Мадуро объяснил, почему Колумбия является недееспособным государством

Каракас, 5 августа. Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал Колумбию «недееспособным государством», с территории которого экстремисты совершают атаки на Боливарианскую Республику. Об этом сообщало Венесуэльское агентство новостей.

«Колумбия является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, наркоторговцы и вооруженные бандитские формирования», — подчеркнул он.

По словам Мадуро, венесуэльские правоохранительные органы конфисковали свыше 22 тонн наркотиков, поступивших с территории соседней страны, пишет KP.ru.

Напомним, на фоне беспорядков дипломатические отношения между Венесуэлой и Колумбией были разорваны. Мадуро во время одного из митингов своих сторонников назвал дьяволом колумбийского коллегу Ивана Дуке.

«Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой», — заявлял венесуэльский лидер.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро после приведения его к присяге. Глава оппозиции Хуан Гуайдо незаконно объявил себя временным лидером латиноамериканской страны. Некоторые западные государства во главе с США заявили о признании Гуайдо. Россия, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного лидера республики.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают истинное положение дел в Венесуэле, распространяя поддельные данные и лживую информацию. Так, журналисты опубликовали вброс о несуществующем «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиакомпании, а также фейковые сообщения о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Впрочем, все эти поддельные новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а также теми изданиями, которые их печатали.