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«Эвертон» — основной претендент на Чалова

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«Эвертон» — основной претендент на Чалова

Москва, 5 августа. По информации Федерального агентства новостей, английский «Эвертон» является основным кандидатом на форварда ЦСКА Федора Чалова. По словам источника, у клубов сложились хорошие отношения после удачного трансфера Николы Влашича в столичный клуб.

Сообщается, что ливерпульский клуб продолжает следить за нападающим и рассматривает возможность его приобретения следующим летом, поскольку планирует наблюдать за динамикой прогресса форварда.

Чалов — воспитанник ЦСКА. На его счету 89 матчей за основной состав, 31 гол и 15 результативных передач. В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов и отдал 7 голевых пасов во всех турнирах.

В текущем сезоне футболист вышел на поле в 4 матчах, забил 2 мяча и 1 раз ассистировал партнеру. Стоимость 21-летнего футболиста оценивается transfermarkt.de в 16 млн евро.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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