Гаспарян уверен, что «оппозиция» не побрезгует ничем на пути к «цветной революции» в России

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предположил, что организаторы беспорядков в Москве не стремились попасть в Мосгордуму, потому что перед ними стояла совсем другая задача — обкатать технологию к выборам в нижнюю палату российского парламента в 2021 году. Журналист и политолог Армен Гаспарян объяснил, почему это предположение имеет под собой все основания.

В интервью «Российской газете» председатель Московской городской избирательной комиссии заметил, что в этом году в регистрации из-за подделок подписей было отказано 57 кандидатам, среди которых 18 представляют партии, а 39 являются самовыдвиженцами.

«Закон писан для всех один. Несмотря на утверждение, что «у москвичей украли выборы», отказов в этом году вдвое меньше, чем было на предыдущих выборах в столичный парламент в 2014 году», — заметил Валентин Горбунов.

При этом он полагает, что организаторы несанкционированных митингов в Москве изначально не ставили перед собой цель собрать подписи и избраться в столичный парламент.

«Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — считает глава Мосгоризбиркома.

Эти слова Горбунова подтвердил российский журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян.

«Не бином Ньютона, если честно. С самого начала было понятно, что всем этим людям не нужны никакие бюллетени, выборы и так далее. В их выступлениях даже московская городская повестка никак не фигурировала. Они все мыслят стратегически — вопросами Вселенной, вопросами международной политики и так далее. И понятно, что такая публика не может заручиться серьезной поддержкой населения. Хотя бы в силу того, что постоянная череда криминальных историй с участием этих персонажей не способствует поднятию их электорального рейтинга», — сказал Армен Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт обратил внимание, что у провокаторов, работавших на митинге якобы за честные и демократические выборы, как они преподносили устроенные беспорядки, были изъяты травматические пистолеты, заточки, кастеты и прочие орудия.

«Незаконные акции в Москве нужны были для того, чтобы какой-нибудь условный CNN показал сюжет о «настоящих демократах», которых убивают в Москве. Я смотрел в выходные CNN, а сегодня вышел в город и был поражен. Потому что, если верить тому, что показывают западные СМИ, в Москве на улицах должны лежать трупы, должен быть введен комендантский час, всюду должны быть взрывы и стрельба, в том числе из танков. А я работаю в самом центре столицы, тут тихо, спокойно, дети гуляют. То есть вот эти организаторы несанкционированных митингов изначально были готовы грубо нарушать российские законы, лишь бы на Западе показали картинку «беспредела» действующих российских властей», — полагает Гаспарян.

Он напомнил, что экспертное сообщество давно говорит, что в ближайшие годы в России будут обкатываться различные технологии для раскачивания обстановки в период следующих парламентских и президентских выборов.