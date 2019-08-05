Киев, 5 августа. В июне поставки российского угля на Украину рухнули на 85%, об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Отмечается, что в январе-мае 2019 года экспорт угля на Украину увеличивался, однако в начале лета Россия резко сократила поставки угля на Украину. Уголь на Украину поступает на 750 тысяч тонн меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 129,3 тысячи тонн. Как пишет «Коммерсант», за полгода поставки снизились на 11,1%, или 556 тысяч тонн — до 4,9 миллиона тонн.

Напомним, запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу с 1 июня. Согласно постановлению правительства РФ, поставки на Украину прямогонного и товарного бензина, дизельного топлива, пропана, бутана и прочих сжиженных газов будут осуществляться только по разрешению Минэкономразвития.

Ранее ведомство представило список компаний, которые могут осуществлять поставки, при этом перечень компаний и объем поставок будут пересматриваться ежемесячно. Помимо нефтепродуктов под ограничения попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс и еще целый ряд топлива.

Запрет на поставки топлива на Украину стал ответом на решение Киева расширить санкции против России. Киевское руководство в апреле текущего года запретило ввозить банки для консервирования и стеклянные бутылки, формалин и еще ряд продуктов. Москва приняла ответные меры и запретила импорт продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Ранее украинские власти ввели санкции против 28 российских научных и музейных учреждений за несогласованные археологические раскопки в Крыму.

Напомним, отношения Россия и Украины ухудшились в 2014 году. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.