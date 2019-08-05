Вашингтон, 5 августа. США и Австралия подтвердили необходимость «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем вооружений, включенных в соответствующие соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, которое делегации США и Австралии сделали по итогам 29-х ежегодных министерских консультаций.

США объявили о «новой эре» контроля над вооружениями. В мероприятии участвовали госсекретарь и министр обороны США Майкл Помпео и Марк Эспер, а также главы внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс. Как пишет ТАСС, ожидается, что «новая эра» в контроле над вооружениями должна расширить число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизировать усилия по сокращению ядерных рисков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил администрации готовиться к «новой эре» контроля над вооружениями, говорится в заявлении Госдепартамента США. В перспективе Соединенные Штаты призывают Россию и Китай присоединиться к Вашингтону «в этой новой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира».

Такое заявление последовало от Трампа после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД. При этом глава Белого дома обвинил Россию в «нарушении соглашения».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал голословными обвинения американской стороны, отметив, что заявление Трампа является предлогом для выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский лидер также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

В начале 2019 года Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по ДРСМД в ответ на аналогичные действия Вашингтона. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке выполнения ДРСМД.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, так как подобный шаг приведет к новому витку глобальной гонки вооружений. Он добавил, что до сих пор «сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ».

Напомним, Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Документ вступил в силу в 2011 году и действует в течение 10 лет — до 2021 года. Соглашение можно либо заменить другим документом, либо продлить его действие на пять лет — до 2026 года. Спецпомощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по договору в 2020 году.