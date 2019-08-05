Москва, 5 августа. Российский специалист Евгений Трефилов покинул женскую сборную России по гандболу и стал вице-президентом Федерации гандбола России. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФГР.

Испанский специалист Амброс Мартин сменил 63-летнего Трефилова на посту наставника женской национальной команды России по гандболу, следует из сообщения пресс-службы.

Мартин в настоящее время является главным тренером женского клуба «Ростов-Дон». Трефилов тренирует краснодарскую «Кубань».

Трефилов возглавлял женскую сборную России дважды: с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под руководством отечественного специалиста сборная России завоевала золотые медали бразильской Олимпиады-2016, а также стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009). Дважды женская сборная выигрывала серебро первенства Европы, два раза завоевывала бронзу ЧЕ.

На пекинской Олимпиаде-2008 российские спортсменки стали обладательницами серебряных медалей.

Президент РФ Владимир Путин наградил главу ФГР Сергея Шишкарева и главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова орденом Дружбы за победу команды на Играх-2016.