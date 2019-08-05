Партию истребителей Су-30СМ получит авиаполк под Тверью

Москва, 5 августа. Партию российских двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ направят в авиаполк под Тверью. Соответствующую информацию передает пресс-служба Западного военного округа.

Планируется, что авиаполк в Тверской области получит партию истребителей с модернизированным турбореактивным двигателем АЛ-41Ф-1С в 2021 году.

«Истребительный полк Западного военного округа получит партию истребителей Су-30СМ по государственному оборонному заказу с модернизированным двигателем. Новые истребители планируется уже оснастить самыми современными двигателями АЛ-41Ф-1С», — подчеркивается в сообщении.

К настоящему моменту количество самолетов в партии неизвестно.

Напомним, Су-30 представляет собой высокоманевренный двухместный многоцелевой самолет, разработанный опытно-конструкторским бюро П. О. Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеорологических условиях. Отметим, Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой и передним горизонтальным оперением.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео полетов российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горах Кавказа. Известно, что пилоты отрабатывали в воздухе сложные элементы, среди которых полет на высоте до 100 метров и воздушный бой на сверхзвуковых скоростях.

Как напоминает RT, российская пилотажная группа «Русские витязи» выступила на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии. Так, пилоты за штурвалом четырех истребителей выполнила мертвую петлю.