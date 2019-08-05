Австралия опровергла планы США разместить в стране ракеты средней дальности

Канберра, 5 августа. США не обращались к Австралии с запросом на размещение ракет средней дальности на территории страны. Об этом сообщила глава австралийского министерства обороны Линда Рейнольдс, передает агентство Associated Press.

Рейнольдс рассказала, что в минувшие выходные в Сиднее состоялась министерская встреча, на которой глава Минобороны США Марк Эспер не заявлял о намерениях Вашингтона разместить ракеты в Австралии. Однако американский министр обороны сообщил, что Вашингтон надеется в течение нескольких месяцев разместить ракеты средней дальности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Планы США разместить ракеты в Австралии опроверг и премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает телеканал «360».

«Нас об этом не просили, вопрос не рассматривался», — отметил он, добавив, что данную тему можно считать закрытой.

Напомним, 2 августа США официально объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного еще в 1987 году, сообщает «Царьград». Уже 3 августа Марк Эспер заявил, что Минобороны США собирается активизировать работы над неядерными ракетами наземного базирования, то есть теми, которые попадали под ограничения Договора, пишет Infox.ru.

Отметим, что Штаты заявили о намерении выйти из ДРСМД еще в феврале 2019 года. Причиной такого решения США назвали нарушения договоренностей, которые якобы наблюдаются за Россией. Москва опровергла данные обвинения, указав на то, что Вашингтон не представил никаких доказательств.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отметил, что Договор обеспечивал безопасность не только для России и США, но и для всего мира. Решение Вашингтона он оценил как «неразумное и ставящее мир на порог гонки вооружений и новых вызовов».

В свою очередь, МИД РФ назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой Вашингтона.