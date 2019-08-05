Федерация футбола Украины предложила судье из Крыма порвать паспорт РФ на камеру

Казань, 5 августа. Резервным арбитром на матче четвертого тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА был Анатолий Жабченко, который перед началом этого сезона наравне с другими 18 судьями был включен исполкомом РФС в реестр арбитров лиги.

В течение последних двух лет Жабченко работал в Крыму на различных футбольных состязаниях. В 2010 году специалист работал на играх чемпионата Украины. Кроме того, шесть лет назад он получил лицензию ФИФА и обслуживал матчи престижнейших европейских турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последнюю встречу в УПЛ он отсудил два года назад, а затем приступил к работе в Крыму.

Вскоре Жабченко был включен в базу скандального «Миротворца» за нарушение правил пересечения государственной границы Украины, позже ФФУ уволила специалиста.

Жабченко в интервью порталу FootballHub признался, что ему было неприятно такое решение, поскольку он не сделал ничего, чтобы быть «врагом».

Арбитр никогда не скрывал, что помимо украинского у него появился и паспорт РФ, так как он является уроженцем Симферополя. Впрочем, спортивные чиновники такие доводы не посчитали резонными.

Жабченко рассказал о том, что получал многочисленные угрозы. Помимо этого, однажды ему сделали одно предложение, чтобы он смог вернуться к работе в УПЛ. Самое странное, что предложение поступило не от украинских фанатов и националистов, а от руководства ФФУ.

«В ФФУ мне предложили публично отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся», — рассказал судья.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Российские власти подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».