния: периодически возникают истории о цензуре в Facebook, в других крупных социальных сетях. И это такая политика, которая остается на совести владельцев или управляющих этих социальных сетей», — подытожил собеседник ФАН.

Первые сообщения о блокировке российских СМИ в «Википедии» появились 4 августа. Один из активных участников ресурса Михаил Грузнов предложил внести четыре российских СМИ в спам-лист в связи с несогласием с их информационной политикой. При этом сам Грузнов уже давно является фигурантом ресурса «Викикомпромат»: за неоднократное нарушение правил «Википедии» и попытки внедрения на сайт нелегальной рекламы он был лишен флага администратора.