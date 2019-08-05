Гаспарян призвал наказывать участников незаконных митингов, пишущих оскорбления в Сети

Москва, 5 августа. Российский политолог и публицист Армен Гаспарян дал положительную оценку оперативным и адекватным действиям силовиков. По его словам, нужно задерживать участников незаконных митингов, пишущих нелицеприятные вещи в социальных сетях.

Эксперт указал на то, что участники несанкционированных митингов выросли в Сети.

«Они считают, что можно оскорблять, кого хочешь, можно какие угодно призывы делать — и никогда тебе за это не придет ответ от государства», — отметил он.

Теперь блогеру Владиславу Синице грозит реальный срок — до 6 лет тюрьмы. Вероятно, что он будет не единственным, кто предстанет перед судом за возбуждение ненависти с угрозой применения насилия.

Гаспарян напомнил, что предупреждал «анонимных» участников подобных незаконных сходок о последствиях, пишет «Инфореактор».

«Я и в Twitter написал — вас, дебилов, предупреждали. Сейчас произойдет массовое уничтожение многих ботов, потому что теперь некоторое время будут бояться писать», — уточнил политолог.

Не исключено, что в ближайшее время Синица будет заключен под стражу. Согласно некоторым данным, блогер имеет отношение к проекту «Сканер» — его участники распространяли в Сети информацию о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые принимали участие в наведении порядка во время незаконных митингов в столице. Так, блогер призывал расправляться с детьми силовиков и к другим насильственным действиям.

Напомним, в прошедшую субботу в Москве состоялся несанкционированный митинг, организаторами которого выступили «независимые кандидаты» из команды опального блогера Алексея Навального. Главными организаторами незаконной сходки выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие мнимые «оппозиционеры». Причиной для проведения очередного незаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы единомышленников Навального, которые погорели на массовых фальсификациях подписей избирателей и прочих нарушениях.

Во время несогласованного митинга 3 августа сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки, но профессиональные действия полиции позволили избежать провокаций. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 участников незаконной акции. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов. Главными участниками митинга стали журналисты западных СМИ, которые безнадежно пытались получить какую-то «картинку».