Незаконные митинги мешают свободному передвижению москвичей, считает Маркарьян

Москва, 5 августа. Адвокат, заместитель президента Гильдии российских адвокатов и член Общественного Совета при Минюсте РФ Рубен Маркарьян заявил, что у участников незаконных митингов в Москве, организаторами которых является так называемая «оппозиция», могут быть в будущем проблемы с трудоустройством в государственных, силовых структурах и госкорпорациях. Соответствующее видео он опубликовал в своем профиле в соцсети в Instagram.

«Во-первых, я всего лишь сказал, что молодой человек — участник вот такой вот акции — не должен быть бараном. Он должен сам понимать, что если завтра решит работать в тех же силовых структурах или госкорпорациях, делать карьеру в армии или даже в таможне, то его не возьмут вот из-за этой истории. И в Арктику не возьмут на ледокол «Росатома», потому что это госкорпорация», — заявил Маркарьян.

Он также возмутился перекрытием движения в столице из-за несанкционированных с властями города публичных мероприятий, которые просто-напросто мешают горожанам гулять в выходной день.

«Мне не нравится как москвичу перекрытие движения и невозможность погулять по центру из-за толпы. Давайте будет откровенны: если завтра на митинг на Тверской захотят выйти фанаты «Спартака» и «Динамо». Они тоже ведь имеют право. Мы правда захотим посмотреть на этот митинг как случайные прохожие или все-таки попросим власти развести их в разные районы Москвы?» — поинтересовался он.

Напомним, в минувшую субботу в Москве прошел незаконный митинг так называемой «оппозиции». Его организаторами выступили сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и правой руки Навального Любови Соболь нашли 725 недостоверных подписей, а это более 14% от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее подписных листах нашли фамилии давно умерших людей.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали о незаконности митинга и призывали горожан не участвовать в подобных мероприятиях. В МВД подчеркнули, что полицейские и росгвардейцы будут жестко реагировать на провокации и нарушение порядка. Но «оппозиция» наплевала на предупреждения, тем самым подтолкнув столичных жителей и, в первую очередь, неоперившуюся молодежь, у которой еще не сформировались политические взгляды, к нарушению правопорядка и российского законодательства.

На незаконную сходку пришли около 1500 человек, главными ее участниками стали журналисты прозападных СМИ, которые ставили перед собой задачу найти хоть какую-нибудь картинку для антироссийской пропаганды. Организаторы несанкционированного сборища делали все возможное, чтобы помочь своим «коллегам». Например, «недокандидат» в Мосгордуму Соболь уже в третий раз арендовала бабушку-колясочницу, которая засветилась и на других незаконных сборищах в центре Москвы. Ранее Щербинский районный суд столицы присудил соратнице Навального штраф в размере 300 тысяч рублей.

Предыдущий незаконный митинг прошел 27 июля. Тогда его участники вели себя крайне агрессивно и пытались провоцировать полицию и росгвардейцев. Однако сотрудники правоохранительных органов делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан на массовом незаконном сборище. Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить побоище на несанкционированном митинге.

Глава Мосгоргизбиркома Валентин Горбунов считает, что у многих представителей так называемой «оппозиции», которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, не было цели стать депутатами. По его мнению, выборы в столичный парламент им необходимы для «обкатки технологий к выборам в Госдуму», которые пройдут через два года.