Горбунов заявил, что «оппозиции» нужны митинги для обкатки технологий к выборам в ГД

Москва, 5 августа. У многих представителей так называемой «оппозиции», которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, не было цели стать депутатами. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Мосгоргизбиркома Валентин Горбунов.

«Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России?» — удивился председатель МГД.

Горбунов указал на то, что выборы в московский парламент для них необходимы для «обкатки технологий к выборам в Госдуму», которые пройдут через два года, пишет «Российская газета».

Напомним, так называемая оппозиция провела несогласованные акции в центре Москвы из-за недопуска «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком на законных основаниях отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы, поскольку в ходе проверки документов обнаружил в подписных листах огромное количество поддельных подписей и данные давно умерших жителей столицы. В числе незарегистрированных кандидатов оказалась и скандальная протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Накануне Щербинский районный суд Москвы присудил Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.

Очередной несанкционированный митинг «оппозиции» в честь недокандидатов в Мосгордуму, уличенных в подделке подписей — Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других, — посетили в общей сложности примерно 1500 человек. При этом главными участниками незаконной сходки стали журналисты прозападных СМИ, которые всеми силами пытались найти хоть какую-нибудь картинку.