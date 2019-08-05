Разработчик рассказал об испытаниях бронеавтомобилей «Атлет»

Москва, 5 августа. Предварительные испытания новейших бронемашин «Атлет», которые должны сменить автомобили семейства «Тигр», планируют завершить весной 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

Испытания «Атлета» стартовали 5 августа. Тесты проведут на базах Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники (Бронницы), НИИЦ бронетехники (Кубинка) Минобороны РФ и центра испытаний НАМИ (поселок Автополигон Дмитровского района).

Новое поколение бронеавтомобилей «Атлет» имеет полный привод. Обеспечивающие необходимый уровень защиты машины предназначены для перевозки личного состава и военных грузов, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

От бронеавтомобилей семейства «Тигр» «Атлет» отличается увеличенной грузоподъемностью (до 1600 килограммов) и повышенной противоминной стойкостью, которая достигает двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, на новые бронемашины ставится более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, способный достигать 240 лошадиных сил.

Стандартная комплектация «Атлета» включает антитравматические сидения для всех членов экипажа, кондиционер и другие системы. В зависимости от модификации новая бронемашина может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов, сообщает РИА Новости.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин оценил возможности нового бронеавтомобиля. По его словам, «Атлет» является отличной разработкой, которую наверняка будут использовать в войсках.